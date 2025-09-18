Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 19 au 22 septembre

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Fermeture complète du pont en direction de Montréal ( R-138 est, pont aval ). Le pont demeurera ouvert en direction de la Rive-Sud.

). Le pont demeurera ouvert en direction de la Rive-Sud. Fermeture des bretelles menant de la R-138 est (en provenance de Châteauguay) et de la R-132 ouest (en provenance de La Prairie) au pont, en direction de Montréal.

Détour : via pont Samuel-De Champlain.

Congestion à prévoir sur le réseau autoroutier dans la MRC de Roussillon et dans l'échangeur R-132 / pont Samuel-De Champlain à Brossard.

Planifiez vos déplacements.

Travaux de pavage sous la responsabilité de PJCCI.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Direction NORD/

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 90 (R-132) sur l'A-20 ouest à Longueuil et l'accès de la rue Hochelaga à Montréal

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 / pont Jacques-Cartier, sortie centre-ville vers avenue De Lorimier sud et rue Notre-Dame. Camions, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.

Par défaut : 30 minutes avant

Les bretelles d'accès de la R-132 est et ouest ( les sorties 89-N ).

Détour en direction est : demi-tour à la sortie 137 ( boulevard De Montarville ). L'accès de la rue de l'Île-Charron.

Détour : via A-25 sud et R-132 ouest. Canalisation de l'accès vers l'île Charron à partir des accès du boulevard Marie-Victorin vers A-25 nord.



Direction SUD

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 5 (rue Sherbrooke ) à Montréal et la R-132 à Longueuil

Détour : via rues Dickson sud et Notre-Dame et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier. Pour les camions (+ 4,25 m), via rues Dickson nord et Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke et boulevard Pie-IX sud.

Par défaut : 30 minutes avant, les accès des rues Sherbrooke, Tellier et des Futailles.

Avenue Souligny : fermeture de l'avenue en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand. Détour : via rue Hochelaga.

RAPPEL : la hauteur libre dans le tunnel est maintenant de 4,3 mètres, mais il est toujours recommandé de prévoir une marge de sécurité minimale de 10 cm. Avant de prendre la route, vérifiez la hauteur de votre chargement.

AUTOROUTE 25

Samedi, de 8 h à midi

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'A-25 sud, entre la sortie 5 (R-138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke ) et l'accès de l'avenue Souligny.

Détour : via la sortie 5, rues de Boucherville, Hochelaga, Dickson et avenue Souligny Est.

AUTOROUTE 20 / BOULEVARD HARWOOD (Vaudreuil-Dorion)

De vendredi 21 h 30 à lundi 5 h

À Vaudreuil-Dorion, sur l'A-20 (boul. Harwood ) dans les deux directions, entre les avenues Ranger et Saint-Charles , circulation à contresens sur la chaussée en direction ouest - 1 voie par direction.

Détour pour camions : en amont, via bretelle pour A-30 est, bretelle pour A-40 est et sortie 41 (A-20).

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Une fermeture de même envergure et de même durée est prévue en octobre prochain (dates à confirmer).

AVENUE SAINTE-CROIX

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent ) et à Ville de Mont-Royal , fermeture complète de l'avenue Sainte-Croix dans les deux directions, entre le chemin de la Côte-de-Liesse Ouest et la rue Dion

Détour : en direction nord, via chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, boul. Décarie Nord, boul. de la Côte-Vertu et avenue Sainte-Croix. En direction sud, via rue Dion, boul. Décarie Sud, tournebride Marcel-Laurin, chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, chemin Devonshire et chemin de la Côte-de-Liesse Est.

Note : sur l'avenue Sainte-Croix nord, sous l'A-40, 1 voie ouverte.

Camions : sur avenue Sainte-Croix nord, virage à gauche interdit vers chemin de la Côte-de-Liesse Ouest. Détour via rue Dion, boulevard Décarie sud et tournebride boulevard Marcel-Laurin.

Risque de ralentissement dans le secteur - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.

CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent ), sur le chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, fermeture partielle de 3 voies sur 4, entre la rue Houde et l'avenue Sainte-Croix .

Risque de ralentissement dans le secteur - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.

