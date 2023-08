Pluies abondantes des dernières semaines dans plusieurs régions du Québec - La Financière agricole poursuit l'analyse et les actions rapides auprès des producteurs agricoles

LÉVIS, QC, le 4 août 2023 /CNW/ - La Financière agricole du Québec (FADQ) continue de suivre de très près l'état des cultures à la suite des pluies importantes qui ont touché de nombreuses régions au Québec en juillet. Le travail d'analyse se poursuit, alors que sont priorisés les dossiers en lien avec les événements climatiques actuels. Les équipes sont mobilisées sur le terrain afin d'accompagner les entreprises agricoles en difficulté.

Forte augmentation des avis de dommages

Ce sont 2 466 avis de dommages qui ont été enregistrés depuis le début de la saison dans les cultures maraîchères, les petits fruits, les légumes de transformation, les céréales, maïs-grain et protéagineuses, les pommes ainsi que dans la pomme de terre. En comparaison, à pareilles dates, les moyennes 5 ans et 10 ans du nombre d'avis de dommages pour les mêmes cultures sont respectivement de 2 060 et de 1 795. L'excès d'eau est le problème le plus souvent rapporté pour ces cultures. Notre personnel ne ménage pas les efforts afin d'assurer le traitement des avis et de procéder avec diligence aux paiements qui sont requis.

Mise en place de nouvelles actions en appui aux producteurs agricoles

En plus des mesures d'accompagnement annoncées le 21 juillet dernier, la FADQ annonce de nouvelles actions :

Création d'une cellule technique de suivi

Les différents partenaires de la FADQ comme le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), l'Union des producteurs agricoles (UPA) et des fédérations spécialisées se sont réunis le 26 juillet dernier et ont convenu de l'importance qu'une cellule de suivi soit mise en place. Cette cellule regroupant des représentants du gouvernement et des producteurs assure une vigie de la situation et la continuité des communications avec les producteurs touchés, afin qu'ils puissent utiliser pleinement les programmes existants. La cellule collaborera également au besoin à l'identification de mesures d'aide additionnelles.

Intervention auprès des institutions financières

La FADQ a rencontré les représentants des institutions financières pour partager le portrait de la situation actuelle et bien expliquer les couvertures offertes par ses programmes en assurance et protection du revenu ainsi qu'en financement. Les entreprises peuvent obtenir des liquidités à court terme au besoin grâce aux sommes accumulées dans les comptes Agri-investissement et Agri-Québec, des paiements provisoires avec Agri-stabilité, une garantie de prêt afin de renflouer leur fonds de roulement ou une révision des modalités de remboursement d'une garantie de prêt. De plus, le personnel des centres de services de la FADQ est actuellement mobilisé afin d'accompagner les entreprises qui auraient des difficultés.

Report de la facturation au Programme d'assurance récolte (ASREC)

Afin de soutenir les liquidités des entreprises, la FADQ reporte le processus de facturation au Programme d'assurance récolte (ASREC) à la fin du mois de septembre prochain. En procédant ainsi, la FADQ confirme son soutien aux entreprises agricoles qui ont subi des pertes importantes au cours des derniers mois.

Citation

« Nous observons ces dernières semaines des conditions météorologiques extrêmement variables selon les régions et les types de culture. Les pluies abondantes récentes continuent d'avoir des conséquences importantes sur plusieurs entreprises agricoles. La Financière agricole poursuit ses interventions sur le terrain, avec ses partenaires et les fédérations spécialisées, pour traiter le plus rapidement les avis de dommages et soutenir les agriculteurs avec les outils de gestion des risques et d'aide financière. Les équipes des centres de services sont à pied d'œuvre et nous continuerons de documenter la situation afin d'obtenir le portrait le plus complet possible. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Informations additionnelles

Au Québec, les entreprises agricoles utilisent les programmes de gestion des risques

Le programme Agri-Québec est un produit unique offert par la FADQ pour favoriser l'autogestion des risques. Chaque année, c'est plus de 100 M$ qui sont versés aux entreprises participantes. Le montant versé annuellement peut ainsi être cumulé pour être utilisé lors des années plus difficiles. La participation à ce programme est estimée à plus de 90 %, un taux qui est également observé dans les autres programmes AGRI.

Pour ce qui est du Programme d'assurance récolte (ASREC), le taux de participation du secteur maraîcher atteint 65 %, un taux supérieur à celui observé dans les autres provinces canadiennes. Finalement, la FADQ s'est engagée récemment dans un processus global de révision de ce programme.

Assurance récolte (ASREC) : un programme en amélioration continue

L'ASREC est un outil de gestion des risques qui évolue à chaque année. Les travaux des dernières années issus de la collaboration entre les représentants des producteurs et du gouvernement ont conduit à l'ajout de nouvelles protections dans diverses productions, notamment l'introduction de couvertures adaptées à la production biologique et au développement de nouvelles approches dans l'évaluation des dommages reflétant les situations observées par les entreprises. Récemment, la FADQ a engagé une firme de consultants externes afin d'obtenir l'avis des producteurs de l'ensemble de la province quant à l'évolution future de son programme.

