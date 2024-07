PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 5 AU 8 JUILLET ENTRAVES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

MONTRÉAL, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves sont prévues dans la nuit de vendredi à samedi sur l'A-10 est, à la hauteur de l'Île-des-Sœurs et durant la fin de semaine sur l'autoroute 30, à Beauharnois et à Saint-Constant.

AUTOROUTE 10 -- BONAVENTURE

De vendredi 23 h 59 à samedi 9 h

Fermeture complète de l'A-10 est, entre la sortie 5 (Île-des-Soeurs) et le pont Samuel-De Champlain

Détour : en amont via la sortie 4 (A-15 nord / 20 ouest), boulevard Gaétan-Laberge et bretelle pour A-15 sud.

RAPPEL : fermeture de 1 voie sur 2 dans les deux directions sur le pont Clément, jusqu'au lundi 8 juillet. Risque de congestion.

Note : travaux sous la responsabilité de PJCCI.

AUTOROUTE 30 -- DE L'ACIER

De vendredi 20 h à samedi 6 h

De samedi 20 h à dimanche 6 h

De dimanche 20 h à lundi 6 h

À Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield , sur l'A-30 dans les deux directions, entre les km 15 et 22, incluant le pont Madeleine-Parent, circulation à contresens sur la chaussée en direction est - 1 voie par direction.

Fermetures par défaut : en direction ouest

L'entrée du boulevard de l'Énergie / chemin Saint-Louis ( R-236 ). Détour : via l'entrée pour A-30 est et demi-tour à la sortie 26 ( R-205, Sainte Martine ). Facultatif : continuer vers le boulevard de Melocheville / R-132 est, rue Ellice et chemin de la Beauce ( R-205 ). La sortie 17 ( chemin du Canal ). Détour : via la sortie 13 pour l'A-530 ouest et demi-tour à la sortie 9 ( boulevard Pie-XII ). L'entrée en provenance du chemin du Canal. Détour : demi-tour dans le rond-point, revenir sur chemin du Canal, boulevard de Melocheville est ( R-132 ), rue Ellice et chemin de la Beauce ( R-205 ). Facultatif : directement via le boulevard de Melocheville .



Samedi et dimanche, de 6 h à 20 h

À Beauharnois, sur l'A-30 en direction ouest, fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur le pont Madeleine-Parent.

Samedi, de 6 h à 20 h

À Saint-Constant , sur l'A-30 dans les deux directions, entre les kilomètres 48 et 51, circulation à contresens sur la chaussée en direction est - 1 voie par direction.

De samedi 20 h à dimanche 6 h

À Saint-Constant , sur l'A-30 dans les deux directions, entre les kilomètres 45 et 48, circulation à contresens sur la chaussée en direction est - 1 voie par direction.

Fermetures par défaut : en direction ouest

La sortie 47 ( A-730, R-132, Sainte-Catherine , pont Honoré- Mercier ). Détour : poursuivre sur A-30 ouest et demi-tour à la sortie 44 ( R-207, R-221 ). L'entrée en provenance de l'A-730 sud. Détour : via la bretelle pour A-30 est et demi-tour à la sortie 55 ( A-15 nord ).



À PRÉVOIR

Fermeture du pont Jacques-Cartier dans les deux directions et des bretelles d'accès au pont, jeudi et dimanche de 20 h à 23 h 59. Un accès sera maintenu pour les services d'urgence.

À noter que les tunnels Ville-Marie et Viger (R-136 est) seront fermés, selon le même horaire, entre la sortie 4 (A-10, pont Victoria, boulevard Robert-Bourassa, rue de la Montagne) et la rue Panet.

Fermetures par défaut : les entrées des rues Notre-Dame, de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa dans le tunnel Ville-Marie et l'entrée de la rue Panet à la fin du tunnel Viger.

Note : sur le pont Victoria en direction de la Rive-Sud, 2 voies disponibles jeudi, de l'heure de pointe de fin d'après-midi jusqu'à 23 h 30 et dimanche de 20 h à 23 h 30.

Rue Rose-de-Lima

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture en longue durée (depuis le 25 juin) de la rue Rose-de-Lima entre les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques et fermeture de l'intersection Rose-de-Lima / Saint-Jacques .

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Rappel : sur la rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater, le sens de la circulation a été inversé depuis le 10 juin (2 voies en direction est). Consulter la page web du projet de réaménagement des rues Saint-Antoine Ouest et Saint-Jacques sur le site de la Ville.

Boulevard René-Lévesque

À Montréal (arr. Ville-Marie ), circulation à contresens sur le boulevard René-Lévesque (2 voies en direction ouest et 1 voie en direction est), entre les rues Atateken et Beaudry, samedi et dimanche de 7 h à 19 h.

Note : travaux sous la responsabilité d'un entrepreneur privé.

Avenue De Lorimier

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture complète de longue durée de l'avenue De Lorimier en direction nord et maintien de 2 voies en direction sud entre les boulevards René-Lévesque et De Maisonneuve, du 8 au 26 juillet.

Note : travaux sous la responsabilité d'un entrepreneur privé.

Rue Bridge

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), maintien d'une voie par direction sur la rue Bridge, entre les rues Mill et des Irlandais, jusqu'en octobre 2024.

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Montée Major à Terrebonne

À Terrebonne , fermeture de la montée Major entre le chemin Gascon (R-337) et la rue Bocage, de vendredi 21 h à lundi 4 h.

Détours : en direction nord, via la rue Guillemette. En direction sud, via les rues Philippe-Chartrand, des Balsamines, des Bégonias et de la Berge.

Route 158 (route Sir Wilfrid-Laurier) à Saint-Jérôme

À Saint-Jérôme, fermeture complète de la R-158 dans les deux directions, entre la R-117 (boulevard des Laurentides) et la 20e Avenue, de samedi 21 h à lundi 4 h.

Détours : en direction nord, via le boulevard Jean-Baptiste-Rolland et en direction sud via le boulevard Saint-Antoine. Pour les camions en direction sud, détour via le rang Sainte-Marguerite, montée Lafrance, 2e Rue et chemin du Val-des-Lacs.

Réseau express métropolitain (REM)

Samedi 6 et dimanche 7 juillet, entre 5 h 30 et 7 h 30, le service du REM sera indisponible en raison d'une mise à jour des systèmes. Des autobus assureront le service durant cette période.

Débarcadère express à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau (YUL)

En route pour l'Aéroport international Montréal-Trudeau ? Évitez la congestion routière en profitant des nouveaux débarcadères express situés aux stationnements P4 et P10. Accessibles tous les jours de 13 h à 20 h, ils vous permettent de déposer vos proches, qui bénéficieront d'un service de navette gratuit aux cinq minutes.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

