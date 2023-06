VANCOUVER, BC, le 27 juin 2023 /CNW/ - Les changements climatiques ont des répercussions sur la sécurité, la santé et la qualité de vie des personnes partout au Canada. Chaque année, le pays est confronté à un nombre croissant de phénomènes climatiques records, notamment des feux de forêt, des vagues de chaleur extrêmes et des inondations, qui s'ajoutent aux impacts climatiques plus lents, comme la fonte du pergélisol et la hausse du niveau de la mer. La collaboration visant à réduire les risques liés à l'évolution du climat permettra de garder les collectivités canadiennes plus sûres et plus saines. Elle aidera également à protéger l'économie contre les chocs et à prévenir une partie de la hausse des coûts liés aux chaleurs extrêmes. En termes simples, les choix que nous faisons aujourd'hui décideront de l'avenir de nos collectivités, de nos moyens de subsistance, de notre environnement et de notre économie.

Dans ce contexte, le gouvernement du Canada a aujourd'hui lancé, à Vancouver, la Stratégie nationale d'adaptation, aux côtés de représentants des gouvernements provincial et autochtones. La Stratégie est le fruit de deux ans de mobilisation des provinces et des territoires, de partenaires autochtones et d'importants experts, intervenants et partenaires de partout au Canada. Elle présente une approche visant l'ensemble de la société pour réduire les risques et bâtir des collectivités climato-résilientes.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique était accompagné de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et de l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, ainsi que de l'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique, et de Mike Klassen, maire adjoint de Vancouver. Le chef Wayne Sparrow, de la Bande indienne des Musqueam, la cheffe Jen Thomas, de la Première Nation des Tsleil-Waututh, et une représentante de la Première Nation des Squamish étaient également présents.

La Stratégie définit un cadre convenu qui vise à réduire le risque de catastrophes liées au climat, à améliorer les résultats pour la santé, à protéger la nature et la biodiversité, à construire et à entretenir des infrastructures résilientes ainsi qu'à soutenir une économie forte et les travailleurs. Elle précise également les buts, objectifs et cibles communs afin de concentrer les efforts déployés par les administrations et les communautés dans ces domaines clés et de faire en sorte que les futurs investissements soient ciblés et efficaces.

La Stratégie a d'abord été publiée en novembre 2022 pour une période de commentaires définitifs, ce qui a permis aux provinces, aux territoires et aux organisations autochtones nationales de l'examiner et de fournir leur rétroaction. Cette ultime période de commentaires a renforcé les relations et a confirmé l'appui accordé à la vision globale de la Stratégie, et elle améliorera sa mise en œuvre conjointe. La rétroaction reçue a particulièrement porté sur les cibles qui faisaient partie de la version publiée en novembre 2022. La majorité des commentaires étaient axés sur la manière dont les gouvernements pourraient collaborer pour atteindre les objectifs et mesurer les progrès. Cette rétroaction a notamment permis une meilleure prise en compte des réalités concrètes et des impacts des changements climatiques vécus au sein des communautés de partout au pays, y compris chez les communautés autochtones et nordiques.

De la même façon, le Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada, publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation en novembre 2022, a lui aussi été mis à jour afin d'y inclure de nouveaux investissements et les nouvelles initiatives du gouvernement fédéral liés aux inondations, à l'eau douce, aux chaînes d'approvisionnement et à la sécurité. Le plan d'action, qui contient maintenant 73 mesures, par rapport aux 68 initialement prévues dans la version de novembre 2022, présente la contribution du gouvernement fédéral à l'atteinte des objectifs d'adaptation aux changements climatiques du Canada.

Au cours des prochains mois, le gouvernement fédéral travaillera avec les provinces et les territoires à l'établissement de plans d'action bilatéraux, une étape essentielle à la mise en œuvre la Stratégie. De même, le gouvernement travaillera avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, sur une base locale et en fonction des distinctions, dans le cadre du programme de leadership autochtone en matière de climat, qui favorise la prise de mesures autochtones autodéterminées dans le domaine du climat.

