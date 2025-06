MONTRÉAL, le 11 juin 2025 /CNW/ - EB Games passe à la vitesse supérieure et s'invite au cœur de l'effervescence du week-end de course à Montréal avec une activation immersive et pleine d'énergie au Festival Grand Prix sur Crescent.

Le 888casino.net Festival Grand Prix sur Crescent, présenté par Corona et Liquid I.V (Groupe CNW/Feldman Entertainment Quebec Inc.)

Dans le cadre des festivités de cette année, EB Games invite les passionnés à plonger dans l'univers électrisant de Mario Kart World grâce à un kiosque immersif et animé sur la rue Crescent. Dotée de plusieurs stations de jeu, cette activation haute en couleur offre aux festivaliers de tous âges la chance de tester leurs habiletés sur la toute dernière nouveauté de Nintendo et de vivre une expérience de course en direct, en plein cœur du centre-ville.

Le jeune pilote montréalais Luca Day, âgé de 15 ans, prendra également part à l'action. Il se mesurera en direct à des joueurs des Alouettes de Montréal dans un défi Mario Kart World rassemblant talents sportifs locaux et amateurs de jeux vidéo pour un affrontement des plus inédits.

Cet événement interactif suit de près le très attendu lancement de la Nintendo Switch 2, dévoilée lors d'un lancement de minuit le 5 juin dernier.

Stéphane Tétrault, propriétaire de EB Games, a exprimé son enthousiasme :

« Je suis extrêmement fier de ce que notre équipe a accompli. Ramener les lancements de minuit et mettre sur pied une activation d'une telle ampleur pendant le week-end du Grand Prix témoigne de notre engagement envers la communauté et de notre passion pour le jeu vidéo. »

Jim Tyo, président de EB Games, a ajouté :

« Notre présence au Festival Grand Prix sur Crescent est une façon de plus pour nous de célébrer ce lancement majeur et de créer des moments inoubliables avec les fans. »

La fête se poursuit sur la rue Crescent avec une programmation musicale enlevante sur la scène El Jimador. Pour découvrir l'horaire complet des spectacles, rendez-vous au : crescentgrandprix.com/2025-festival

Les festivaliers auront aussi l'occasion de découvrir de nombreuses activations proposées par les partenaires du 888casino.net Festival Grand Prix sur Crescent, présenté par Corona et Liquid I.V., incluant des expériences immersives signées Liquid I.V., Corona, Groupe Brivia, El Jimador, Pur Sang, Dilawri, XPEL, Celsius Energy Drink, Telus, Magnum Ice Cream, Simply Lemonade, Costco, Polysleep, et bien d'autres encore.

À PROPOS DE EB GAMES CANADA

Avec plus de 185 magasins à travers le pays, EB Games est le chef de file canadien dans les jeux vidéo et les produits dérivés liés à la culture populaire. Spécialiste de la communauté, l'équipe d'EB Games est guidée par la passion et une volonté constante d'offrir une expérience client unique, tant au niveau du service que des produits.

SOURCE Feldman Entertainment Quebec Inc.

Relations de presse : Karine Delage, +1 416 876-3329, [email protected]