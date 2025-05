MONTRÉAL, le 14 mai 2025 /CNW/ - Maison SI, l'événement phare canadien de la série Circuit Series de Sports Illustrated, revient lors du week-end de la course de Montréal avec son édition la plus ambitieuse à ce jour : une célébration immersive et effervescente qui se tiendra du 13 au 15 juin 2025 à la célèbre Gare Windsor, désormais rebaptisée La Station.

Le vendredi 13 juin, l'artiste montante Hugel ouvrira les festivités, suivie par la sensation électro internationale Fisher le samedi 14 juin. L'édition 2025 accueillera plus de 5 000 invités lors de deux soirées et deux fêtes de jour, avec une mise en scène spectaculaire, une hospitalité soignée et des performances de calibre mondial, le tout dans l'un des lieux architecturaux les plus iconiques du Canada.



Cette édition marquante de Maison SI est coproduite par Authentic Brands Group, Feldman Entertainment Québec, The Midway Group et CRUEL Inc. - une première collaboration pour ces équipes influentes de Toronto et Montréal. Le résultat : un événement culturel d'envergure qui promet de devenir le moment incontournable du week-end de course montréalais.



« Maison SI est bien plus qu'une fête - c'est une célébration du sport, du style et de l'énergie urbaine à l'échelle mondiale », affirme Matthew Goldstein, vice-président exécutif, Divertissement et projets spéciaux chez Authentic Brands Group, maison-mère de Sports Illustrated. « Après deux années exceptionnelles à Montréal, nous sommes ravis de faire évoluer Maison SI vers une expérience encore plus spectaculaire et accessible. »



La série Sports Illustrated Circuit Series, introduite au Canada en 2023 par l'agence événementielle torontoise CRUEL Inc., s'associe désormais à Feldman Entertainment et The Midway Group pour offrir une expérience inégalée aux amateurs de course à Montréal.



« Depuis des années, Feldman Entertainment organise la plus grande fête du week-end à la Gare Windsor sous la bannière Maxim, avec des artistes comme Diplo, Wyclef Jean et French Montana », souligne Jean-Paul Mouradian, vice-président de Feldman Entertainment Québec. « En unissant nos forces avec Sports Illustrated, The Midway Group et CRUEL Inc., nous créons aujourd'hui quelque chose de complètement nouveau -- et inoubliable. »



Un petit retour sur Maison SI



Depuis son lancement en 2023, Maison SI est devenue l'événement à ne pas manquer du week-end de la course de Montréal. Après une première édition intime dans un penthouse privé, puis une soirée exclusive dans une église historique de Little Burgundy en 2024, l'événement est désormais un rendez-vous annuel qui mêle culture internationale et énergie locale. Pour sa troisième année, Maison SI prend une nouvelle ampleur sous l'identité Maison SI à La Station, amorçant une nouvelle ère pour la scène nocturne et sportive montréalaise.



« Depuis la toute première édition, notre objectif chez CRUEL a toujours été de défier les attentes et de réinventer l'expérience culturelle du week-end de course. Nous avons transformé certains des lieux uniques de Montréal -- du sommet du plus haut gratte-ciel à une église centenaire -- en environnements immersifs axés sur le design. Pour 2025, nous poursuivons cette vision avec le lancement de La Station et des partenaires exceptionnels, afin d'offrir ce que nous croyons être des moments encore plus mémorables dans le calendrier événementiel de Montréal », explique Karl Bechmann, cofondateur et directeur général de CRUEL Inc.



Présentation de La Station



Nouvelle pour 2025, La Station devient la bannière sous laquelle Maison SI sera présentée. Cette plateforme éphémère audacieuse a été conçue par les producteurs pour offrir des expériences culturelles haut de gamme tout au long de l'année à la Gare Windsor. Bien qu'elle fasse ses débuts avec Maison SI et la série Sports Illustrated Circuit Series, La Station reviendra pour d'autres événements phares, comme l'Halloween et le réveillon du Nouvel An.



Un lieu emblématique réinventé



Inaugurée en 1889 avec le départ des premiers trains du chemin de fer Canadien Pacifique, la Gare Windsor est l'un des plus anciens exemples d'architecture romane au Canada. Située dans le Quartier de l'innovation et à côté du Centre Bell, elle se distingue par ses plafonds de 20 pieds, ses murs en pierre majestueux et ses vastes jardins extérieurs.



Pour Maison SI, l'espace sera entièrement métamorphosé avec une scène à plusieurs niveaux, plus de 40 loges d'hospitalité, des offres gastronomiques raffinées et des installations artistiques de grande envergure - une fusion vibrante entre sport, night life et culture.



À propos de Sports Illustrated



Depuis 70 ans, Sports Illustrated (SI) est une référence incontournable qui façonne la culture moderne au carrefour du sport, du lifestyle et du divertissement. SI propose une plateforme à 360 degrés qui unit athlètes, équipes et fans à travers du contenu de qualité, des expériences numériques innovantes, des événements mémorables et des produits originaux. Le magazine primé offre des récits percutants via SI.com, les réseaux sociaux et ses fameuses couvertures, considérées parmi les plus convoitées du monde sportif.



La marque dépasse les frontières médiatiques avec SI Tickets, SI Resorts, SI Studios, et plus encore. Elle donne vie à des événements emblématiques tels que SI The Party, Club SI, SI Swimsuit Launch Weekend et la SI Circuit Series.

Partenaires de production

Authentic Brands Group - Plateforme intégrée combinant fusions-acquisitions, licences, stratégies de marque et innovation numérique, Authentic regroupe plus de 50 marques mondiales, dont Shaquille O'Neal , David Beckham , Reebok, Sports Illustrated, Aéropostale et Ted Baker .

, , Reebok, Sports Illustrated, Aéropostale et . Visitez : authentic.com CRUEL Inc. - Agence créative indépendante basée à Toronto depuis 2013, CRUEL se spécialise dans l'expérience de marque et les services créatifs pour les secteurs CPG, sport, alcool, musique et mode.

depuis 2013, CRUEL se spécialise dans l'expérience de marque et les services créatifs pour les secteurs CPG, sport, alcool, musique et mode. Visitez : cruel.co Feldman Entertainment Québec - L'équipe derrière le Festival Grand Prix sur Crescent et les soirées Maxim Grand Prix Party , reconnue pour la production de grands festivals et évènements d'envergure.



, reconnue pour la production de grands festivals et évènements d'envergure. Visitez : crescentgrandprix.com Midway Group - L'organisation derrière plusieurs marques événementielles et lifestyle à succès, dont le Beachclub, Escapade Music Festival, Beach Day Every Day, et les fondateurs des festivals Metro Metro et Fuego Fuego. Visitez : midwaygroup.ca



