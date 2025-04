PLATEFORME ÉLECTORALE FÉDÉRALE - Prochain gouvernement fédéral : la FCCQ présente ses 8 priorités

MONTRÉAL, le 7 avril 2025 /CNW/ - Alors que la campagne électorale fédérale bat son plein dans un contexte de tensions commerciales avec les États-Unis, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) dévoile ses demandes pour le prochain gouvernement. La priorité est d'adopter des mesures ambitieuses et structurantes pour défendre nos entreprises et renforcer notre résilience économique, mais aussi de s'assurer que les dizaines de milliards de dollars destinés au secteur de la défense reviennent à des entreprises québécoises et canadiennes. L'heure est à l'ambition et aux mesures fortes.

Consultez la plateforme électorale fédérale 2025 de la FCCQ.

« Le prochain gouvernement devra faire face à une administration américaine agressive et imprévisible, dont les politiques mettent en péril plusieurs de nos industries stratégiques. Les partis fédéraux doivent préciser leurs postures de négociation face aux États-Unis, et proposer des actions concrètes pour soutenir la croissance économique canadienne », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Huit priorités pour une économie plus forte et résiliente

La FCCQ propose huit recommandations qui auront des effets structurants à court, moyen et long terme. Le premier devoir du prochain gouvernement est de nommer un négociateur chef pour mettre fin rapidement à la guerre tarifaire avec les États-Unis, et de bien préparer la renégociation de l'ACÉUM, qui pourrait être devancée par l'administration Trump.

Le Canada tire de l'arrière dans le secteur de la défense. Le prochain gouvernement fédéral investira assurément des dizaines de milliards de dollars dans les prochaines années dans ce secteur névralgique. La FCCQ demande que des mesures claires soient mises en place afin de favoriser les entreprises d'ici dans les contrats qui seront accordés en lien avec la défense.

« Le défi du prochain gouvernement sera d'implanter des changements structurels et transformationnels. Nous proposons notamment de développer une véritable stratégie industrielle de la défense pour relancer nos industries lourdes et technologiques, puis d'accélérer significativement l'exploitation des minéraux critiques grâce à de nouveaux incitatifs. Mais plus largement, nous devons favoriser les entreprises et le contenu canadien dans l'attribution des contrats publics et moderniser nos infrastructures stratégiques de transport en y allouant les investissements nécessaires », souligne Véronique Proulx.

Les travailleurs étrangers temporaires : l'enjeu prioritaire

Il faut outiller nos entreprises à la fois pour cette crise, et pour le futur. La FCCQ réitère l'urgence d'appliquer un moratoire sur les restrictions à la rétention des travailleurs étrangers temporaires annoncées l'automne dernier. Les restrictions imposées au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) mettent en péril les permis de milliers de travailleurs impossibles à remplacer. Le départ de ces travailleurs étrangers temporaires forcera de nombreuses entreprises à ralentir leur production, refuser des contrats et, dans certains cas, cesser leurs activités. Or, ce sont des entreprises qui tiennent bon devant l'incertitude économique et qui sont capables d'honorer leur carnet de commandes grâce à ces travailleurs.

