Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 3 au 6 octobre

PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES / AUTOROUTE 40

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes, entre Vaudreuil-Dorion et Senneville, sur l'île de Montréal

Direction EST

Détour : en amont, via la bretelle vers A-30 est, sortie 5 vers A-20 est et sortie 39 vers boulevard des Anciens-Combattants. Pour les camions, sortie 60 (A-13 nord).

Par défaut : à compter de 23 h

Dans l'échangeur A-30 / A-40, la bretelle menant de l'A-40 est à l'A-40 est. Les accès en provenance de l'avenue Saint-Charles / boulevard de la Cité-des-Jeunes et du chemin des Chenaux.

Détour : via l'accès vers A-40 ouest et bretelle vers A-30 est.



Direction OUEST

Détour : à la sortie 44, via voie de desserte A-40 ouest, chemin Sainte-Marie, boulevard des Anciens-Combattants sud, A-20 ouest et sortie 29 vers A-30 ouest. Pour les camions, itinéraires facultatifs en amont via les sorties 60 (A-13 sud) ou 50 (boulevard Saint-Charles). En direction chemin des Chenaux et avenue Saint-Charles, via la sortie 2 (boulevard de la Cité-des-Jeunes) sur l'A-30 ouest.

Par défaut : à compter de 23 h

Les accès du chemin Sainte-Marie et des boulevards Morgan et des Anciens-Combattants. La sortie 40 ( chemin de Senneville ).

Détour : via boulevard des Anciens-Combattants sud et avenue Pacifique

Note : le chemin Senneville, l'entreprise Tenaquip et le cimetière Belvédère seront accessibles pour les résidents via une escorte qui débutera près de l'intersection de la voie de desserte A-40 ouest et du chemin Sainte-Marie. La rue des Pins, entre le chemin Sainte-Marie et la rue Poultry Cottages.

Détour : via chemin Ste-Marie, boulevard des Anciens-Combattants, voie de desserte A-40 est et rue Poultry Cottages // rue Poultry Cottages, voie de desserte A-40 est pour boulevard des Anciens-Combattants, chemin Sainte-Marie et rue des Pins.



Alerte congestion : le MTMD recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

De plus, la population est invitée à utiliser le transport collectif et à profiter des mesures d'atténuation en place. Le péage sera suspendu dans les deux directions sur l'autoroute 30 / pont Serge-Marcil afin d'offrir une alternative supplémentaire.

Nouvelle configuration aux approches du pont, dès le 6 octobre

Fermeture de la sortie 40 ( chemin de Senneville ), jusqu'en décembre 2025.

Détour : en amont, via la sortie 41 ( A-20 ouest, Sainte-Anne-de-Bellevue, boul. des Anciens-Combattants, L'Île-Perrot ), Relocalisation plus près du pont de la bretelle d'accès menant du boulevard des Anciens-Combattants à l'A-40 ouest.



Arrêt des mesures tarifaires en transport collectif depuis le 1er octobre

Depuis le 1er octobre dernier, le rabais sur les titres 10 passages, Tous modes ABC, n'est plus offert aux usagers du transport collectif. Les tarifs correspondront à ceux de la grille tarifaire de l'ARTM, soit 60,25 $ pour le tarif régulier et 40,25 $ pour le tarif réduit.

Les stationnements temporaires aménagés près de la gare Vaudreuil seront progressivement retirés. Celui de la rue Boileau restera accessible jusqu'au 31 décembre 2025, tandis que celui situé près de la rue Émile-Bouchard le demeurera jusqu'à nouvel ordre.

Plusieurs autres mesures d'atténuation resteront en vigueur, notamment :

Les départs de train ajoutés sur la ligne 11 Vaudreuil/Hudson;

La poursuite et la bonification du financement de plus de 100 départs d'autobus par jour dans le secteur La Presqu'Île;

Les aménagements permettant l'utilisation de l'accotement par les autobus (UAB) sur plusieurs tronçons de l'A-40 à Montréal et à Vaudreuil-Dorion.

AUTOROUTE 25

De vendredi 23 h à samedi 8 h

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'A-25 nord, entre la sortie 5 (R-138, rue Sherbrooke, boulevard Yves-Prévost) et l'accès du boulevard Yves-Prévost.

Détour : via rue De Boucherville / boulevard Louis-H.-La Fontaine.

Par défaut : les accès des rues Hochelaga et Sherbrooke Est.

RUE CURATTEAU

De vendredi 22 h à samedi 8 h

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de la rue Curatteau, entre la rue Notre-Dame Est et l'accès en provenance de l'A-25 nord (au niveau de la sortie 3 pour rue Notre-Dame, centre-ville, rue Hochelaga).

Détours :

Direction ouest : via les rues Dickson, Hochelaga et De Boucherville. Direction est : via boulevard Joseph-Versailles, rues Sherbrooke et De Boucherville.



AVENUE VIGER OUEST

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Ville-Marie), sur l'avenue Viger Ouest, fermeture complète entre les rues Saint-Denis et Sanguinet.

Détour : via rues Saint-Antoine Est et Saint-Hubert, boulevard René-Lévesque Ouest et rue Saint-Urbain.

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal (projet d'aménagement autour du CHUM).

AVENUE SAINTE-CROIX

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent) et à Ville de Mont-Royal, fermeture partielle de 1 voie sur 4 de l'avenue Sainte-Croix en direction nord, sous l'A-40.

CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent), sur le chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, fermeture partielle de 2 voies sur 4, entre la rue Houde et l'avenue Sainte-Croix.

