PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 11 AU 14 AOÛT - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook .

AUTOROUTE 40 / PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture partielle de 1 voie sur 2 en direction est (vers Montréal) et maintien de deux voies en direction ouest (vers Vaudreuil-Dorion )

Note : travaux de bétonnage de poutres de rive. Des épisodes de congestion sont à prévoir. Une présence policière, une signalisation accrue et une coordination avec les autres chantiers à proximité sont prévues afin de limiter les répercussions sur la circulation, mais le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 ouest (vers la 1re Avenue et l'aéroport)

Détour : via la bretelle pour A-20 est, sortie 65 (boulevard Angrignon) et demi-tour au boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Facultatif : à partir de l'entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, via l'embranchement pour 1re Avenue / avenue Dollard.

Risque de congestion dans le secteur de l'échangeur Saint-Pierre. Prévoyez vos déplacements.

AUTOROUTE 13

À Laval, sur l'autoroute en direction nord à partir de la sortie 12 (boulevards Samson, Notre-Dame, Saint-Martin), plusieurs configurations planifiées pendant la fin de semaine :

De vendredi 23 h 59 à samedi 6 h

Dimanche, de 6 h à 23 h

Fermeture complète entre la sortie 12 et l'entrée de l'A-440

Détour : voie de desserte.

Fermeture par défaut : l'entrée en provenance du boulevard Notre-Dame.

Dimanche, risque de congestion - prévoyez vos déplacements.

Samedi, de 6 h à 23 h

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, entre les boulevards Samson et Dagenais

Fermetures par défaut : les sorties 15 (A-440, R-148, boulevard Dagenais) et 17 (boulevard Sainte-Rose). Détour via la sortie 20 (R-344, chemin de la Grande-Côte) à Boisbriand et A-13 sud.

De samedi 23 h à dimanche 6 h

Entre Laval et Boisbriand , fermeture complète entre la sortie 12 et l'entrée de la R-344 (chemin de la Grande-Côte), incluant le pont Vachon

Détour : via A-440 est, A-15 nord, A-640 ouest et A-13 sud.

Fermetures par défaut : les entrées en provenance du boulevard Notre-Dame, de l'A-440 et du boulevard Sainte-Rose.

De dimanche 23 h à lundi 5 h

Fermeture complète entre la sortie 12 et l'entrée du boulevard Sainte-Rose

Détour : via la sortie 12 et continuer sur la voie de desserte.

Fermetures par défaut : les entrées en provenance du boulevard Notre-Dame, de l'A-440 et du boulevard Sainte-Rose.

Note : fermeture partielle de 2 voies sur 3, entre le boulevard Sainte-Rose et le pont Vachon.

AUTOROUTE 440

De vendredi 19 h à samedi 5 h

À Laval , fermeture complète de l'A-440 ouest, entre le sortie 24 (boulevard Industriel) et l'A-15

Détour : : voie de desserte.

De samedi 19 h à dimanche 5 h

À Laval , fermeture partielle de 2 voies sur 3 de l'A-440 ouest, entre le boulevard Industriel et l'A-15

Fermeture par défaut : la sortie 24 (boulevard Industriel).

Note : à compter de lundi 5 h, fermeture de la sortie 24 (boulevard Industriel) en direction ouest. Une nouvelle bretelle de sortie sera mise en service, un peu plus à l'ouest. Les usagers sont invités à suivre la signalisation en place. Pour consulter le communiqué .

ROUTE 335

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Laval , fermeture complète de la R-335 dans les deux directions, entre les boulevards Dagenais et des Laurentides.

Détours :



En direction nord, via les boulevards Dagenais vers l'ouest et des Laurentides vers le nord. Camions : via boulevards des Grands-Maîtres et Robert-Bourassa, voie de desserte A-440 ouest et boulevard des Laurentides vers le nord.

: via boulevards des Grands-Maîtres et Robert-Bourassa, voie de desserte A-440 ouest et boulevard des Laurentides vers le nord.

En direction sud, via boulevards des Laurentides et Dagenais vers l'est. Facultatif : via boulevards des Mille-Îles et Sainte-Marie, avenue des Perron et rang Saint-Elzéar. Camions : en provenance du boulevard des Mille-Îles, via le boulevard des Laurentides. En provenance du boulevard des Mille-Îles, détour via la R-335 nord, demi-tour à la sortie pour A- 640 et boulevard des Laurentides.