RUE SAINT-JACQUES

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Côte-des-Neiges, Notre-Dame -de-Grâce), sur la rue Saint-Jacques , fermeture complète dans les deux directions, entre le boulevard Cavendish et la rue Helen- Rochester .

Détour balisé sur le réseau municipal.

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

PONT LAVIOLETTE / AUTOROUTE 55

De vendredi 20 h à lundi 6 h 30

Sur le pont Laviolette, entre Trois-Rivières et Bécancour, fermeture de 2 voies sur 4 - une voie par direction.

Largeur de la voie : 3,2 m.

Par défaut :

À Trois-Rivières, sur l'A-55 nord, fermeture de la sortie 181 ( R-138, rue Notre-Dame Ouest, boulevard Gene-H.-Kruger ) et de l'accès du boulevard Arthur-Rousseau vers A-55 sud. À Bécancour, fermeture de l'accès A30 est et ouest / avenue Godefroy vers A-55 nord.



Des travaux intensifs sont également prévus lors des deux fins de semaine suivantes. À noter que ces interventions sont tributaires de conditions météorologiques favorables.

Les usagers sont invités à consulter la carte interactive sur le site Québec 511 avant de se déplacer pour les aider à déterminer la période la plus appropriée et le meilleur itinéraire en fonction de leur destination.

À PRÉVOIR

Autoroute 40 / pont de l'Île-aux-Tourtes

Entre Vaudreuil-Dorion et Senneville , sur le pont de l'ile-aux-Tourtes enjambant le lac des Deux-Montagnes , modification à l'horaire de la gestion dynamique des voies, cette fin de semaine, en raison des entraves prévues sur le boulevard Harwood (A-20) à Vaudreuil-Dorion et sur le pont Honoré- Mercier en direction de Montréal.



De vendredi 23 h 59 à lundi 10 h, 3 voies seront disponibles sur le pont en direction de Montréal et 2 voies le seront vers Vaudreuil-Dorion .



Rappelons que la circulation demeure interdite sur le pont aux véhicules lourds, dans la voie de droite dans chacune des directions. Les véhicules en surcharge ne peuvent circuler sur la structure, et ce, en tout temps.

Marathon de Montréal

Plusieurs rues seront fermées pendant les courses de samedi (5 et 10 km) et de dimanche (marathon). Consultez l'avis de fermetures de rues.

Pour les heures de fermeture et d'ouverture sur le réseau municipal :

Waze - Info Traffic - Montréal Beneva Marathon.

Pont de Québec / R-175

Entre Québec et Lévis, fermeture complète du pont dans les deux directions, de samedi 6 h à dimanche 10 h.

Détour : via le pont Pierre-Laporte (A-73).

Le trottoir restera ouvert pour les piétons et cyclistes.

Une navette sera disponible pour les cyclomotoristes :

En direction de Québec : embarquement à la station de la Presqu'île (intersection rue de la Mission et rue de la Presqu'île). En direction de Lévis : embarquement au terrain situé au nord de la clinique médicale, sur le chemin Saint-Louis .



Risque de congestion - prévoyez vos déplacements. Travaux dans le cadre de la construction des murs du futur pont d'étagement de la route 175, au-dessus de la voie ferrée. Pour consulter le communiqué.

Route 116 (boul. Sir-Wilfrid-Laurier) à Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil

À Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil (arr. Saint-Hubert ), à compter de dimanche 22 h, début des travaux d'asphaltage sur la R-116 ouest, entre l'A 30 et la R-112, jusqu'au début du mois de novembre prochain. Voir le communiqué.

RAPPEL

Autoroute 40 / Terrebonne (Lachenaie) et Charlemagne

Entre pont Charles-De Gaulle et A-640, réaménagement de structures, ruisseau de Feu - jusqu'à la fin septembre. Circulation sur voies déviées en tout temps et 5 voies disponibles sur 6, selon la pointe :

3 voies direction ouest / Montréal et 2 direction est : de 23 h 59 à 10 h le lendemain, jours semaine

3 voies direction est / Québec et 2 direction ouest : de midi à 22 h, jours semaine et fin de semaine

Changement configuration : du dimanche au vendredi entre 10 h et midi

Secteur autoroute Bonaventure / PJCCI

Niveau bassin Peel / pont Victoria , fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre

, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain, dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable (https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/Pages/default.aspx), Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724