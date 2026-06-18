Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 19 au 22 juin

ÉCHANGEUR A-10 / R-132 / PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

• Entre Brossard et Montréal (Île-des-Sœurs), sur l'A-15 nord, fermeture complète entre la sortie 6 (R-132, La Prairie, Varennes) à Brossard et l'accès en provenance de la rue Jacques-Le Ber à Montréal (Île-des-Sœurs), incluant le pont Samuel-De Champlain

Détour : via la sortie 6, bretelle R-132 est et sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier.

Par défaut : dès 23 h, les accès en provenance R-132 (est et ouest) vers A-10 ouest.

Détour : en provenance de la R-132 est, sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier. En provenance de la R-132 ouest, demi-tour au boulevard de Rome poursuivre sur R-132 est et sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier.

Travaux sous la responsabilité de Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

De vendredi 23 h à lundi 5 h

• À Brossard, fermeture complète du boulevard Marie-Victorin Est, entre les accès vers A-10 est et en provenance du pont Samuel-De Champlain.

Détour : via la bretelle pour A-10 est, sortie 8 pour R-134 est (boul. Taschereau est) et boulevard Matte.

Travaux sous la responsabilité de Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

ROUTE 112 / PONT VICTORIA

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

• Entre Montréal et Saint-Lambert, sur la R-112 est. fermeture de la voie en direction de la Rive-Sud (pont amont). Circulation en direction de Montréal seulement

Détour : via les ponts Jacques-Cartier ou Samuel-De Champlain.

Pont sous la responsabilité du CN.

ROUTE 138 / PONT HONORÉ-MERCIER

De samedi 3 h à lundi 5 h

• Entre Montréal et Kahnawake, fermeture partielle de 1 voie sur 2 sur le pont Honoré-Mercier (R-138 ouest), au niveau de la superstructure.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

TUNNELS VILLE-MARIE ET VIGER / ROUTE 136

De vendredi 20 h à lundi 5 h

• À Montréal, sur la R-136 est, fermeture complète les accès en provenance des rues Notre-Dame / de la Cathédrale et A-10 ouest (Bonaventure) / boul. Robert-Bourassa.

Détours :

o Accès en provenance rue Notre-Dame Ouest et de la Cathédrale: via rues Peel et Saint-Antoine Est. Pour les camions. via rues Peel et Saint-Antoine Ouest, de la Montagne sud, Notre-Dame est, boul. Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est.

o Accès en provenance rue Notre-Dame Est et boul. Robert-Bourassa : via rue Saint-Antoine Est.

Travaux d'inspection et d'entretien d'aqueduc, sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

BOULEVARD CAVENDISH ( Ville Mont-Royal)

De vendredi 22 h à lundi 5 h

• À Ville Mont-Royal, fermeture complète du boulevard Cavendish en direction nord, à l'intersection du chemin Dalton en direction sud.

Détours :

o En provenance du chemin Dalton en direction nord : via chemin de la Côte-de-Liesse Est, rue Authier et desserte A-40 ouest,

o En provenance de l'A-520 est, via la sortie 5 (rue Hickmore), rues Merizzi, McArthur et Griffith.

o Vers l'A-520 est : via les chemins Dalton en direction nord et de la Côte-de-Liesse Est.

Note : travaux d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.

ROUTE 148 / AVENUE DES BOIS / MONTÉE CHAMPAGNE ( Laval)

De vendredi 20 h à dimanche 18 h

• À Laval, sur la R-148 (avenue des Bois) en direction ouest, fermeture de la voie de virage à gauche, à l'intersection de la montée Champagne.

Détour : poursuivre sur R-148 ouest, rue Principale, avenue de l'Hôtel-de-Ville, boulevard Saint-Martin et montée Champagne.

• À Laval, sur la R-148 (avenue des Bois) en direction est, fermeture de la voie de virage à droite, à l'intersection de la montée Champagne.

Détour : via bretelle pour A-13 sud, poursuivre sur voie de desserte, bretelle pour le boulevard Saint-Martin en direction ouest et montée Champagne.

Note : fermeture complète de la montée Champagne dans les deux directions au niveau de la R-148 / avenue des Bois, selon le même horaire. Suivre détour précédent.

