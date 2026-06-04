Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 5 au 8 juin

MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures sont prévues durant la fin de semaine. Le Ministère et ses partenaires recommandent de planifier ses déplacements.
Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.
À Montréal, sur la R-136 est, fermeture complète entre la sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques) et l'accès en provenance de la rue Atateken.
Détour : via rue Saint-Antoine Est. Camions (avec dérogation obtenue de la ville de Montréal) : via rue de la Montagne en direction sud, rue Notre-Dame est, boul. Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est.
Par défaut : dès 23 h, les accès en provenance rues Notre-Dame / de la Cathédrale et A-10 ouest (Bonaventure) / boul. Robert-Bourassa.
SECTEUR À ÉVITER : risque important de congestion - prévoyez vos déplacements.
De vendredi 23 h à lundi 5 h
À Montréal, sur la R-136 ouest, fermeture complète entre le début de l'autoroute (au niveau de la rue Panet) et l'accès en provenance de la rue Lucien-L'Allier.
Détour : via av. Viger, boul. Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Ouest.
Camions, via les rues Saint Jacques, Mansfield et Saint-Antoine Ouest.
Par défaut : dès 22 h 30, les accès en provenance av. de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et rue Saint-Antoine Est (pour cette dernière, demi-tour à rue Saint-Hubert).
SECTEUR À ÉVITER : risque important de congestion - prévoyez vos déplacements.
PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138
De samedi 3 h à lundi 5 h
Circulation à contresens sur le pont en direction de Kahnawake (pont amont) - 1 voie par direction.
Note : l'accès en provenance de la rue Airlie vers R-138 ouest demeure ouvert.
En cas de conditions météorologiques défavorables, cette entrave sera annulée.
SECTEUR À ÉVITER : risque important de congestion durant le jour - prévoyez vos déplacements.
À Ville Mont-Royal, fermeture complète du boulevard Cavendish en direction nord, à l'intersection du chemin Dalton en direction sud.
Détours :
En provenance du chemin Dalton en direction nord : via chemin de la Côte-de-Liesse Est, rue Authier et desserte A-40 ouest,
En provenance de l'A-520 est, via la sortie 5 (rue Hickmore), rues Merizzi, McArthur et Griffith.
Vers l'A-520 est : via les chemins Dalton en direction nord et de la Côte-de-Liesse Est.
Note : travaux d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.
AUTOROUTES 40 et 640 (Terrebonne, arr. Lachenaie)
De vendredi 21 h à lundi 5 h
À Terrebonne (arr. Lachenaie), sur l'A-640 en direction ouest, fermeture complète de la sortie 50 (montée des Pionniers).
Détour : demi-tour à la sortie 45 (montée Dumais).
De vendredi 21 h à samedi 5 h De dimanche 21 h à lundi 5 h
À Terrebonne (arr. Lachenaie), sur l'A-640 en direction ouest, fermeture partielle de 1 voie sur 2, entre l'échangeur A-40 / A-640 et la sortie 50 (montée des Pionniers).
De vendredi 21 h à samedi 5 h De dimanche 21 h à lundi 5 h
À Terrebonne (arr. Lachenaie), sur l'A-40 en direction ouest, fermeture complète de la sortie 96-O (A-640 ouest, Laval, Saint-Eustache).
Détour : via la sortie 96-E (A-640 est, Charlemagne) et demi-tour dans les bretelles de l'échangeur A-40 / A-640.
ROUTE 132 / TUNNEL DE MELOCHEVILLE
De vendredi 22 h à lundi 6 h
À Beauharnois (Melocheville), fermeture complète de la R-132 dans les deux directions, entre la rue Principale (en amont du tunnel de Melocheville) et R-236 (boul. de l'Energie), incluant le tunnel de Melocheville, sous les écluses du canal de Beauharnois.
Détours :
Direction EST : demi-tour via rues Principale et Alfred-Haineault, ch. du Canal est, carrefour giratoire vers bretelle A-30 est et sortie 22 pour R-236 est.
Direction OUEST : via R-236 ouest, bretelle pour A-30 ouest, sortie 17 (ch. du Canal) et carrefour giratoire vers ch. du Canal est.
Travaux d'asphaltage et de réfection de ponceaux sur le pont Charles-De Gaulle
Du 8 au 15 juin, des entraves de nuit seront en vigueur sur le pont Charles-De Gaulle, entre le boulevard Gouin Est à Montréal et la route 344 (chemin Saint-Charles) à Terrebonne. La circulation en direction est sera déviée sur la chaussée opposée de l'autoroute (i.e. à contresens), afin de maintenir une voie ouverte en direction est et deux en direction ouest. Voir le communiqué.
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.
SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable
Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724
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