Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture complète du tunnel en direction de Montréal cette nuit

MONTRÉAL, le 18 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que l'autoroute 25, y compris le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera fermée en direction Montréal durant la nuit du 18 au 19 juin. Cette entrave est requise afin de réparer les feux de voies qui ont été accrochés par un poids lourd jeudi matin.

Entrave et gestion de la circulation

Fermeture complète du tunnel en direction Montréal durant la nuit du 18 au 19 juin (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Autoroute 25 en direction de Montréal

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, USA, Varennes, aéroport P.-E.-Trudeau) et l'entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est, de jeudi, 22 h, à vendredi, 5 h.

Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

Les travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

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En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]