Plus d'entrées pour les spectacles québécois en 2018

Sur les 25 spectacles les plus vus au Québec en 2018, 24 sont québécois. Le nombre d'entrées aux spectacles québécois est de 5,7 M, en hausse de 6 % par rapport à 2017. Ces spectacles génèrent 74 % des entrées enregistrées pour l'ensemble des spectacles présentés au Québec, toutes provenances confondues, comparativement à 70 % en 2017. C'est ce que révèle, entre autres, le bulletin La fréquentation des arts de la scène au Québec en 2018 , publié aujourd'hui par l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec

Année record pour les spectacles d'humour

Les spectacles d'humour, québécois ou d'autres provenances, ont atteint un nouveau sommet en 2018 : ils ont accueilli 1,9 M de spectateurs, soit une hausse de l'assistance de 21 % (+ 325 000 entrées) par rapport à 2017. La hausse de l'assistance est de 10 % pour le théâtre (+ 140 000) et de 5 % pour les spectacles de musique (+ 55 000). Cependant, ces croissances sont contrebalancées par des reculs de 19 % pour la chanson anglophone (- 270 000 spectateurs), de 27 % pour le cirque et la magie (- 190 000) et de 4 % pour la chanson francophone (- 35 000).

Hausse de la fréquentation dans une majorité de régions

Même si le nombre d'entrées à la grandeur du Québec reste stable entre 2017 et 2018, l'assistance est en hausse dans 11 des 17 régions administratives du Québec, principalement dans les régions de Laval et des Laurentides (+ 155 000 entrées dans les deux régions combinées), en Montérégie (+ 125 000) et dans Lanaudière (+ 55 000). À l'opposé, l'assistance est en baisse principalement à Montréal (- 290 000 entrées) et dans la Capitale-Nationale (- 95 000).

Ces données sont tirées de la publication Optique culture, no 68 que l'on peut consulter sur le site Web de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

