PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER : ENTRAVES MAJEURES DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 4 AU 7 JUILLET

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Entre Montréal et Kahnawake , circulation à contresens sur le pont amont (direction Rive-Sud) - 1 voie par direction

Note : l'accès de la rue Airlie vers la R-138 ouest demeure ouvert.

Travaux sous la responsabilité du MTMD.

PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES / AUTOROUTE 40

De samedi 19 h à dimanche 10 h

Entre Senneville (île de Montréal) et Vaudreuil-Dorion , fermeture partielle de 1 voie sur 2 sur le pont-de l'Île-aux-Tourtes, enjambant le lac des Deux Montagnes .

ÉCHANGEUR - AUTOROUTE 10 / R-132

De vendredi 23 h à samedi 6 h

À Brossard, sur l'A-10 ouest, dans la sortie 6 (A-15, sud, A-20 est, R-132, La Prairie , Varennes ), fermeture de l'embranchement pour A-15 sud / R-132 ouest ( La Prairie )

Détour : poursuivre sur A-10 ouest / A-15 nord / pont Samuel-De Champlain et demi-tour à la sortie 61 (avenue Atwater).

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Brossard, sur l'A-10 ouest, dans la sortie 6 (A-15, sud, A-20 est, R-132, La Prairie , Varennes ), fermeture de l'embranchement pour A-20 est / R-132 est ( Varennes )

Détour : via l'embranchement pour A-15 sud / R-132 ouest (La Prairie), poursuivre sur le boulevard Marie-Victorin en direction ouest et demi-tour au boulevard de Rome.

AUTOROUTE 10 / BONAVENTURE

De vendredi 23 h à dimanche 18 h

À Montréal, sur l'A-10 ouest, à la fin du pont Samuel-De Champlain , dans la sortie 58 (A-10 ouest, centre-ville, Île des Sœurs), fermeture de l'embranchement vers Bonaventure / centre-ville.

Détour : via sortie 60 vers boul. Gaétan-Laberge / A-10 ouest.

Par défaut : les accès en provenance de l'île des Sœurs.

De vendredi 23 h à dimanche 18 h

À Montréal, sur l'A-10 est, fermeture complète entre la sortie 4 (A-15, A-20) et le pont Samuel-De Champlain.

Détour : via la sortie 4 (A-15, A-20), boul. Gaétan-Laberge, A-15 sud et en direction de l'île des Sœurs, via les sorties 57-S (boul. de l'Île-des-Sœurs) ou 57 N (ch. de la Pointe-Nord).

À compter de vendredi 23 h pour une durée de 2 mois

À Montréal, fermeture des accès de la Pointe Nord de l'île des Soeurs (carrefour Alexander-Graham-Bell et intersection Jacques-le Ber) vers l'autoroute Bonaventure en direction du centre-ville.

Détour : sur A-15 nord, via la sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge).

Rappel :

Niveau bassin Peel / pont Victoria, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'en décembre.

Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'en décembre.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Direction NORD/

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 90 (R-132) sur l'A-20 ouest à Longueuil et l'accès de la rue Hochelaga à Montréal

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 / pont Jacques-Cartier, sortie centre-ville vers avenue De Lorimier sud et rue Notre-Dame. Camions, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.

Par défaut : 30 minutes avant

Les bretelles d'accès de la R-132 est et ouest ( les sorties 89-N ).

Détour en direction est : demi-tour à la sortie 137 ( boulevard De Montarville ). L'accès de la rue de l'Île-Charron.

Détour : via A-25 sud et R-132 ouest. Canalisation de l'accès vers l'île Charron à partir des accès du boulevard Marie-Victorin vers A-25 nord.



Direction SUD

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 5 (rue Sherbrooke ) à Montréal et la R-132 à Longueuil

Détour : via rues Dickson sud et Notre-Dame et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier. Pour les camions (+ 4,25 m), via rues Dickson nord et Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke et boulevard Pie-IX sud.

