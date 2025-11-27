Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 28 novembre au 1er décembre

PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES / AUTOROUTE 40

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes, entre Vaudreuil-Dorion et Senneville, sur l'île de Montréal

Direction EST

Détour : en amont, via la bretelle vers A-30 est, sortie 5 vers A-20 est et sortie 39 vers boulevard des Anciens-Combattants. Pour les camions, sortie 60 (A-13 nord).

Par défaut : à compter de 23 h

Dans l'échangeur A-30 / A-40, la bretelle menant de l'A-40 est à l'A-40 est. Les accès en provenance de l'avenue Saint-Charles / boulevard de la Cité-des-Jeunes et du chemin des Chenaux.Détour : via l'accès vers A-40 ouest et bretelle vers A-30 est.



Direction OUEST

Détour : à la sortie 44, via voie de desserte A-40 ouest, chemin Sainte-Marie, boulevard des Anciens-Combattants sud, A-20 ouest et sortie 29 vers A-30 ouest. Pour les camions, itinéraires facultatifs en amont via les sorties 60 (A-13 sud) ou 50 (boulevard Saint-Charles). En direction chemin des Chenaux et avenue Saint-Charles, via la sortie 2 (boulevard de la Cité-des-Jeunes) sur l'A-30 ouest.

Par défaut : à compter de 23 h

Les accès du chemin Sainte-Marie et des boulevards Morgan et des Anciens-Combattants. La sortie 40 ( chemin de Senneville ).

Détour : via boulevard des Anciens-Combattants sud et avenue Pacifique

Note : le chemin Senneville, l'entreprise Tenaquip et le cimetière Belvédère seront accessibles pour les résidents via une escorte qui débutera près de l'intersection de la voie de desserte A-40 ouest et du chemin Sainte-Marie. La rue des Pins, entre le chemin Sainte-Marie et la rue Poultry Cottages.

Détour : via chemin Ste-Marie, boulevard des Anciens-Combattants, voie de desserte A-40 est et rue Poultry Cottages // rue Poultry Cottages, voie de desserte A-40 est pour boulevard des Anciens-Combattants, chemin Sainte-Marie et rue des Pins.



Alerte congestion : le MTMD recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

De plus, la population est invitée à utiliser le transport collectif et à profiter des mesures d'atténuation en place. Le péage sera suspendu dans les deux directions sur l'autoroute 30 / pont Serge-Marcil afin d'offrir une alternative supplémentaire.

Nouvelle configuration des voies, dès le 1er décembre

Les voies de circulation de l'A-40 seront déviées sur la chaussée en direction ouest à Senneville Sur l'A-40 ouest, réouverture de la sortie 40 ( chemin de Senneville ). Sur l'A-40 est, relocalisation de la sortie 41 ( Sainte-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants ) à la sortie du pont, à la hauteur du chemin de Senneville. Sur l'A-40 est, fermeture définitive de l'accès du chemin de Senneville. Les usagers devront utiliser l'accès suivant, à la hauteur du chemin des Pins.



AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Direction SUD

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète, entre la sortie 4 (Montréal / centre-ville) et la R-132 à Longueuil, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Détour : via avenue Souligny ouest, rues Dickson sud et Notre-Dame, boulevard René-Lévesque et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier. Camions (+ 4,25 m), via boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke et boulevard Pie-IX sud.

Par défaut : 30 minutes avant, les accès de l'avenue Souligny est et des rues Sherbrooke, Tellier et des Futailles.

Avenue Souligny : de vendredi 22 h 30 à samedi 8 h, fermeture complète en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand. Détour : via les rues Dickson nord et Hochelaga est ou ouest.

À noter : de samedi 8 h à lundi 5 h, fermeture de l'avenue Souligny est, entre l'accès de l'avenue Souligny est et la rue Honoré-Beaugrand, Par conséquent, la bretelle menant de l'avenue Souligny est vers l'A-25 sud sera accessible, dès samedi 8 h.

