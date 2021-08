TORONTO, le 6 août 2021 /CNW/ - Le Canada a besoin de ses forêts pour atteindre la carboneutralité. Solution naturelle aux changements climatiques, la plantation d'arbres permet en effet d'absorber et de séquestrer le carbone présent dans le milieu atmosphérique, d'améliorer la qualité de l'air et de l'eau -particulièrement en milieu urbain -, de favoriser la biodiversité et de réduire le risque de feux de forêt pour les localités rurales. Outre ces bienfaits, elle offre des espaces propices à des activités récréatives qui améliorent notre qualité de vie et notre connexion avec la nature.

Le secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères, Robert Oliphant, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 196 478 $ à la Ville de Toronto pour soutenir le plan du gouvernement du Canada visant à planter deux milliards d'arbres sur dix ans. Ce projet permettra de planter 10 000 arbres le long du sentier Betty-Sutherland, ce qui contribuera à densifier le couvert forestier local. En effet, le boisement des prairies existantes créera une importante zone forestière urbaine dans une région dotée de nombreuses unités de logement à haute densité.

Le programme Deux milliards d'arbres s'inscrit dans le prolongement des efforts que déploie le gouvernement du Canada pour promouvoir la plantation d'arbres comme élément de solution clé aux changements climatiques. En plantant deux milliards d'arbres au cours des dix prochaines années, le Canada pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 12 mégatonnes par année d'ici 2050, en plus de créer jusqu'à 4 300 emplois verts.

Avec l'aide d'organisations dévouées d'un bout à l'autre du pays, nous faisons pousser des forêts saines et vigoureuses, gérées de façon durable - un héritage vert que nous pourrons léguer aux générations futures.

Ressources naturelles Canada met en œuvre ce plan avec l'aide d'Environnement et Changement climatique Canada et d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. La plantation de deux milliards d'arbres, qui représente une augmentation de 40 % du nombre d'arbres plantés au Canada sur une base annuelle, ciblera aussi bien les régions urbaines que les régions rurales du pays. En dix ans, ces nouveaux arbres couvriront plus de 1,1 million d'hectares, soit deux fois la superficie de l'Île-du-Prince-Édouard.

« Toutes les personnes qui ont profité des parcs et des sentiers qui longent la Don Valley sont conscientes de l'importance des arbres et des forêts dans notre écosystème. Les forêts contribuent à assurer la qualité de notre air et de notre eau et séquestrent le carbone présent dans le milieu atmosphérique. Protégeons l'environnement et la faune et créons de bons emplois : nous le devons aux jeunes de tout le Canada. »

Robert Oliphant

Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères

Député de Don Valley-Ouest

« La plantation de deux milliards d'arbres, c'est plus qu'un plan d'action climatique. C'est un plan qui créera des milliers de bons emplois verts. Nous voyons à la mise en œuvre de projets de plantation d'un bout à l'autre du pays. En plantant des arbres, nous atteindrons la carboneutralité. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Je me réjouis d'accepter ce financement au nom de la ville de Toronto pour soutenir la plantation de 10 000 arbres le long du sentier Betty-Sutherland. Ces arbres couvriront 5,5 hectares de terrain, ce qui contribuera à l'objectif de la Ville d'avoir un couvert forestier de 40 %. Nous remercions le gouvernement du Canada d'avoir investi dans ce projet. Une fois de plus, nous constatons l'impact positif que nous pouvons avoir pour notre ville, nos résidents et notre environnement lorsque les gouvernements unissent leurs efforts. »

John Tory

Maire, ville de Toronto

« Une fois que ces 10 000 arbres seront plantés le long du sentier Betty-Sutherland, ils élargiront le couvert forestier et procureront une foule d'avantages aux quartiers environnants sur le plan écologique. »

Denzil Minnan-Wong (conseiller, Don Valley-Est)

Maire suppléant, Ville de Toronto

« Les arbres et les espaces verts publics sont particulièrement importants dans les milieux urbains comme la ville de Toronto, car de nombreux résidents habitent dans des appartements et des condos. À terme, la plantation de 10 000 nouveaux arbres dans notre ville permettra d'agrandir notre couvert forestier tout en éliminant le carbone de notre air et en améliorant nos infrastructures naturelles. Merci à Ressources naturelles Canada de nous avoir apporté son soutien. »

Jennifer McKelvie (conseillère, Scarborough-Rouge Park)

Présidente, comité des infrastructures et de l'environnement

Ville de Toronto

Le gouvernement du Canada a décidé d'allouer jusqu'à 3,2 milliards de dollars sur dix ans à compter de 2021-2022 pour s'acquitter de cet engagement.

Ces mesures font partie d'une approche globale du gouvernement du Canada qui mise sur la force de la nature et qui a été annoncée récemment dans le cadre du plan climatique renforcé intitulé Un environnement sain et une économie saine .

. Le gouvernement a mis sur pied un comité consultatif d'experts des solutions climatiques naturelles, qui offrira des conseils sur l'exécution des programmes afin de maximiser les réductions d'émissions et de procurer des avantages connexes clés pour la biodiversité et le bien-être humain qui contribueront à améliorer la qualité de vie des Canadiens.

