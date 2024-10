Le populaire programme Aventura CIBC offre maintenant de nouvelles options de voyage, plus de choix, ainsi que tous les avantages d'un fournisseur de voyages à l'échelle mondiale pour l'échange de points.

TORONTO, le 1er oct. 2024 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui le lancement de CIBC par Expedia, une nouvelle plateforme emballante pour les clients qui offre une plus grande souplesse et plus d'options libre-service pour les voyages grâce au groupe Expedia, une entreprise mondiale de technologie de voyages. CIBC par Expedia est maintenant offert aux clients titulaires d'une carte de crédit AventuraMD CIBC pour toutes les réservations de voyage, ainsi que l'échange de points dans le cadre du programme de primes Aventura.

« La plateforme CIBC par Expedia est un ajout intéressant au Centre de primes CIBC. Elle offre de la souplesse et une quantité de choix exceptionnelle pour permettre aux clients de réserver des expériences de voyage uniques, a déclaré Diane Ferri, première vice-présidente, Produits de cartes, Banque CIBC. En regroupant notre programme Aventura et la plateforme de technologie de voyages bien connue d'Expedia, les possibilités sont infinies dans le but de réaliser les ambitions de nos clients en matière de voyages. »

Avec CIBC par Expedia, les clients titulaires d'une carte de crédit Aventura profiteront de plusieurs nouvelles améliorations, notamment :

Accès à l'inventaire de premier plan du groupe Expedia, qui comprend plus de 900 000 hôtels et locations de vacances, plus de 500 compagnies aériennes, plus de 100 entreprises de location de voitures, et plus de 200 000 activités. Le choix pour les titulaires de carte Aventura n'a jamais été aussi vaste. Expérience numérique libre-service qui permet aux clients de réserver et d'apporter des changements en tout temps grâce à un assistant virtuel, accélère les temps de chargement sur le site et offre la possibilité de consulter et d'imprimer les itinéraires et les reçus en ligne. Nouvelles fonctions faciles à utiliser qui permettent de lire des évaluations détaillées soumises par des clients et qui comprennent de nouvelles catégories pour réserver des billets pour des visites, des attractions et des expériences.

Les clients gagnent des points sur leurs achats quotidiens pour des voyages, et ils peuvent gagner encore plus de points lorsqu'ils achètent des voyages avec CIBC par Expedia.

