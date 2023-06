PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 9 AU 12 JUIN - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment la route 138 en direction est et dans l'échangeur Saint-Pierre, sur le boulevard Crémazie, sur l'autoroute 15 en direction nord à La Prairie et sur l'autoroute 13 en direction nord à Laval. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

AUTOROUTE 40

De samedi 7 h à lundi 6 h

Sur l'A-40 (Métropolitaine) en direction ouest, fermeture de la sortie 75 (boulevard Saint-Michel )

Détour : via la sortie suivante et demi-tour à la rue Saint-Hubert.

Note : fermeture de 2 voies sur 3 sur le boulevard Crémazie en direction ouest entre le boulevard Saint-Michel et la rue D'Iberville, samedi et dimanche de 7 h à 19 h. Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Risque de congestion - prévoyez vos déplacements.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de la bretelle menant de la R-138 en direction est (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 en direction ouest / aéroport

Détour : via la bretelle pour A-20 est, sortie 65 (boulevard Angrignon, rue Saint-Jacques), rue Notre-Dame ouest et boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

De samedi 7 h à dimanche 23 h

Sur la R-138 en direction est, fermeture de 2 voies sur 3 entre la rue Clément et l'échangeur

Fermeture par défaut : l'entrée de la rue Clément, de vendredi 23 h à lundi 5 h 30.

Détour : via avenue Lafleur / rue Elmslie et avenue Dollard. En direction A-20 ouest, continuer avenue Saint-Pierre / rue Richmond et entrée 1re Avenue.

AUTOROUTE 20

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Pointe-Claire , sur l'A-20 en direction ouest, fermeture de la sortie 53 (boulevard des Sources)

Détour : demi-tour à la sortie 50-S (boulevard Saint-Jean sud).

AUTOROUTE 13 (Laval)

De vendredi 22 h à lundi 6 h

À Laval , fermeture complète de l'A-13 en direction nord, entre la sortie 15 (A-440, R-148, boulevard Dagenais) et l'entrée du boulevard Sainte-Rose

Détour : voie de desserte.

Fermetures par défaut : les entrées du boulevard Notre-Dame et de l'A-440.

AUTOROUTE 15 / secteur La Prairie

Vendredi, de 19 h à 21 h

Samedi, de 8 h à 21 h

De dimanche 8 h à lundi 5 h

Fermeture de 2 voies sur 3 sur l'A-15 en direction nord, entre le boulevard Montcalm à Candiac et le boulevard Matte à Brossard .

Fermetures par défaut : à compter de vendredi 18 h 30 et jusqu'à lundi 5 h, les sorties et les entrées des rues Salaberry et Saint-Henri.

Risque de congestion - prévoyez vos déplacements.

De vendredi 21 h à samedi 8 h

De samedi 21 h à dimanche 8 h

De dimanche 21 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-15 en direction nord, entre la sortie 45 (R-134, La Prairie ) et l'entrée du boulevard Matte

Détour : via les boulevards Taschereau et Matte.

ÉCHANGEUR A-20 / A-30 (Boucherville)

De samedi 20 h 30 à dimanche 14 h

À Boucherville , fermeture complète de la voie de desserte de l'A-30 en direction ouest, entre la sortie pour A-20 ouest et l'entrée suivante.

Détour : via la bretelle pour A-20 ouest et demi-tour à la sortie 95 (boulevard De Montarville)

Fermetures par défaut : dans l'échangeur, les bretelles menant de l'A-20 ouest à l'A-30 ouest et de l'A-30 ouest à l'A-20 est.

À PRÉVOIR

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture complète du boulevard Robert-Bourassa en direction sud, entre le boulevard René-Lévesque et la rue Belmont , de samedi 7 h à dimanche 18 h.

Note : travaux sous la responsabilité d'un entrepreneur privé.

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture complète de la rue Saint-Antoine en direction ouest, entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue Mansfield , de samedi 7 h à dimanche 18 h.

Note : travaux de réhabilitation d'aqueduc sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

À Montréal (arr. Ville-Marie et Le Plateau-Mont-Royal), fermeture de 1 voie sur 3 de la rue Sherbrooke en direction ouest, entre les rues Parthenais et de Bordeaux , samedi et dimanche de 7 h à 19 h.

Note : travaux sous la responsabilité de la ville de Montréal.

À Sainte-Anne-des-Plaines , sur la R-335, circulation en alternance avec signaleurs sur le pont enjambant la rivière Mascouche , de samedi 20 h à lundi 4 h.

, sur la R-335, circulation en alternance avec signaleurs sur le pont enjambant la rivière , de samedi 20 h à lundi 4 h. Sur l'A-10 ouest à Brossard , fermeture de la sortie 8 (R-134, boulevard Taschereau ), jusqu'à lundi 5 h.

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR).

Sur la Rive-Sud, fermetures de courte durée, dimanche entre midi et 14 h 30, de la sortie 105 de l'A-20 ouest (R-229) aux limites de Sainte-Julie et de Saint-Mathieu-de-Beloeil , de la sortie 87 de l'A-30 (est et ouest) à Sainte-Julie et de la R-132 dans les deux directions à Varennes , à l'intersection du boulevard de la Marine.

Note : passage du peloton de l'épreuve du 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie.

Depuis le 6 juin dernier, travaux de construction d'une nouvelle voie à gauche, sur l'autoroute 15 ( des Laurentides ) entre les autoroutes 640 et 50. Ces travaux s'échelonneront sur une période de trois ans. Ils permettront à terme d'optimiser la mobilité dans la région métropolitaine, de favoriser le transport collectif, d'améliorer la sécurité et d'alléger la circulation en période de fort achalandage entre Boisbriand et Mirabel . Pour consulter le communiqué.





) entre les autoroutes 50. Ces travaux s'échelonneront sur une période de trois ans. Ils permettront à terme d'optimiser la mobilité dans la région métropolitaine, de favoriser le transport collectif, d'améliorer la sécurité et d'alléger la circulation en période de fort achalandage entre et . Pour consulter le communiqué. Jusqu'au mois de décembre 2023, fermeture complète de l'A-40 en direction est avec circulation à contresens sur la chaussée opposée entre le secteur du boulevard Morgan à Baie-D'Urfé et l'entrée en provenance du boulevard Saint-Charles à Kirkland . La vitesse sera réduite dans tout le périmètre du chantier. Une gestion dynamique de la circulation permettra le maintien de trois voies de circulation dans le sens de la pointe, et deux voies dans le sens contraire. Pour consulter le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

