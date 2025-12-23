MUNICH, le 23 déc. 2025 /CNW/ -- JA Solar, un partenaire mondial de confiance en matière d'énergie verte, a organisé une nouvelle édition de sa série de webinaires Power Talk, mettant en lumière l'un des projets d'énergie solaire les plus emblématiques d'Europe : l'installation photovoltaïque au SIGNAL IDUNA PARK, emplacement du Borussia Dortmund.

Le webinaire JA SOLAR Power Talk présente un projet photovoltaïque historique au parc SIGNAL IDUNA PARK du Borussia Dortmund Speed Speed

Certifié par le RID comme le système photovoltaïque le plus puissant au monde sur le toit d'un stade, le projet marque une étape importante dans l'intégration de la technologie photovoltaïque dans les infrastructures urbaines à grande échelle. Plus de 11 000 modules entièrement noirs JA Solar couvrent maintenant le toit du stade, produisant plus de 4 GWh d'électricité propre par an et réduisant les émissions de CO₂ d'environ 1 700 tonnes par an. L'installation montre comment des solutions photovoltaïques haute performance peuvent être déployées sur des sites d'intérêt tout en respectant des exigences strictes en matière d'architecture, de sécurité et d'exploitation.

Les conférenciers du webinaire ont retracé le parcours du projet, de la conception à la mise en service, soulignant l'importance des premières études de faisabilité, de la planification à long terme et de la collaboration étroite avec les intervenants. Ils ont souligné les défis logistiques et techniques du travail dans l'un des stades les plus achalandés d'Europe, où la construction devait s'aligner sur un calendrier chargé d'événements sportifs et non sportifs, des normes de sécurité strictes et des conditions météorologiques variables.

Au-delà de la production d'énergie, l'installation constitue un puissant énoncé de durabilité. Avec des millions de visiteurs et de téléspectateurs chaque année, SIGNAL IDUNA PARK offre une visibilité inégalée pour mettre en valeur la transition énergétique et montrer comment le sport professionnel peut soutenir activement les objectifs climatiques.

Pour JA Solar, le projet est une référence phare dans la fourniture de solutions photovoltaïques pour des environnements complexes et très médiatisés. Il illustre la capacité de l'entreprise à assurer un approvisionnement fiable en produits et des modules performants pour les applications exigeantes, ouvrant de nouvelles possibilités d'intégration de systèmes photovoltaïques dans les infrastructures publiques et les espaces sportifs en Europe et au-delà.

Le webinaire a présenté les réflexions de Petra Zelenická, responsable du marketing et de l'étude de marché en Europe chez JA Solar, de Florian Demnitz, directeur de l'énergie au Borussia Dortmund, et de Christoph Kielhorn, responsable du développement des batteries chez RWE. La séance a été animée par Gianluca Michieletto, directeur du marketing et des médias sociaux chez JA Solar.

À propos de JA Solar

Fondée en 2005, JA Solar figure comme chef de file mondial des solutions de production d'énergie photovoltaïque, avec une activité intégrée verticalement couvrant les wafers, les cellules, les modules et le stockage d'énergie. Avec 16 filiales à l'étranger, l'entreprise a des clients dans 180 pays et régions. Au T3 2025, les expéditions cumulatives de cellules et de modules de JA Solar totalisaient près de 317 GW, soutenues par plus de 2 000 brevets et un solide réseau mondial.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=2B4IlX3AacA

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.

CONTACT : [email protected]