Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 20 au 23 mars

AUTOROUTE 19 / PONT PAPINEAU-LEBLANC

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Dans les deux directions

Entre Laval et Montréal (arr. Ahuntsic-Cartierville), fermeture complète du pont Papineau-Leblanc.

Détours :

Direction nord : sur le boulevard Henri-Bourassa, via les ponts Pie-IX (R-125) ou Viau (R-335) et boulevard de la Concorde. Pour les camions , continuer jusqu'à A-440. Direction sud : sur la voie de desserte A-440 en direction est, via le pont Pie-IX (R-125) ou en direction ouest, via le pont Médéric-Martin (A-15).



Par défaut : à compter de 22 h 30

Les accès en provenance de l'A-440 est et ouest pour A-19 sud. Les accès des boulevards Saint-Martin, de la Concorde et Lévesque pour A-19 sud.



Note : maintien des accès au boulevard Saint-Martin en provenance de l'A-440 (est et ouest).

À prévoir : dès lundi 5 h jusqu'à la fin de l'année 2026, 2 voies de circulation disponibles dans chaque direction sur le pont, en tout temps.

Aussi, dès lundi 5 h et jusqu'en août 2026, fermeture de la bretelle menant du boulevard Lévesque à l'A-19 sud.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Direction SUD

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 5 (rue Sherbrooke) à Montréal et la R-132 à Longueuil

Détour : via rues Dickson sud et Notre-Dame et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier. Pour les camions (+ 4,25 m), via rues Dickson nord et Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke et boulevard Pie-IX sud.

Par défaut : 30 minutes avant, les accès des rues Sherbrooke, Tellier et des Futailles.

Avenue Souligny : fermeture de l'avenue dans les deux directions, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand. Détour : via rue Hochelaga.

RAPPEL : la hauteur libre dans le tunnel est maintenant de 4,3 mètres, mais il est toujours recommandé de prévoir une marge de sécurité minimale de 10 cm. Avant de prendre la route, vérifiez la hauteur de votre chargement.

Direction NORD

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 90 (R-132) sur l'A-20 ouest à Longueuil et l'accès de la rue Sherbrooke sur l'A-25 nord à Montréal

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 / pont Jacques-Cartier, sortie centre-ville vers avenue De Lorimier sud, rues Notre-Dame, Curatteau et De Boucherville. Camions, via boulevard Pie-IX, rues Sherbrooke et De Boucherville.

Par défaut : 30 minutes avant

Les bretelles d'accès de la R-132 est et ouest ( les sorties 89-N ).

Détour en direction est : demi-tour à la sortie 137 ( boulevard De Montarville ). L'accès de la rue de l'Île-Charron.

Détour : via A-25 sud et R-132 ouest. Canalisation de l'accès vers l'île Charron à partir des accès du boulevard Marie-Victorin vers A-25 nord. L'accès de la rue Hochelaga

Détour : via rue De Boucherville.



À PRÉVOIR

Avenue De Lorimier

À Montréal (arr. Ville-Marie), sur l'avenue De Lorimier, entre les boulevards René-Lévesque et De Maisonneuve, fermeture complète en direction nord et fermeture partielle de 1 voie sur 3 en direction sud, du lundi au mercredi de 7 h à 19 h et le jeudi de 7 h à 18 h, pour une durée de 6 semaines:

Note : sur le boulevard René-Lévesque Est, fermeture de la voie de virage à gauche pour l'avenue De Lorimier en direction nord.

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau, sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Avenue Viger Est

À Montréal (arr. Ville-Marie), sur l'avenue Viger Est, entre la bretelle d'accès pour R-136 ouest et la rue Wolfe, à compter du vendredi 20 mars et pour une durée de 2 semaines : Fermeture partielle de 1 voie sur 3 en période de pointe du matin, de 5 h à 10 h. Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de 10 h à 22 h (du lundi au jeudi) et à 5 h le lendemain (du vendredi au dimanche). La bretelle d'accès vers R-136 ouest demeurera ouverte, selon les mêmes horaires. Itinéraire facultatif : via boulevard René-Lévesque Est.



Note : fermetures complète de nuit, du lundi au jeudi, entre 22 h et 5 h, le lendemain. La bretelle d'accès vers R-136 sera fermée par défaut et le détour s'effectuera via le boulevard René-Lévesque Est.

Travaux de remplacement d'une conduite d'eau principale, sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Route 138 à Montréal (arr. LaSalle)

À Montréal (arr. LaSalle), fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans la sortie 2 de la R-138, dans les deux directions, du 20 mars au 18 avril 2026.

Travaux de longue durée sur la rue Clément, au niveau de la rue Louis-Fortier, sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Défilé de la Saint-Patrick (dimanche 22 mars 2026)

À Montréal (arr. Ville-Marie), fermeture complète du boulevard de Maisonneuve, entre les rues Saint-Marc et Jeanne-Mance, dimanche de 8 h à 17 h.

Autoroute 20 (Jean-Lesage), entre Sainte-Julie et Beloeil

À compter du 22 mars, reprise des travaux complémentaires à l'aménagement d'une voie réservée sur l'A-20 est (Jean-Lesage), entre Sainte-Julie et Beloeil. Voir le communiqué.

Échangeur des autoroutes 13 et 520 à Montréal et à Dorval

Au cours des prochains mois, des travaux majeurs seront effectués dans le secteur de l'échangeur des autoroutes 13 et 520 à Montréal et à Dorval. Voir le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724