Risque de ralentissement dans le secteur - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.

AVENUE PIERRE-DUPUY

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture complète de l'avenue Pierre-Dupuy dans les deux directions, sous l'A-10 (Bonaventure).

Détour : via chemin des Moulins.

BOULEVARD NEWMAN (arr. LaSalle)

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. LaSalle), fermeture complète du boulevard Newman dans les deux directions, entre la rue Hachez et la 90e Avenue.

Détours :

Direction est : via rues Comte, Clément et Trudeau et avenue Dollard. Pour les camions , via rue Wanklyn, avenues Lafleur et Dollard, rues St-Patrick et Senkus. Direction ouest : via avenue Dollard. En direction nord, via rue Elmslie / avenue Lafleur. En direction sud, via boulevard de la Vérendrye. Pour les camions , en provenance de la rue Shevchenko en direction nord, via boulevard Newman, rues Senkus et Saint-Patrick, avenue Dollard et rue Elmslie / avenue Lafleur.



PONT LAVIOLETTE / AUTOROUTE 55

De vendredi 20 h à lundi 6 h 30

Sur le pont Laviolette, entre Trois-Rivières et Bécancour, fermeture de 2 voies sur 4 - une voie par direction.

Largeur de la voie : 3,2 m.

Par défaut :

À Trois-Rivières, l'accès du boul. Arthur-Rousseau À Bécancour, sur l'A-55 sud, la sortie 176 ( A-30, R-132, Sainte-Angèle, Bécancour) et les accès A-30 est et ouest / avenue Godefroy vers A-55 nord



Ces interventions sont tributaires de conditions météorologiques favorables.

Les usagers sont invités à consulter la carte interactive sur le site Québec 511 avant de se déplacer pour les aider à déterminer la période la plus appropriée et le meilleur itinéraire en fonction de leur destination.

À PRÉVOIR

Rues Saint-Antoine et Saint-Jacques à Montréal

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), à la fin de la sortie 2 de la R-136 est (avenue Atwater), fermeture complète de la rue Saint-Jacques, entre les avenues Brewster et Walker et mise à sens unique vers l'est de la rue Saint-Antoine, entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater, dès le 6 octobre prochain, dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue Saint-Antoine et Saint Jacques. L'objectif est de permettre ces travaux sur Saint-Jacques, entre Brewster et Greene, qui nécessitent une fermeture complète. Voir le communiqué de la Ville de Montréal.

Autoroutes 25 et 440 à Laval

À Laval, sur l'A-25-nord, fermeture des sorties 14 (boulevard Lévesque) et 17 (A-440 ouest), de vendredi 22 h à samedi 6 h.

Détour : demi-tour à la sortie 20, via boulevard des Mille-Îles.

Par défaut : les accès en provenance de l'avenue Roger-Lortie.

Détour : en direction nord, poursuivre sur avenue Roger-Lortie et montée Masson vers le sud (R-125 sud). En direction sud, via boulevard Lévesque en direction est et montée Masson vers le nord (R-125 nord).

À Laval, sur l'A-440 est, fermeture de la sortie 35 (A-25 sud, Montréal), samedi de 11 h à 20 h.

Par défaut : les accès en provenance de la montée Masson (R-125 nord et sud).

À Laval, sur l'25-sud, fermeture de la sortie 14 (boulevard Lévesque), samedi de 11 h à 20 h.

Détour : demi-tour à la sortie suivante, via boulevard Perras à Montréal.

Par défaut : les accès en provenance du boulevard Lévesque.

Détour : en direction est, via avenue Roger-Lortie et montée Masson vers le sud (R-125 sud). En direction ouest, via montée Masson vers le nord (R-125 nord)

Route 344 (boulevard des Seigneurs) à Terrebonne

À Terrebonne, sur la R-344 (boulevard des Seigneurs) dans les deux directions, entre la R-337 (boulevard Moody) et l'accès vers A-25 sud, circulation à contresens sur la chaussée en direction ouest, - 1 voie par direction -, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Par défaut : sur l'A-25 nord, la sortie 22-E (R-344 est, boulevard des Seigneurs Est), Détour : via la sortie 23 et boul. Moody en direction sud.

RAPPEL

Réseau express métropolitain (REM)

Le réseau est ouvert du lundi au vendredi, de 5 h 30 à 20 h 20 en direction de la Gare Centrale et jusqu'à 20 h 40 en direction A1-Brossard. Les fins de semaine, le réseau est ouvert selon l'horaire régulier. Des navettes sont disponibles en dehors des heures de service du REM. Tous les détails en cliquant ici.

Autoroute 40 / Terrebonne (Lachenaie) et Charlemagne

Entre pont Charles-De Gaulle et A-640, réaménagement de structures, ruisseau de Feu - jusqu'à la fin septembre. Circulation sur voies déviées en tout temps et 5 voies disponibles sur 6, selon la pointe :

3 voies direction ouest / Montréal et 2 direction est : de 23 h 59 à 10 h le lendemain, jours semaine

3 voies direction est / Québec et 2 direction ouest : de midi à 22 h, jours semaine et fin de semaine

Changement configuration : du dimanche au vendredi entre 10 h et midi

Route 116 (boul. Sir-Wilfrid-Laurier) à Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil

À Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil (arr. Saint-Hubert), travaux d'asphaltage sur la R-116 ouest, entre l'A 30 et la R-112, jusqu'au début du mois de novembre prochain. Voir le communiqué.

Secteur autoroute Bonaventure / PJCCI

Niveau bassin Peel / pont Victoria, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre

Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain, dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724