Nous profitons également de l'occasion aujourd'hui pour souligner un investissement de 164,2 millions de dollars annoncé lors de la publication initiale de la Stratégie nationale d'adaptation en novembre 2022 pour faire progresser les travaux du Programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondation (PICAI). Cet investissement fournit cinq années de financement pour des projets menés dans le cadre du PICAI, en plus de faire progresser la cartographie des inondations dans l'ensemble du pays et de permettre à tous les Canadiens d'avoir accès aux renseignements sur les risques d'inondation. Des mesures opportunes pour améliorer la cartographie des inondations fourniront aux décideurs et au public les renseignements dont ils ont urgemment besoin pour se préparer et réagir aux répercussions des inondations, qui sont maintenant plus graves en raison des changements climatiques.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars dans l'adaptation. Il a notamment pris des engagements de deux milliards de dollars depuis l'automne 2022, afin de mettre en œuvre la Stratégie nationale d'adaptation et de soutenir d'autres activités liées à l'adaptation. Si l'on ajoute les sommes investies dans le soutien en cas de catastrophe, les investissements fédéraux dépassent les 10 milliards de dollars.

La Stratégie se veut un cadre concret visant à orienter les mesures prises par tous les ordres de gouvernement pour protéger les collectivités contre les risques liés au climat. Grâce à la collaboration, y compris aux efforts continus visant l'atteinte de la carboneutralité, les Canadiens et leurs collectivités pourront accroître leur résilience aux impacts des changements climatiques. La Stratégie nationale d'adaptation aide les gouvernements et les communautés du Canada à travailler plus efficacement ensemble, en établissant des priorités communes qui requièrent une action urgente. Intrinsèquement fondée sur l'équité et l'inclusion, la Stratégie contribue à faire en sorte que les mesures collectives ne laissent personne en plan.

Citations

« La Stratégie nationale d'adaptation offre le tout premier cadre national global de l'histoire de notre pays dans le domaine de l'adaptation au climat. Grâce à la rétroaction que nous avons reçue de la part des provinces, des territoires et des organisations autochtones nationales depuis la publication de la version initiale de la Stratégie à l'automne 2022, le document tient réellement compte des expériences vécues par la population dans toutes les régions du pays. Dans le contexte des feux de forêt records qui font rage partout au pays et dans la foulée d'ouragans records comme Fiona et d'inondations records en Colombie-Britannique, cette stratégie est plus que jamais nécessaire pour établir une vision commune de notre avenir. Elle vise à transformer la manière dont les administrations, les collectivités et la population canadienne collaborent afin de se préparer et de réduire les risques liés aux changements climatiques, au moyen d'une action coordonnée et ambitieuse. Le gouvernement fédéral joue un rôle très important : au cours des dernières années, nous avons investi plus de 10 milliards de dollars dans l'adaptation, la résilience aux catastrophes et les mesures d'intervention en cas de catastrophe. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La Colombie-Britannique a récemment publié sa stratégie provinciale de préparation et d'adaptation aux changements climatiques, et nous continuons de la mettre à jour en étroite collaboration avec nos partenaires fédéraux, les collectivités et les Premières Nations. Notre comité d'intervention en cas de catastrophe qui regroupe le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral et les Premières Nations a cerné de nombreuses mesures que nous prendrons ensemble afin de prévenir et d'atténuer les impacts des changements climatiques. Nous sommes déterminés à protéger nos communautés et l'environnement et à sauver des vies. »

- L'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique

« La population de la Colombie-Britannique, tout comme les autres Canadiens et Canadiennes, ressent les répercussions croissantes des urgences liées aux changements climatiques, allant de saisons de feux de forêt sans précédent à des inondations catastrophiques. En agissant maintenant, nous contribuons à assurer la sécurité de la population, tout en réduisant les coûts des changements climatiques. »

- L'honorable Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique de la Colombie-Britannique

« Les peuples autochtones ont été aux premières loges de la crise climatique, et nous avons utilisé nos modes de connaissances ancestraux pour influencer les politiques et l'action climatique. La Stratégie nationale d'adaptation nous permettra de mettre de l'avant nos propres expériences et nos solutions autochtones pour nous attaquer à ce problème complexe. Nous devons faire des choix judicieux qui profiteront aux générations futures et qui contribueront à la guérison de notre fragile écosystème. »

- Syex̱wáliya Ann Whonnock, porte-parole des Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Nation des Squamish)

