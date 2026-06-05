Autoroute 15 (des Laurentides), entre l'autoroute 40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin, à Montréal - Des travaux de recouvrement de la chaussée à compter du 11 juin 2026

MONTRÉAL, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de recouvrement de la chaussée s'amorceront le 11 juin 2026 sur l'autoroute 15 (des Laurentides), entre l'autoroute 40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin. Le chantier, qui devrait s'achever à la fin de l'année 2027, permettra à terme d'améliorer le confort de roulement sur cet axe routier.

Entraves et gestion de la circulation

Du 11 juin 2026 jusqu'à la fin de l'année 2027

Fermetures complètes ou partielles de soir, de nuit et de fin de semaine, de l'autoroute 15 (des Laurentides), entre l'autoroute 40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin, à Montréal, dans l'une ou l'autre des directions.

Fermetures d'entrées et de sorties de l'autoroute 15, entre l'autoroute 40 et le pont Médéric-Martin.

Fermetures de soir, de nuit et de fin de semaine, de bretelles dans l'échangeur des autoroutes 15 et 40.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Le début des travaux pourrait être reporté en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]