Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 24 au 27 octobre

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Circulation à contresens sur le pont en direction de Kahnawake (pont amont) - 1 voie par direction.

Note : l'accès rue Airlie vers R-138 ouest demeure ouvert.

Risque de congestion durant le jour - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité du MTMD.

AUTOROUTE 10 / BONAVENTURE

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Montréal, sur l'A-10 ouest, à la fin du pont Samuel-De Champlain, dans la sortie 58 (A-10 ouest, centre-ville, Île des Sœurs), fermeture de l'embranchement vers A-10 ouest (Bonaventure / centre-ville).

Détour : poursuivre sur l'A-15 nord et sortie 60 (boul. Gaétan-Laberge).

Par défaut : les accès en provenance de l'île des Sœurs.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Montréal, sur l'A-10 est, fermeture complète entre la sortie 4 (A-15, A-20) et le pont Samuel-De Champlain.

Détour : via la sortie 4 (A-15, A-20), boul. Gaétan-Laberge, A-15 sud et en direction de l'île des Sœurs, via les sorties 57-S (boul. de l'Île-des-Sœurs) ou 57 N (ch. de la Pointe-Nord).

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

BOULEVARD DE LA CITÉ-DES-JEUNES / ROUTE 340

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Vaudreuil-Dorion, sur la R-340 (boulevard de la Cité-des-Jeunes), fermeture complète dans les deux directions, entre le boulevard de la Gare et la rue Jeannotte.

Détours :

En provenance de la R-340 ouest ( boulevard de la Cité-des-Jeunes ouest ), via rues Jean-Béliveau et Maurice-Richard. En provenance de la R-340 est ( boulevard de la Cité-des-Jeunes est ), via boulevard de la Gare. En provenance de la rue Henry-Ford, via boulevards de la Cité-des-Jeunes en direction ouest et de la Gare.



Circulation locale permise entre les rues Jean-Béliveau et Jeannotte. L'accès aux quartiers des Floralies et des Hockeyeurs sera possible, via le boulevard de la Cité-des-Jeunes.

AUTOROUTE 25

De vendredi 23 h à samedi 8 h

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'A-25 nord, entre la sortie 5 (R-138, rue Sherbrooke, boulevard Yves-Prévost) et l'accès du boulevard Yves-Prévost.

Détour : via rue De Boucherville / boulevard Louis-H.-La Fontaine.

Par défaut : les accès des rues Hochelaga et Sherbrooke Est.

AUTOROUTE 19 / PAPINEAU

De vendredi 21 h 30 à lundi 5 h

À Laval, sur l'A-19 en direction sud, fermeture de l'accès en provenance du boulevard Saint-Martin Est.

Détour : poursuivre sur boulevard Saint-Martin Est, boulevard Vanier, bretelle pour R-125 nord, bretelle pour A-440 ouest et bretelle pour A-19 sud.

ROUTE 132 / BOULEVARD DE MELOCHEVILLE

De vendredi 22 h à lundi 6 h

À Beauharnois, fermeture complète de la R-132 / boulevard de Melocheville dans les deux directions, entre rue Principale (en amont du tunnel de Melocheville) et R-236 (boul. de l'Energie).

Détours :

Direction EST : en amont, via rang Sainte-Marie, ch. du Canal est, carrefour giratoire vers bretelle A-30 est et sortie 22 pour R-236 est. Direction OUEST : via R-236 ouest, bretelle pour A-30 ouest, sortie 17 (ch. du Canal) et carrefour giratoire vers ch. du Canal est.



ROUTE 134 / BOULEVARD TASCHEREAU

De vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

De samedi 23 h 59 à dimanche 7 h

De dimanche 23 h 30 à lundi 4 h 30

À Longueuil, fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur le boulevard Taschereau en direction ouest (R-134 ouest), entre la sortie vers la station de métro Longueuil / Université de Sherbrooke et l'accès au pont Jacques-Cartier.

Par défaut :

L'accès vers pont Jacques-Cartier / Montréal

Détour : poursuivre sur boul. Taschereau ouest et demi-tour à la sortie boul. Curé-Poirier. L'accès rue Saint-Charles ouest

Détour : en direction ouest, via boul. La Fayette. En direction est ( vers Montréal ), via boul. Lafayette et Taschereau ouest et demi-tour à la sortie boul. Curé-Poirier. L'accès pl. Charles-Le-Moyne

Détour : via rue Saint-Laurent ouest, boul. La Fayette, bretelle pour R-134 ouest et demi-tour à la sortie boul. Curé-Poirier. L'accès rue Saint-Laurent ouest

Détour : en direction ouest, via boul. La Fayette, bretelle pour R-134 ouest et demi-tour à la sortie boul. Curé-Poirier. En direction est, via rue Saint-Charles ouest et détour précédent.



Travaux de reconstruction de la Plaza Jacques-Cartier, sous la responsabilité de PJCCI.

CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE

De vendredi 22 h à samedi 10 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent), sur le chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, fermeture complète entre la rue Gagnon et le boulevard Montpellier, au-dessus des voies ferrées.

Détour : via le chemin de la Côte-Vertu.

En cas de conditions météorologiques défavorables, les interventions seront reportées au lendemain ou à la fin de semaine suivante.

Risque de ralentissement dans le secteur, samedi matin. Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

RAPPEL

Réseau express métropolitain (REM)

Le réseau est ouvert du lundi au vendredi, de 5 h 30 à 20 h 20 en direction de la Gare Centrale et jusqu'à 20 h 40 en direction A1-Brossard. Les fins de semaine, le réseau est ouvert selon l'horaire régulier. Des navettes sont disponibles en dehors des heures de service du REM. Tous les détails en cliquant ici.

Autoroute 40 (Félix-Leclerc) dans l'ouest de l'île de Montréal

Jusqu'au dimanche 2 novembre à 5 h, dans la sortie 41 de l'A-40 est (Sainte-Anne-de-Bellevue. boulevard des Anciens-Combattants), fermeture de longue durée de l'accès au boulevard des Anciens-Combattants en direction sud. Détour via la sortie 44 (boulevard Morgan).



La sortie 41 de l'A-40 est (Sainte-Anne-de-Bellevue. boulevard des Anciens Combattants) demeure ouverte pour maintenir l'accès au boulevard des Anciens-Combattants en direction nord et au chemin Sainte-Marie.

Route 116 (boul. Sir-Wilfrid-Laurier) à Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil

À Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil (arr. Saint-Hubert), travaux d'asphaltage sur la R-116 ouest, entre l'A 30 et la R-112, jusqu'au début du mois de novembre prochain. Voir le communiqué.

Secteur autoroute Bonaventure / PJCCI

Niveau bassin Peel / pont Victoria, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre

Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain, dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

