PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 4 AU 7 AOÛT - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 ouest (vers la 1re Avenue et l'aéroport)

Détour : via la bretelle pour A-20 est, sortie 65 (boulevard Angrignon) et demi-tour au boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Facultatif : à partir de l'entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, via l'embranchement pour 1re Avenue / avenue Dollard.

Fermeture de nuit : A-20 ouest (du Souvenir), entre la sorte 63 (R-138 ouest, pont Honoré-Mercier, 1re Avenue) et l'entrée de la 1re Avenue, de vendredi 23 h 59 à samedi 7 h. Détour : dans la sortie, via l'embranchement vers la 1re Avenue.

Risque de congestion dans le secteur l'échangeur Saint-Pierre. Prévoyez vos déplacements.

AUTOROUTE 15

De vendredi 19 h à lundi 5 h

À Brossard , La Prairie et Candiac , fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur l'A-15 sud, entre les boulevards Matte et Taschereau (R-134)

Fermeture par défaut : la sortie et l'entrée rue du quai (accès à la marina) fermées durant les nuits, de 22 h à 5 h.

Risque de congestion durant le jour. Prévoyez vos déplacements.

Vendredi et samedi, de 22 h à 7 h le lendemain

À Candiac , La Prairie et Brossard , fermeture complète de l'A-15 nord entre la sortie 45 (boulevard Taschereau ) et l'entrée du boulevard Matte

Détour : via le boulevard Taschereau.

Fermetures par défaut : les entrées du boulevard Montcalm, de la rue Salaberry / boulevard Saint-José et de la rue Saint-Henri.

AVENUE SOULIGNY

De vendredi 21 h 30 à lundi 5 h

À Montréal, fermeture complète de l'avenue Souligny ouest entre la rue Honoré-Beaugrand et l'entrée de l'A-25

Détour : via les rues Hochelaga et Dickson.

AUTOROUTE 30

De samedi 23 h 59 jusqu'au 19 août

À Saint-Bruno -de-Montarville, sur l'A-30 est, fermeture de longue durée de la sortie 78 (boulevard Clairevue, aéroport de Saint-Hubert ) et de l'entrée du boulevard

Détours :







Pour la sortie : continuer A-30 est et demi-tour à la sortie 80 ( boulevard de Montarville, montée Montarville ).

).



Pour l'entrée : via celle pour l'A-30 ouest et demi-tour à la sortie 76 (R-116) dans les bretelles de l'échangeur.

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.

ÉCHANGEUR AUTOROUTES 15 ET 930

À Candiac, dans l'échangeur A-15/A-930, fermetures complètes et partielles de longue durée, à compter de 22 h le mercredi 9 août en direction sud et le jeudi 10 août en direction nord et ce, jusqu'à la pause hivernale des travaux :

Fermeture de la bretelle menant de la voie de desserte de l'A-15 sud à l'A-930 est (vers La Prairie )

Détour : continuer et demi-tour à la sortie 38 (montée Monette).

Fermeture de la bretelle menant de la voie de desserte de l'A-15 nord à l'A-930 ouest (vers le pont Honoré- Mercier )

Détour : continuer et demi-tour à la sortie 44 (boulevard Montcalm).

Facultatif : en amont sur la voie de desserte, via la bretelle pour A-30 est et demi-tour à la sortie pour le boulevard Jean-Leman.

Sur l'A-15 dans les deux directions, au niveau de l'échangeur, fermeture de 1 voie sur 3 et circulation déviée sur les voies de desserte

Note : pour consulter le communiqué.

À PRÉVOIR

Pont Jacques-Cartier

Événement spécial : l'International des Feux Loto-Québec - jeudi le 3 août, de 20 h à 23 h 59

Fermeture complète du pont et de ses bretelles d'accès. Un accès sera maintenu pour les services d'urgence.

Notes :



La R-136 est (tunnels Ville-Marie et Viger) : fermée entre la sortie 4 ( rue de la Montagne ) et la rue Panet. Détour non balisé via le réseau local (rue Saint-Antoine Est).

(tunnels et Viger) : fermée entre la sortie 4 ( ) et la rue Panet. Détour non balisé via le réseau local (rue Saint-Antoine Est).

Pont Victoria : la configuration de l'heure de pointe du retour - les deux voies en direction de la Rive-Sud - prolongée jusqu'à 23 h 30.

Autoroute 20

À Montréal, sur l'autoroute et sur le boulevard Montréal- Toronto dans les deux directions, avant et après l'échangeur Saint-Pierre , de samedi 23 h 59 à dimanche 5 h.

Travaux de démantèlement de fils électriques aériens effectués par le Canadien Pacifique. Une dizaine de patrouilles de retenue auront lieu durant cette période et possibilité d'arrêts complets de la circulation n'excédant pas 15 minutes. Sur le réseau municipal, des signaleurs seront présents pour la gestion des piétons.

Avenue Atwater

Circulation à contresens - une voie par direction - entre les rues Delisle et Notre-Dame Ouest, dans le secteur du marché Atwater , du 5 au 13 août.

Travaux : réparation d'une conduite souterraine, sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Chemin des Pins

À Sainte-Anne-de-Bellevue, fermeture du chemin des Pins sur le pont d'étagement au-dessus de l'A-40, de dimanche 22 h jusqu'à la fin du mois de novembre. Pour consulter le communiqué.

Détour : via le boulevard des Anciens-Combattants.

