OTTAWA, ON, le 22 déc. 2020 /CNW/ - Les impacts des changements climatiques continuent de se faire sentir au Canada, surtout dans les régions les plus au nord. Heureusement, de nombreuses communautés autochtones ouvrent la voie à un avenir résilient en se tournant vers l'énergie propre. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des projets d'énergie propre dirigés par des communautés autochtones des régions éloignées qui priorisent la transition vers d'autres sources d'énergie que le diesel tout en soutenant le processus de réconciliation et l'autodétermination.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé aujourd'hui que 14 projets sont rendus à la deuxième étape du processus de l'Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel (IARDD) et ont reçu 500 000 $ pour l'élaboration d'un plan énergétique communautaire, l'identification et la prestation de formations, et l'élaboration d'un plan détaillé d'implantation de l'énergie propre.

Voici ces 14 projets :

L'IARDD est une initiative de 20 millions de dollars d'Impact Canada qui vise à ouvrir de nouvelles possibilités en réduisant la dépendance au diesel dans les communautés autochtones éloignées. Elle s'inscrit dans le prolongement de 18 mois de consultation auprès de titulaires de droits, d'organisations autochtones et d'autres parties concernées. L'IARDD est mise en œuvre en collaboration avec l'Indigenous Clean Energy Social Enterprise et le Pembina Institute. En privilégiant la collaboration, l'IARDD non seulement favorise le développement de projets d'énergie propre, mais incitera aussi les Autochtones à faire preuve de leadership dans cet avenir énergétique plus vert que se prépare le Canada.

Un jury externe entièrement autochtone a sélectionné les communautés qui reçoivent une aide financière et prennent part à l'IARDD. Chaque communauté reçoit un soutien pratique et jusqu'à 1,3 million de dollars afin de concevoir un plan ambitieux pour l'énergie propre et de démarrer leurs premiers projets d'énergie propre. Les projets peuvent viser à mettre en valeur des technologies d'énergie propre, à favoriser l'efficacité énergétique, à renforcer les compétences de la communauté ou à ouvrir des débouchés économiques dans la communauté. Par le biais du programme de Ressources naturelles Canada L'énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées, les communautés participant à l'IARDD sont également admissibles à des fonds additionnels pouvant aller jusqu'à 9 millions de dollars pour la mise au point de leur projet. Les champions pourraient aussi chercher à établir des partenariats avec d'autres organismes de financement dans les prochaines années.

Le gouvernement continue de soutenir les projets communautaires qui nous aident à bâtir, pour tous, un avenir fondé sur l'énergie propre. Ensemble, nous créons des collectivités plus saines, plus vertes et plus résilientes sur le plan énergétique pour les générations futures.

Citations

« Les idées créatives et novatrices à l'origine de ces 14 projets permettront à un plus grand nombre de communautés de se libérer de leur dépendance au diesel grâce à des projets dirigés localement. »

Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Le Pembina Institute félicite tous les champions de l'énergie propre qui passent à l'étape 2 de l'IARDD. Nous comptons continuer à soutenir leurs efforts pour réduire le diesel et pour approvisionner leurs communautés en énergie propre. »

Linda Coady

Directrice générale du Pembina Institute

« Les communautés autochtones continuent de montrer la voie à suivre pour bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre au Canada. Grâce à leurs projets d'énergie propre visant à réduire le diesel, ces 14 champions et leurs communautés ont déjà des incidences sociales et environnementales absolument incommensurables. »

Eryn Stewart

Directrice des programmes, Indigenous Clean Energy Social Enterprise

