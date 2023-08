PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 18 AU 21 AOÛT - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

Un déplacement prévu à Québec, ce week-end ? : première fin de semaine de travaux intensifs sur le pont Risi, situé à Lévis dans l'axe du pont Pierre-Laporte, de vendredi 21 h à lundi 5 h.

Durant cette période, circulation à contresens sur l'A-73 dans le secteur du pont Pierre-Laporte, deux voies en direction sud et une seule voie en direction nord. De plus, un détour via la sortie 311 (R-116, route des Rivières) à Saint-Nicolas/Saint-Rédempteur sera en place pour les usagers en provenance de l'autoroute 20 ouest et de l'autoroute 73 nord.

Ces interventions occasionneront une forte congestion routière. Le Ministère recommande d'éviter le secteur et les déplacements interrives non essentiels durant la période des travaux. Des restrictions de camionnage seront également en vigueur pour les véhicules lourds dont la largeur dépasse 3,4 mètres. Voir le communiqué.

AUTOROUTE 40

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

À Sainte-Anne-de-Bellevue , fermeture complète de l'A-40 ouest, entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants, A-20 ouest) et l'entrée suivante

Détour : voie de desserte.

Fermeture par défaut : à compter de 23 h, l'entrée sous le pont d'étagement du chemin des Pins.

Prévoyez vos déplacements - risque de congestion sur l'A-40 ouest, dans l'ouest de l'île de Montréal.

PONT HONORÉ- MERCIER

De samedi 2 h à lundi 5 h

Fermeture complète du pont en direction de Kahnawake (R-138 ouest, pont amont) et circulation à contresens sur le pont en direction de Montréal - une voie par direction

Fermeture par défaut : l'entrée de la rue Airlie pour la R-138 ouest.

Détour : via avenue Labatt, boulevard Newman, rue Wanklyn, avenue Lafleur et rue Clément.

Note : risque de congestion aux approches du pont. Travaux sur la partie provinciale du pont, sous la responsabilité du MTMD.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 ouest (vers la 1re Avenue et l'aéroport)

Détour : via la bretelle pour A-20 est, sortie 65 (boulevard Angrignon) et demi-tour au boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Facultatif : à partir de l'entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, via l'embranchement pour 1re Avenue / avenue Dollard.

Risque de congestion dans le secteur de l'échangeur Saint-Pierre. Prévoyez vos déplacements.

AUTOROUTE 13

À Laval, sur l'autoroute en direction nord à partir de la sortie 12 (boulevards Samson, Notre-Dame, Saint-Martin), plusieurs configurations planifiées pendant la fin de semaine :

De vendredi 23 h 59 à samedi 6 h

De dimanche 6 h à lundi 5 h

Fermeture complète entre la sortie 12 et l'entrée de l'A-440

Détour : voie de desserte.

Fermeture par défaut : l'entrée en provenance du boulevard Notre-Dame.

Dimanche, risque de congestion - prévoyez vos déplacements.

Samedi, de 6 h à 23 h

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, entre la sortie 12 et le boulevard Dagenais

Fermetures par défaut : la sortie 15 (A-440, R-148, boulevard Dagenais) et la sortie 17 (boulevard Sainte-Rose). Détour via la sortie 20 (R-344, chemin de la Grande-Côte) à Boisbriand et A-13 sud.

De dimanche 23 h à lundi 5 h

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, entre le boulevard Sainte-Rose et le pont Vachon.

ÉCHANGEUR A-20 / A-30 ( Boucherville )

De vendredi 22 h à samedi 5 h

À Boucherville , fermeture complète de la voie de desserte sur l'A-20 Ouest, entre la sortie pour l'A-30 Est et l'entrée venant de l'A-30 Ouest

Détour : : via la bretelle pour A-30 Est et demi-tour à la sortie 87 (chemin de la Belle-Rivière).

Fermetures par défaut :



La bretelle menant de l'A-20 Ouest à l'A-30 Ouest. Voir détour principal.



La bretelle menant de l'A-30 Est à l'A-20 Ouest. Voir détour principal.



Sur l'A-20 ouest, la voie réservée à droite, à la hauteur de l'A-30.

ROUTE 112 (boulevard Cousineau)

De vendredi 20 h à lundi 5 h

À Longueuil (arr. Saint-Hubert ), circulation à contresens sur la chaussée en direction ouest (1 voie par direction), entre le boulevard Mountainview et la rue Pacific, de vendredi 18 h à lundi 5 h

Itinéraire facultatif via le chemin de Chambly.

À PRÉVOIR

Autoroute 440 ouest à Laval

À compter du mardi 22 août à 22 h, fermeture complète de la sortie 24 (boulevard Industriel) pour réaménagement. La circulation sera déviée à compter du mercredi 23 août à 4 h dans une nouvelle sortie temporaire pour rejoindre le boulevard Industriel. Pour consulter le communiqué.

Avenue De Lorimier en direction sud

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur l'avenue de Lorimier en direction Sud, à la hauteur de la rue Falardeau , dimanche de 7 h à 17 h. Travaux sous la responsabilité de la ville de Montréal.

Autoroute 30 (pont Serge-Marcil)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2 sur le pont Serge-Marcil en direction ouest (enjambant le fleuve Saint-Laurent entre Salaberry-de-Valleyfield et Les Cèdres), de vendredi 20 h à lundi 6 h.

Route 116 à Mont Saint-Hilaire

À compter du lundi 21 août et jusqu'à la mi-septembre, circulation à contresens (une voie disponible par direction) sur la R-116 entre la R- 229 et la rue des Bernaches, de 7 h à 17 h 30, pour des travaux d'asphaltage. Pour consulter le communiqué.

En cette période des vacances estivales, plusieurs déplacements sont effectués sur l'ensemble du réseau autoroutier. Le Ministère invite tous les usagers de la route à la plus grande prudence et à respecter la signalisation routière et celle aux abords des chantiers. Et besoin de faire une halte sur la route des vacances? Pensez aux villages-relais pour vous arrêter.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

