Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 17 au 20 octobre

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Circulation à contresens sur le pont en direction de Kahnawake (pont amont) - 1 voie par direction

Note : l'accès rue Airlie vers R-138 ouest demeure ouvert.

Risque de congestion durant le jour - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité du MTMD.

AUTOROUTE 30 / DE L'ACIER

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Longueuil (arr. Saint-Hubert), sur l'A-30 dans les deux directions, entre Grande-Allée et la R-112 (boul. Cousineau), circulation à contresens sur la chaussée en direction ouest - 1 voie par direction

Par défaut : sur l'A-30 est, la sortie 73 (R-112, Chambly, boulevard Cousineau, chemin de Chambly)

Détour : demi-tour à la sortie suivante.

Risque de congestion durant le jour - prévoyez vos déplacements.

AUTOROUTE 20 / BOULEVARD HARWOOD (Vaudreuil-Dorion)

De vendredi 21 h à lundi 5 h

À Vaudreuil-Dorion, sur l'A-20 (boul. Harwood) dans les deux directions, entre les avenues Ranger et Saint-Charles, circulation à contresens sur la chaussée en direction ouest - 1 voie par direction.

Détour pour camions : en amont, via bretelle pour A-30 est, bretelle pour A-40 est et sortie 41 (A-20).

L'accès aux commerces demeure maintenu. Travaux sous la responsabilité de la Ville de Vaudreuil-Dorion.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Direction NORD

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 90 (R-132) sur l'A-20 ouest à Longueuil et l'accès de la rue Sherbrooke est à Montréal

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 / pont Jacques-Cartier, sortie centre-ville vers avenue De Lorimier sud et rue Notre-Dame. Camions, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.

Par défaut : 30 minutes avant

Les bretelles d'accès de la R-132 est et ouest ( les sorties 89-N ).

Détour en direction est : demi-tour à la sortie 137 ( boulevard De Montarville ). L'accès de la rue de l'Île-Charron.

Détour : via A-25 sud et R-132 ouest. Canalisation de l'accès vers l'île Charron à partir des accès du boulevard Marie-Victorin vers A-25 nord.



Direction SUD

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 5 (rue Sherbrooke) à Montréal et l'accès en provenance de l'Île Charron à Longueuil

Détour : via rues Dickson sud et Notre-Dame et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier. Pour les camions (+ 4,25 m), via rues Dickson nord et Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke et boulevard Pie-IX sud.

Par défaut : 30 minutes avant, les accès des rues Sherbrooke, Tellier et des Futailles.

Avenue Souligny : fermeture de l'avenue en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand. Détour : via rue Hochelaga.

RAPPEL : la hauteur libre dans le tunnel est maintenant de 4,3 mètres, mais il est toujours recommandé de prévoir une marge de sécurité minimale de 10 cm. Avant de prendre la route, vérifiez la hauteur de votre chargement.

ROUTE 136 / AUTOROUTE VILLE-MARIE

Samedi et dimanche, de 7 h 30 à 16 h 30

À Montréal (arr. Ville-Marie), fermeture complète de la sortie 7 (R-134 est, avenue Papineau, pont Jacques-Cartier, avenue De Lorimier).

Détour : via rue Notre-Dame Est et demi-tour à rue Frontenac.

ROUTE 134 / BOULEVARD TASCHEREAU

De samedi 23 h 59 à dimanche 7 h

De dimanche 23 h 30 à lundi 4 h 30

À Longueuil, fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur le boulevard Taschereau en direction ouest (R-134 ouest), entre la sortie vers la station de métro Longueuil / Université de Sherbrooke et l'accès au pont Jacques-Cartier.

Par défaut :

L'accès vers pont Jacques-Cartier / Montréal

Détour : poursuivre sur boul. Taschereau ouest et demi-tour à la sortie boul. Curé-Poirier. L'accès rue Saint-Charles ouest

Détour : en direction ouest, via boul. La Fayette. En direction est ( vers Montréal ), via boul. Lafayette et Taschereau ouest et demi-tour à la sortie boul. Curé-Poirier. L'accès pl. Charles-Le-Moyne

Détour : via rue Saint-Laurent ouest, boul. La Fayette, bretelle pour R-134 ouest et demi-tour à la sortie boul. Curé-Poirier. L'accès rue Saint-Laurent ouest

Détour : en direction ouest, via boul. La Fayette, bretelle pour R-134 ouest et demi-tour à la sortie boul. Curé-Poirier. En direction est, via rue Saint-Charles ouest et détour précédent.



Travaux de reconstruction de la Plaza Jacques-Cartier, sous la responsabilité de PJCCI.