25 e AVENUE ET AUTOROUTE 640 ( Saint-Eustache)

De vendredi 20 h à dimanche 18 h

• À Saint-Eustache, sur la 25e Avenue, au niveau du pont d'étagement de l'A-640, fermeture complète dans les deux directions.

Détours :

o En direction SUD : bretelle A-640 ouest et demi-tour à la sortie 11 (R-148, boul. Arthur-Sauvé).

o En direction NORD : via bretelles pour A-640 est et A-13 sud, demi-tour à la sortie 20, via R-344 (ch. de la Grande-Côte), bretelle pour A-640 ouest et sortie 14 pour 25e Avenue.

De samedi 6 h à dimanche 23 h

• À Saint-Eustache, sur l'A-640 dans les deux directions, fermeture partielle de 1 voie sur 2 au niveau du pont d'étagement de la 25e Avenue

AUTOROUTE 30 / DE L'ACIER

Dimanche, de 6 h à 20 h

• À Beauharnois, sur l'A-30 est (de l'Acier), entre R-236 (boul. de l'Énergie) et le chemin Saint-Louis, fermeture partielle de 1 voie sur 2 au niveau du pont de la rivière Saint-Louis.

À PRÉVOIR

Intersection des rues Saint-Patrick et Bridge à Montréal

• À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture complète de l'intersection des rue Saint-Patrick et Bridge, de samedi 6 h à dimanche 20 h. Travaux d'Hydro-Québec

Réseau express métropolitain (REM)

• Des travaux planifiés sur le réseau entraîneront une ouverture tardive du service les 20 et 21 juin.

Déviation de la circulation sur l'A-13 sud à Laval, dès le 19 juin

• Dès le 19 juin, les travaux de reconstruction d'une section de l'autoroute 13, en direction sud, entre le boulevard Dagenais Ouest et l'A-440 (Jean-Noël-Lavoie) à Laval, entraîneront une déviation de la circulation et une gestion dynamique des voies durant plusieurs semaines et ce, jusqu'à l'automne. Voir le communiqué.

Fermetures complètes de longue durée d'un tronçon de la R-340 (boulevard de la Cité-des-Jeunes) et d'une bretelle de l'A-30 ouest à Vaudreuil-Dorion

• Un changement de phase entrainera la fermeture complète, du 19 juin à la fin du mois d'août, d'un tronçon du boulevard de la Cité-des-Jeunes (R-340) et d'une bretelle de l'A 30 ouest (de l'Acier), à la hauteur de la R 340 à Vaudreuil-Dorion. Cette entrave est requise afin d'aménager un carrefour giratoire à l'angle de la R 340 et du boulevard de la Gare.

Lancement de travaux d'asphaltage sur l'A-15 sud à Brossard

• Dès le 22 juin, début des travaux d'asphaltage sur l'A-15 sud, à Brossard, entre le secteur du pont Samuel-De Champlain et la rivière Saint-Jacques. Le chantier, qui se poursuivra jusqu'à l'automne, permettra de bonifier le confort de roulement et d'augmenter la durabilité de la chaussée. Des travaux d'asphaltage sont également prévus sur la voie de desserte, ainsi que dans les bretelles en provenance ou à destination de l'autoroute 10, en direction est. Voir le communiqué.

Travaux d'asphaltage sur l'A-40 à Repentigny, entre le pont Benjamin-Moreau et le boulevard Industriel, jusqu'au 4 juillet

• Jusqu'au 4 juillet, des entraves seront à prévoir sur l'A-40 dans les deux directions à Repentigny, entre le pont Benjamin-Moreau et le boulevard Industriel, dans le cadre des travaux d'asphaltage de l'autoroute et de réfection de ponceaux. Ce chantier permettra d'améliorer la sécurité et le confort de roulement des usagers de la route entre le pont Charles-De Gaulle et la route 341. Voir le communiqué.

Travaux de recouvrement de la chaussée sur l'A-15 (des Laurentides), entre l'A-40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin, à Montréal, depuis le 11 juin

• Depuis le 11 juin, des travaux de recouvrement de la chaussée ont été amorcés sur l'A-15 (des Laurentides), entre l'A-40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin. Le chantier, qui devrait s'achever à la fin de l'année 2027, permettra à terme d'améliorer le confort de roulement sur cet axe routier. Voir le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724