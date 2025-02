Plongez dans la vie d'un étudiant à l'ITAQ!

SAINT-HYACINTHE, QC et LA POCATIÈRE, QC, le 6 févr. 2025 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) souhaite rappeler que les démarches pour les admissions sont en cours, et ce, jusqu'au 1er mars 2025. Afin d'aider les jeunes dans leurs choix, l'ITAQ a mis en place différents moyens pour découvrir ce que notre Institut a à offrir.

Soyez témoin de l'expérience étudiante

Trois étudiants devant une table de travail située dans un cours d'horticulture. Les étudiants préparent des pots de terre. (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec)

Pour donner un avant-goût de la vie étudiante sur le campus, l'ITAQ a demandé à ses ambassadeurs et ambassadrices de réaliser une courte vidéo qui fait découvrir leur quotidien, leurs activités et l'ambiance sur le campus. Il est même possible d'en voir certains en action dans leurs cours et laboratoires. Ces vidéos sont disponibles, entre autres, sur nos réseaux sociaux tels que Tik Tok, Facebook et Instagram. En tout, ce sont sept vidéos qui présentent nos programmes de Technologie de la production horticole agroenvironnementale (TPHA), Technologie des procédés et de la qualité des aliments (TPQA), Technologie des productions animales (TPA), Technologie du génie agromécanique (TGA), Gestion et technologies d'entreprise agricole (GTEA) et Paysage et commercialisation en horticulture ornementale (PCHO).

Devenez Étudiant d'un jour

Vous souhaitez vivre une journée comme si vous étiez déjà inscrit ? Participez à l'activité Étudiant d'un jour qui se poursuit jusqu'à la fin de février. Plongez au cœur de votre futur programme d'études pour une journée et vivez comme un étudiant, mais sans les devoirs ! De plus, on vous paie le lunch ! Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place : Étudiant d'un jour | ITAQ

Restez connectés avec nous

Découvrez-en davantage sur nos ambassadeurs et ambassadrices en consultant leur petite biographie ici : Ambassadeurs ITAQ. Visitez également notre microsite Ecoutetavoix.ca pour en apprendre encore plus sur nos programmes et nos deux campus.

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