AVENUE SAINTE-CROIX

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent), fermeture complète de l'avenue Sainte-Croix dans les deux directions, entre le chemin de la Côte-de-Liesse Ouest et la rue Dion

Détour : en direction nord, via chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, boul. Décarie Nord, boul. de la Côte-Vertu et avenue Sainte-Croix. En direction sud, via rue Dion, boul. Décarie Sud, tournebride Marcel-Laurin, chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, chemin Devonshire et chemin de la Côte-de-Liesse Est.

Note : sur l'avenue Sainte-Croix nord, sous l'A-40, 1 voie ouverte.

Camions : sur avenue Sainte-Croix nord, virage à gauche interdit vers chemin de la Côte-de-Liesse Ouest.

Risque de ralentissement dans le secteur - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.

CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent), sur le chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, fermeture partielle de 3 voies sur 4, entre la rue Houde et l'avenue Sainte-Croix

Par défaut : les accès des rues Hébert, Laperrière et Houde

Détour : via les rues Grou, Houde, Hodge et boul. Montpellier.

Risque de ralentissement dans le secteur - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.

À PRÉVOIR

Autoroute 40 (Félix-Leclerc) dans l'ouest de l'île de Montréal

Aux limites de Senneville et de Sainte-Anne-de-Bellevue, sur l'A-40 est (autoroute Félix-Leclerc), fermetures complètes de nuit de la sortie 41 (Sainte-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants), de vendredi 23 h 30 à samedi 5 h et de dimanche 21 h à lundi 5 h.

Détour : demi-tour à la sortie 50 (boulevard Saint-Charles) à Kirkland.

Ces travaux pourraient être reportés en raison de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables.

Note : à compter de lundi 5 h et jusqu'au dimanche 2 novembre à 5 h, dans la sortie 41 de l'A-40 est (Sainte-Anne-de-Bellevue. boulevard des Anciens-Combattants), fermeture de longue durée de l'accès au boulevard des Anciens-Combattants en direction sud. Détour via la sortie 44 (boulevard Morgan).

La sortie 41 de l'A-40 est (Sainte-Anne-de-Bellevue. boulevard des Anciens-Combattants) demeure ouverte pour maintenir l'accès au boulevard des Anciens-Combattants en direction nord et au chemin Sainte-Marie.

Route 136 (autoroute Ville-Marie) à Montréal

À Montréal, sur la R-136 est (autoroute Ville-Marie), fermetures complètes de nuit, dans une direction ou dans l'autre, entre l'échangeur Turcot et le boulevard Robert-Bourassa pour quelques nuits, de 21 h à 5 h le lendemain matin.

Accès et sorties fermées par défaut dans les segments entravés, de même que certaines bretelles dans l'échangeur Turcot. Risque de congestion, surtout en milieu de soirée.

Travaux de réparation de la dalle en béton de la chaussée de la route 136 ( autoroute Ville-Marie ).



Rues Saint-Antoine et Saint-Jacques à Montréal

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), à la fin de la sortie 2 de la R-136 est (avenue Atwater), fermeture complète de la rue Saint-Jacques, entre les avenues Brewster et Walker et mise à sens unique vers l'est de la rue Saint-Antoine, entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater, jusqu'au 20 octobre, dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue Saint-Antoine et Saint Jacques. L'objectif est de permettre ces travaux sur Saint-Jacques, entre Brewster et Greene, qui nécessitent une fermeture complète. Voir le communiqué de la Ville de Montréal.

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN - REM

Des interruptions de service planifiées sont prévues en fin de semaine. Le réseau sera donc complètement fermé les 18 et 19 octobre. Des navettes seront disponibles pour assurer les différents trajets en l'absence du REM.

RAPPEL

Autoroute 40 / Terrebonne (Lachenaie) et Charlemagne

Entre pont Charles-De Gaulle et A-640, réaménagement de structures, ruisseau de Feu. Circulation sur voies déviées en tout temps et 5 voies disponibles sur 6, selon la pointe :

3 voies direction ouest / Montréal et 2 direction est : de 23 h 59 à 10 h le lendemain, jours semaine

3 voies direction est / Québec et 2 direction ouest : de midi à 22 h, jours semaine et fin de semaine

Changement configuration : du dimanche au vendredi entre 10 h et midi.

Route 116 (boul. Sir-Wilfrid-Laurier) à Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil

À Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil (arr. Saint-Hubert), travaux d'asphaltage sur la R-116 ouest, entre l'A 30 et la R-112, jusqu'au début du mois de novembre prochain. Voir le communiqué.

Secteur autoroute Bonaventure / PJCCI

Niveau bassin Peel / pont Victoria, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre

Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain, dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724|