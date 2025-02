PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER - ENTRAVES DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 21 AU 24 FÉVRIER

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Direction NORD

Fermeture complète du tunnel, entre la sortie 90 (R-132) sur l'A-20 ouest à Longueuil et l'accès de la rue Sherbrooke à Montréal

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 / pont Jacques-Cartier, sortie centre-ville vers avenue De Lorimier sud et rue Notre-Dame. Camions : sur la rue Notre Dame, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.

Fermetures par défaut : dès 22 h 30

Les bretelles menant de la R-132 est et ouest (les sorties 89-N) à l'A-25 nord.

Détour en direction est : demi-tour à la sortie 137 ( boulevard De Montarville ). L'accès de la rue de l'Île-Charron

Détour via A-25 sud et R-132 ouest.



Note : canalisation de l'accès vers l'île Charron à partir des accès du boulevard Marie-Victorin vers A-25 nord.

Direction SUD

Fermeture complète du tunnel, entre la sortie 5 (rue Sherbrooke) à Montréal et la R-132 à Longueuil

Détour : via les rues De Boucherville, Hochelaga, Dickson sud et Notre-Dame et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier. Camions (+ 4,25 m) : sur la rue Hochelaga, via boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke et boulevard Pie-IX sud.

Fermeture par défaut : dès 22 h 30, les accès des rues Sherbrooke, Tellier et des Futailles.

Échangeur Anjou : fermeture de la bretelle menant de l'A-40 ouest à l'A-25 sud.

Détour : via boulevard Langelier.

Avenue Souligny : fermeture de l'avenue en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand.

Détour : via rue Hochelaga.

AUTOROUTE 40 / PONT CHARLES-DE GAULLE

De vendredi 21 h 30 à samedi 9 h

De dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

À Montréal et à Terrebonne ( Lachenaie ), fermeture complète de l'A-40 en direction est, entre la sortie 89 (boulevard Henri-Bourassa) et l'accès de la R-344 / chemin Saint-Charles , incluant le pont Charles-De Gaulle

Détour : via rue Sherbrooke / R-138, pont Jean-Baptiste-Legardeur et rue Notre-Dame

Fermetures par défaut : 30 minutes avant, les accès de l'avenue Marien et des boulevards Saint-Jean-Baptiste, du Tricentenaire et Henri-Bourassa.

De samedi 8 h à lundi 5 h

Fermeture partielle de 1 voie sur 3 sur le pont Charles-De Gaulle en direction est

À PRÉVOIR

Échangeur R-132 / R-138 / pont Honoré-Mercier à Kahnawake

Fermeture des bretelles menant de la R-138 ouest (en provenance de Montréal) à la R-132 est (vers La Prairie) et celle menant de la R-132 ouest (en provenance de La Prairie) à la R-138 est (vers Montréal), selon l'horaire suivant : De jeudi 21 h à vendredi 4 h De vendredi 21 h à samedi 4 h



Détour : via les bretelles vers R-138 ouest et demi-tour à la sortie R-207 / rang Saint-Isidore.



Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

Ville de Montréal

Sur la rue Sherbrooke en direction est, maintien d'une voie ouverte entre la rue de Bordeaux et l'avenue des Érables, de samedi 7 h à dimanche 19 h





et l'avenue des Érables, de Sur l'avenue De Lorimier en direction nord, fermeture de la voie de droite (maintien de 4 voies) avant la rue Sherbrooke , de samedi 7 h à dimanche 19 h

Travaux sous la responsabilité de la Ville et d'Hydro-Québec.

Réseau express métropolitain - REM

Nouvelle phase de mise en service, fermeture complète du réseau, tous les samedis et dimanches des mois de février et mars.

Pour consulter l'état du réseau et pour en savoir plus sur les navettes disponibles.