Par défaut : 30 minutes avant, les accès des rues Sherbrooke, Tellier et des Futailles.

Avenue Souligny : fermeture de l'avenue en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand. Détour : via rue Hochelaga.

RAPPEL : la hauteur libre dans le tunnel est maintenant de 4,3 mètres, mais il est toujours recommandé de prévoir une marge de sécurité minimale de 10 cm. Avant de prendre la route, vérifiez la hauteur de votre chargement.

À PRÉVOIR

Événement spécial : l'International des Feux Loto-Québec

Pont Jacques-Cartier : fermeture complète du pont et de ses accès, dans les deux directions, jeudi 3 et dimanche 6 juillet, de 20 h à 23 h 59. Un accès sera maintenu pour les services d'urgence.



R-136 est : fermeture du tunnel Ville-Marie et de ses accès, entre la sortie 4 (A-10, pont Victoria, boulevard Robert-Bourassa, rue de la Montagne) et la rue Panet, jeudi 3 et dimanche 6 juillet, de 20 h à 5 h le lendemain.



À noter que les détours ne sont pas balisés. Les accès seront fermés 30 minutes avant les fermetures principales.

Pont Victoria :en direction de la Rive-Sud, 2 voies disponibles jeudi, de l'heure de pointe de fin d'après-midi jusqu'à 23 h 30 et dimanche de 20 h à 23 h 30.

Autoroute 30 -- pont Serge-Marcil

Sur l'A-30 est, sur le pont Serge-Marcil entre Salaberry-de-Valleyfield et Les Cèdres, fermeture partielle de 1 voie sur 2, samedi et dimanche de 6 h à 20 h.

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN - REM

Du 5 juillet au 17 août 2025, les équipes doivent réaliser plusieurs travaux afin de permettre la prochaine mise en service du réseau. Durant cette période, la fermeture complète du REM est nécessaire. De nombreuses options de déplacement sont disponibles aux usagers qui doivent se déplacer entre la Rive-Sud et le centre-ville de Montréal.

Pour en savoir plus : planifiez vos déplacements : les options disponibles à l'été 2025 pendant la fermeture du REM.

Chemin de la Côte-de-Liesse Est

À Montréal, sur le chemin de la Côte-de-Liesse Est, fermeture complète entre l'accès vers A-40 est et l'échangeur Décarie, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Note : congestion à prévoir dans le secteur.

Travaux sous la responsabilité d'un entrepreneur privé.

À Ville Mont-Royal , sur le chemin de la Côte-de-Liesse Est, à la hauteur du chemin Lucerne, fermeture partielle de 1 voie sur 2, de vendredi 21 h à mardi 5 h.

, sur le chemin de la Côte-de-Liesse Est, à la hauteur du chemin Lucerne, fermeture partielle de 1 voie sur 2, de vendredi 21 h à mardi 5 h. À Ville Mont-Royal , sur le chemin Lucerne en direction nord, fermeture partielle entre l'avenue Glengarry et le chemin de la Côte-de-Liesse Est, de vendredi 21 h à mardi 5 h.

Travaux d'Hydro-Québec.

À Montréal, sur le chemin de la Côte-de-Liesse Est, en amont du chemin Rockland , fermeture partielle de 2 voies sur 3, jusqu'en novembre 2025.

Par défaut :

À la fin de la bretelle A-15 sud pour A-40 est, l'embranchement vers boul. de l'Acadie Sud. La bretelle menant du chemin de la Côte-de-Liesse Est vers boulevard de l'Acadie Sud.



Travaux sous la responsabilité de la ville de Montréal / CSEM.

Rue Jean-Milot à Montréal (arr. LaSalle)

À Montréal (arr. LaSalle ), fermeture complète de la rue Jean- Milot dans les deux directions, entre l'avenue Lafleur et le boulevard Newman, jusqu'au vendredi 11 juillet.

Travaux sous la responsabilité de la ville de Montréal.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