Notes : fermeture complète de l'avenue des Perron dans les deux directions, entre la rue de Granby et la R-335, de vendredi 21 h à lundi 4 h et entre la R-335 et le boulevard Sainte-Marie, de vendredi 21 h à lundi 5 h. Finalisation des travaux de construction de l'échangeur Saint-Saëns, prévus dans le cadre du projet de prolongement de l'autoroute 19 jusqu'à Bois-des-Filion. Pour consulter le communiqué .

Dès lundi prochain, les usagers de la route pourront emprunter le nouvel échangeur Saint-Saëns afin d'accéder à la route 335 vers le nord et le tronçon de la rue Saint-Saëns Est qui a été réaménagé sur près de 1,2 km. La route 335 en direction sud sera accessible par l'échangeur Saint-Saëns à l'automne 2023, lors d'une phase ultérieure de mise en service et demeurera accessible via l'avenue des Perron entretemps.

À PRÉVOIR

Pont Jacques-Cartier

Événement spécial : l'International des Feux Loto-Québec - jeudi le 10 août, de 20 h à 23 h 59

Fermeture complète du pont et de ses bretelles d'accès. Un accès sera maintenu pour les services d'urgence.

Notes :



La R-136 est (tunnels Ville-Marie et Viger) : fermée entre la sortie 4 ( rue de la Montagne ) et la rue Panet. Détour non balisé via le réseau local (rue Saint-Antoine Est).

(tunnels et Viger) : fermée entre la sortie 4 ( ) et la rue Panet. Détour non balisé via le réseau local (rue Saint-Antoine Est).

Pont Victoria : la configuration de l'heure de pointe du retour - les deux voies en direction de la Rive-Sud - prolongée jusqu'à 23 h 30.

Boulevard Décarie

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 du boulevard Décarie en direction nord, à la hauteur de l'avenue Plamondon , de vendredi 21 h à lundi 5 h. Risque de congestion dans le secteur.

Autoroute 30 (pont Serge-Marcil)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2 sur le pont Serge-Marcil en direction ouest (enjambant le fleuve Saint-Laurent entre Salaberry-de-Valleyfield et Les Cèdres), de vendredi 20 h à lundi 6 h.

Spectacles du groupe Metallica au Stade olympique (vendredi 11 et dimanche 13 août)

Fermeture des rues suivantes à la circulation automobile, de vendredi 9 h à samedi 3 h et de dimanche 9 h à lundi 3 h :

et de L'avenue Pierre-de Coubertin, entre les boulevards Pie-IX et Viau



Le boulevard Pie-IX, entre les rues Hochelaga et Sherbrooke . Détour : en direction nord. via rue Bourbonnière ou boulevard de l'Assomption. En direction sud, via la rue D' Iberville . Camions : en direction nord, via rues Hochelaga, Dickson et Notre-Dame . En direction sud, via rue Sherbrooke est, boulevard de l'Assomption, rues Hochelaga, Dickson et Notre-Dame .

. Détour : en direction nord. via rue Bourbonnière ou boulevard de l'Assomption. En direction sud, via la rue D' . : en direction nord, via rues Hochelaga, Dickson et . En direction sud, via rue est, boulevard de l'Assomption, rues Hochelaga, Dickson et .

Le boulevard Viau, entre les rues Hochelaga et Sherbrooke

Durant cette période, les rues Desjardins, De la Salle, Létourneux, Bennett, Aird, Sicard, Leclaire et Théodore seront partiellement entravées et seront accessibles uniquement à la circulation locale

Exceptionnellement, la rue de Marseille sera à deux sens, les 11 et 13 août.

Une preuve d'adresse vous sera demandée pour un accès véhiculaire à votre domicile.

Défilé de la Fête de L'Amitié nuestroamericana (samedi 12 août)

Entre 15 h et 18 h, fermetures complètes de plusieurs rues du Centre-Ville, notamment les boulevards René-Lévesque et Robert-Bourassa et la rue Sainte-Catherine .

Défile de la Fierté (dimanche 13 août)

Fermeture complète du boulevard René-Lévesque, entre les rues Guy et Metcalfe , dimanche de 7 h à 15 h et entre les rues Metcalfe et Alexandre-DeSève, dimanche de midi à 18 h.

En cette période des vacances estivales, plusieurs déplacements sont effectués sur l'ensemble du réseau autoroutier. Le Ministère invite tous les usagers de la route à la plus grande prudence et à respecter la signalisation routière et celle aux abords des chantiers. Et besoin de faire une halte sur la route des vacances? Pensez aux villages-relais pour vous arrêter.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724