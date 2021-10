Plantation d'arbres sur le site de La Ronde - Les ingénieurs forestiers du Québec débarquent en ville

En plus de souligner les 100 ans de l'OIFQ, cette activité s'inscrit dans l'engagement de la Ville de Montréal de planter 500 000 arbres en dix ans pour enrichir et diversifier sa canopée, dans le cadre de son plan climat 2020-2030. Des dignitaires étaient présents pour l'occasion, dont M. François Laliberté, ing.f., Ph. D., président de l'OIFQ, Mme Malin Anagrius, directrice générale de la Soverdi, et Mme Sophie Emond, présidente de La Ronde.

Cette plantation, motivée initialement par le remplacement de quelques arbres abattus, s'est rapidement transformée en une réalisation de plus grande ampleur, bénéfique pour l'environnement comme pour les visiteurs et les employés. Afin d'embellir le site et d'y apporter ombre et fraicheur dans les années à venir, ce sont ainsi 200 m2 d'asphalte qui ont été retirés et 225 arbres de moyen calibre qui ont pris racine à travers le parc. Pas moins de 25 essences variées, telles que le ginkgo biloba, le bouleau noir Héritage, l'amélanchier « Snowflakes » ou encore le micocoulier Prairie Sentinel ont été sélectionnées en fonction des besoins du site, pour y apporter un regain de biodiversité.

Cette initiative s'inscrit dans l'objectif de l'OIFQ de faire connaître la profession d'ingénieur forestier au grand public québécois et de poser un geste concret afin de laisser une trace positive dans l'environnement qui devrait vivre plus d'une centaine d'années : « Depuis 100 ans maintenant, les ingénieurs forestiers du Québec ont participé à façonner le Québec d'aujourd'hui et nous continuons à le faire. Nous sommes heureux aujourd'hui de participer à améliorer le paysage de l'Île Sainte-Hélène. Les arbres en milieu urbain sont essentiels pour améliorer l'environnement, sans compter leurs bienfaits sur notre santé physique et le bien-être psychologique qu'ils apportent. C'est une grande fierté pour l'Ordre de participer à cette plantation, car planter un arbre est un symbole de la vie qui se continue, il est aussi un investissement dans le futur. », a déclaré François Laliberté, président de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.

« La Ronde est fière de participer à ce projet porteur qui non seulement enrichira la canopée de la métropole, mais contribuera aussi à améliorer la qualité de l'air face aux changements climatiques, » affirme Sophie Emond, présidente de La Ronde. « Ce reverdissement est sans contredit un ajout important qui nous permettra de conserver la pérennité du parc pour les générations futures. »

Pour Malin Anagrius, directrice générale de la Soverdi, « L'implication des propriétaires terriens, dont les emprises représentent 66 % de la superficie du territoire, est essentielle au verdissement de Montréal. Ce sont eux qui peuvent faire toute la différence, en choisissant de planter des arbres sur leurs terrains, participant ainsi à faire passer la carte des îlots de chaleur du rouge au vert. Ce projet démontre comment, en mutualisant les expertises et financements de plusieurs partenaires engagés, il est possible de transformer un défi en opportunité, créant alors des bénéfices considérables pour l'environnement et la population. »

Cette activité a été rendue possible grâce à l'expertise et le savoir-faire de la Soverdi et au soutien financier de La Ronde et de l'OIFQ.

À propos de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Fondé en 1921, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec compte 1960 membres œuvrant dans toutes les régions du Québec. Il a pour mission d'assurer la protection du public en matière d'expertise professionnelle dans le secteur forestier québécois.

À propos de La Ronde

La Ronde est le plus grand parc d'attractions de l'Est du Canada. Inaugurée pendant l'Expo 67, La Ronde propose plus de 40 manèges et attractions, dont Goliath, l'une des montagnes russes les plus hautes et les plus rapides d'Amérique du Nord. La Ronde propose également une section familiale haute en couleur, le Pays de Ribambelle. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.laronde.com.

À propos de la Soverdi

La Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) est un OBNL qui met en place des stratégies de verdissement en milieu urbain pour accroître significativement la forêt urbaine afin d'améliorer la santé et la qualité de vie de la population. Depuis 2012, ce sont ainsi plus de 70 000 arbres qui ont pris racine sur les terrains privés et institutionnels de Montréal avec la collaboration des membres de l'Alliance forêt urbaine et le soutien de la Ville de Montréal et des leaders de la forêt urbaine. Avec le lancement du Plan Climat, la Soverdi coordonne la plantation de 200 000 nouveaux arbres sur les terrains privés et institutionnels de la ville d'ici 2030.

Pour en savoir plus : www.soverdi.org

