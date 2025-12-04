Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 5 au 8 décembre

AUTOROUTE 40 / PONT CHARLES-DE-GAULLE

De vendredi 21 h 30 à lundi 4 h

Sur l'A-40 dans les deux directions, entre le boul. Gouin Est à Montréal et la R-344 (ch. Saint-Charles) à Terrebonne, incluant le pont Charles-De Gaulle, fermeture partielle de 1 voie sur 3.

Note : la largeur de certaines voies pourrait être réduite à 3,3 mètres dans la zone de chantier. La limite de vitesse permise sera réduite à 50 km/h sur l'autoroute 40, dans les deux directions.

Des épisodes de congestion sont à prévoir, à certaines heures durant le jour. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

AUTOROUTE 30 / DE L'ACIER

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Brossard, sur l'A-30 est, fermeture complète entre la sortie 67 (A-10, A-15, I-89, Montréal centre-ville, Sherbrooke) et les accès (est et ouest) de l'A-10.

Détour : circulation déviée sur la voie de desserte.

Par défaut : l'accès du boulevard de Rome.

Des épisodes de congestion sont à prévoir, samedi et dimanche de jour. Prévoyez vos déplacements.

ROUTE 136 / AUTOROUTE VILLE-MARIE

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Ville-Marie), sur l'autoroute Ville-Marie, après le tunnel Viger, fermeture complète de la sortie 7 (R-134 est, avenue Papineau, pont Jacques-Cartier, avenue De Lorimier).

Détour : via rue Notre-Dame Est et demi-tour à la rue Frontenac.

Travaux sur le réseau municipal, sous la responsabilité d'une entrepreneur privé.

RUE NOTRE-DAME EST

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Ville-Marie), fermeture complète de la rue Notre-Dame Est, entre la rue Panet et l'avenue Papineau, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Détour : via boulevard René-Lévesque Est.

Travaux sur le réseau municipal, sous la responsabilité d'une entrepreneur privé.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724