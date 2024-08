Pluies abondantes au Québec - Bilan en cours : le réseau routier de Lanaudière et de la Mauricie particulièrement endommagé

QUÉBEC, le 10 août 2024 /CNW/ - Les quantités importantes de pluie apportées par les restes de l'Ouragan Debby ont provoqué une accumulation d'eau sur le réseau routier dans plusieurs régions du Québec. Les équipes du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) sont déployées sur le terrain depuis le début des précipitations et évaluent présentement les dommages aux infrastructures ainsi qu'aux routes concernées.

Les régions de Lanaudière et de la Mauricie sont particulièrement touchées. Le MTMD demande donc à la population d'éviter de s'y déplacer à moins que ce soit essentiel, et ce, jusqu'à ce que les équipes aient terminé les opérations nécessaires à la sécurisation du réseau et la mise en place des chemins de détour.

Des axes routiers demeurent aussi fermés dans plusieurs régions du Québec, dont celle de Montréal où le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est notamment fermé dans les deux directions.

Le MTMD rappelle qu'il est important de consulter le Québec 511 avant de vous déplacer et d'adapter votre conduite si vous prenez la route.

Lien connexe :

Pour avoir un portrait complet de l'état du réseau routier: www.quebec511.info

