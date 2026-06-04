Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 5 au 8 juin

TUNNELS VILLE-MARIE ET VIGER / ROUTE 136

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

À Montréal, sur la R-136 est, fermeture complète entre la sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques) et l'accès en provenance de la rue Atateken.

Détour : via rue Saint-Antoine Est. Camions (avec dérogation obtenue de la ville de Montréal) : via rue de la Montagne en direction sud, rue Notre-Dame est, boul. Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est.

Par défaut : dès 23 h, les accès en provenance rues Notre-Dame / de la Cathédrale et A-10 ouest (Bonaventure) / boul. Robert-Bourassa.

SECTEUR À ÉVITER : risque important de congestion - prévoyez vos déplacements.

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Montréal, sur la R-136 ouest, fermeture complète entre le début de l'autoroute (au niveau de la rue Panet) et l'accès en provenance de la rue Lucien-L'Allier.

Détour : via av. Viger, boul. Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Ouest.

Camions, via les rues Saint Jacques, Mansfield et Saint-Antoine Ouest.

Par défaut : dès 22 h 30, les accès en provenance av. de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et rue Saint-Antoine Est (pour cette dernière, demi-tour à rue Saint-Hubert).

SECTEUR À ÉVITER : risque important de congestion - prévoyez vos déplacements.

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

De samedi 3 h à lundi 5 h

Circulation à contresens sur le pont en direction de Kahnawake (pont amont) - 1 voie par direction.

Note : l'accès en provenance de la rue Airlie vers R-138 ouest demeure ouvert.

En cas de conditions météorologiques défavorables, cette entrave sera annulée.

SECTEUR À ÉVITER : risque important de congestion durant le jour - prévoyez vos déplacements.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

BOULEVARD CAVENDISH (Ville Mont-Royal)

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Ville Mont-Royal, fermeture complète du boulevard Cavendish en direction nord, à l'intersection du chemin Dalton en direction sud.

Détours :

En provenance du chemin Dalton en direction nord : via chemin de la Côte-de-Liesse Est, rue Authier et desserte A-40 ouest, En provenance de l'A-520 est, via la sortie 5 ( rue Hickmore ), rues Merizzi, McArthur et Griffith. Vers l'A-520 est : via les chemins Dalton en direction nord et de la Côte-de-Liesse Est.



Note : travaux d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.

AUTOROUTES 40 et 640 (Terrebonne, arr. Lachenaie)

De vendredi 21 h à lundi 5 h

À Terrebonne (arr. Lachenaie), sur l'A-640 en direction ouest, fermeture complète de la sortie 50 (montée des Pionniers).

Détour : demi-tour à la sortie 45 (montée Dumais).

De vendredi 21 h à samedi 5 h

De dimanche 21 h à lundi 5 h

À Terrebonne (arr. Lachenaie), sur l'A-640 en direction ouest, fermeture partielle de 1 voie sur 2, entre l'échangeur A-40 / A-640 et la sortie 50 (montée des Pionniers).

De vendredi 21 h à samedi 5 h

De dimanche 21 h à lundi 5 h

À Terrebonne (arr. Lachenaie), sur l'A-40 en direction ouest, fermeture complète de la sortie 96-O (A-640 ouest, Laval, Saint-Eustache).

Détour : via la sortie 96-E (A-640 est, Charlemagne) et demi-tour dans les bretelles de l'échangeur A-40 / A-640.

ROUTE 132 / TUNNEL DE MELOCHEVILLE

De vendredi 22 h à lundi 6 h

À Beauharnois (Melocheville), fermeture complète de la R-132 dans les deux directions, entre la rue Principale (en amont du tunnel de Melocheville) et R-236 (boul. de l'Energie), incluant le tunnel de Melocheville, sous les écluses du canal de Beauharnois.

Détours :

Direction EST : demi-tour via rues Principale et Alfred-Haineault, ch. du Canal est, carrefour giratoire vers bretelle A-30 est et sortie 22 pour R-236 est. Direction OUEST : via R-236 ouest, bretelle pour A-30 ouest, sortie 17 ( ch. du Canal ) et carrefour giratoire vers ch. du Canal est.



Travaux sous la responsabilité de A30 Express.

R-148 / AVENUE DES BOIS / MONTÉE CHAMPAGNE (Laval)

De vendredi 20 h à dimanche 19 h

À Laval, sur la R-148 (avenue des Bois) en direction est, fermeture de la voie de virage à droite, à l'intersection de la montée Champagne.

Détour : via bretelle pour A-13 sud, poursuivre sur voie de desserte, bretelle pour le boulevard Saint-Martin en direction ouest et montée Champagne.

Note : fermeture complète de la montée Champagne dans les deux directions au niveau de la R-148 / avenue des Bois, selon le même horaire. Suivre détour précédent.

De vendredi 20 h à dimanche 19 h

À Laval, sur la R-148 (avenue des Bois) en direction ouest, fermeture de la voie de virage à gauche, à l'intersection de la montée Champagne.

Détour : poursuivre sur R-148 ouest, rue Principale, boul. de l'Hôtel-de-Ville et Saint-Martin et montée Champagne.

À PRÉVOIR

Réseau express métropolitain (REM)

Des travaux planifiés sur le réseau entraîneront une ouverture tardive du service les 6 et 7 juin.

Travaux d'asphaltage et de réfection de ponceaux sur le pont Charles-De Gaulle

Du 8 au 15 juin, des entraves de nuit seront en vigueur sur le pont Charles-De Gaulle, entre le boulevard Gouin Est à Montréal et la route 344 (chemin Saint-Charles) à Terrebonne. La circulation en direction est sera déviée sur la chaussée opposée de l'autoroute (i.e. à contresens), afin de maintenir une voie ouverte en direction est et deux en direction ouest. Voir le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724