Direction NORD

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 90 (R-132) sur l'A-20 ouest à Longueuil et l'accès de la rue Sherbrooke à Montréal

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 / pont Jacques-Cartier, sortie centre-ville vers avenue De Lorimier sud et rue Notre-Dame. Camions, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.

Par défaut : 30 minutes avant

Les bretelles d'accès de la R-132 est et ouest ( les sorties 89-N ).

Détour en direction est : demi-tour à la sortie 137 ( boulevard De Montarville ). L'accès de la rue de l'Île-Charron

Détour : via A-25 sud et R-132 ouest. Canalisation de l'accès vers l'île Charron à partir des accès du boulevard Marie-Victorin vers A-25 nord.



À noter : fermeture définitive de l'accès temporaire de la rue Hochelaga, à compter de vendredi 22 h 30.

De samedi 22 h 30 à lundi 5 h

Fermeture de l'accès de la rue Sherbrooke Est à Montréal

Détour : via l'accès du boulevard Yves-Prévost.

AUTOROUTE 30 / DE L'ACIER

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Brossard, sur l'A-30 est, fermeture complète entre la sortie 67 (A-10, A-15, I-89, Montréal centre-ville, Sherbrooke) et les accès (est et ouest) de l'A-10.

Détour : circulation déviée sur la voie de desserte.

Par défaut : l'accès du boulevard de Rome.

Des épisodes de congestion sont à prévoir, samedi et dimanche de jour. Prévoyez vos déplacements.

PONT PAPINEAU-LEBLANC / AUTOROUTE 19

De vendredi 22 h à samedi 9 h

De samedi 22 h à dimanche 9 h

Dans les deux directions

Entre Laval et Montréal (arr. Ahuntsic-Cartierville), fermeture complète du pont Papineau-Leblanc.

Détours :

Direction nord : sur le boulevard Henri-Bourassa, via les ponts Pie-IX (R-125) ou Viau (R-335) et boulevard de la Concorde. Pour les camions , continuer jusqu'à A-440. Direction sud : sur la voie de desserte A-440 en direction est, via le pont Pie-IX (R-125) ou en direction ouest, via le pont Médéric-Martin (A-15).



Par défaut : à compter de 21 h 30

Les accès en provenance de l'A-440 est et ouest pour A-19 sud. Les accès des boulevards Saint-Martin, de la Concorde et Lévesque pour A-19 sud.



Note : maintien des accès au boulevard Saint-Martin en provenance de l'A-440 (est et ouest).

À PRÉVOIR

Manifestation prévue au centre-ville de Montréal, le samedi 28 novembre

À Montréal ( arr. Ville-Marie ), sur la R-136 est, au début du tunnel Ville-Marie , fermeture de la sortie 4 ( A-10 est, pont Victoria, boulevard Robert-Bourassa, rue de la Montagne ), samedi de 11 h à 18 h. Détour : en amont, via la sortie 2 ( avenue Atwater) ou la sortie 6 ( boulevard Saint-Laurent, rue Berri ).

), sur la R-136 est, au début du , fermeture de la sortie 4 ( ), samedi de 11 h à 18 h. : en amont, via la sortie 2 ( ou la sortie 6 ( ). À Montréal (arr. Ville-Marie), sur la R-136 ouest, dans le tunnel Ville-Marie, à la fin de la sortie 5 (pont Samuel-De Champlain, A-10 est, boulevard Robert-Bourassa), fermeture de l'embranchement vers rue Mansfield, samedi de 11 h à 18 h.

Détour : dans la sortie 5, via l'embranchement pour le boulevard Robert-Bourassa ou la sortie 4 dans le tunnel Ville-Marie (avenue Atwater).

RAPPEL

Secteur autoroute Bonaventure / PJCCI

Niveau bassin Peel / pont Victoria, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre

Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain, dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724