« Nous ressentons les effets des changements climatiques chaque jour dans notre communauté, qu'il s'agisse de la perte de terres due à l'érosion ou d'un accès réduit aux ressources alimentaires marines. Nous prenons des mesures pour contrecarrer ces effets en bâtissant des filières pour l'énergie propre et en adoptant des plans d'action climatique et des plans énergétiques communautaires, et ces mesures respectent notre savoir traditionnel, nos obligations en matière d'intendance et nos valeurs. La Stratégie nationale d'adaptation aidera les mesures d'adaptation que nous mettons en place à développer notre résilience aux phénomènes climatiques extrêmes. »

- Cheffe Jen Thomas, səlilwətaɬ (Nation des Tsleil-Waututh)

« Les Musqueam sont heureux de se joindre aux dirigeants fédéraux, provinciaux et municipaux pour cette annonce visant à souligner la publication de la Stratégie nationale d'adaptation. Les impacts des changements climatiques sont particulièrement lourds pour les peuples autochtones, qui sont les gardiens de nos terres depuis des milliers d'années et qui voient aujourd'hui d'énormes changements dans notre environnement. Les Musqueam espèrent que cette nouvelle stratégie aidera toutes les communautés à mieux se préparer aux réalités des changements climatiques. »

- yəχʷyaχʷələq, chef Wayne Sparrow, Bande indienne de Musqueam

« La fréquence et la gravité accrues des catastrophes liées aux climats, comme les feux de forêt et les inondations, ont un impact sur les collectivités à travers tout le pays. S'appuyant sur la Stratégie de sécurité civile, la Stratégie nationale d'adaptation établit un objectif pour l'ensemble de la société afin de guider tous les ordres de gouvernement, les partenaires autochtones et le secteur privé dans leurs efforts communs de réduction de l'impact de ces événements. En travaillant ensemble dans le but de renforcer sans cesse notre résilience, nous pouvons atténuer les impacts des situations d'urgence et améliorer notre état de préparation et notre réponse à ces urgences afin de nous en remettre plus rapidement. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Les changements climatiques constituent la plus grande menace pour la santé des gens au Canada et dans le monde entier. Les feux de forêt, les inondations et les chaleurs extrêmes ne sont que quelques-uns des effets qui touchent les Canadiennes et les Canadiens dans tout le pays et qui mettent nos systèmes de santé à rude épreuve. La Stratégie nationale d'adaptation est un plan qui permet à tous les ordres de gouvernement et à tous les partenaires de travailler ensemble pour adapter leurs systèmes de santé à l'évolution du climat et ainsi protéger la santé de toutes et tous. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

« Les communautés nordiques et autochtones pavent la voie vers un avenir plus climato-résilient. Cet investissement aidera les communautés nordiques et autochtones à réaliser des projets importants, notamment des investissements dans l'adaptation, la surveillance, la préparation aux urgences et les infrastructures. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« L'avenir de toutes nos communautés dépend de notre capacité à nous adapter et à gérer la gravité et la fréquence accrues des catastrophes liées aux changements climatiques. Les communautés autochtones sont souvent en première ligne de ces catastrophes, qu'il s'agisse d'inondations, d'incendies ou de vents violents. Cette nouvelle stratégie nous aidera tous à travailler ensemble, à nous préparer et à être prêts lorsque de tels événements se produisent, et à travailler sur les mesures préventives qui nous permettront de mieux résister aux urgences et de prévenir les pertes de vie et d'habitat. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Les répercussions des changements climatiques se font sentir dans toutes les régions du Canada, qu'il s'agisse de feux de forêt plus intenses, d'inondations dévastatrices, ou encore de tempêtes plus puissantes. C'est pourquoi le Canada est déterminé à mettre en œuvre un plan exhaustif d'adaptation aux effets des changements climatiques et d'atténuation de ces effets. La Stratégie nationale d'adaptation propose d'importants investissements, notamment dans la cartographie des inondations, qui protégeront la vie et les moyens de subsistance des Canadiennes et des Canadiens et qui assureront des communautés plus résilientes et plus prospères. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

Faits en bref

La Stratégie nationale d'adaptation a été publiée en novembre 2022, afin de recueillir les commentaires des gouvernements provinciaux et territoriaux et des organisations autochtones nationales. La Stratégie nationale d'adaptation qui a été publiée aujourd'hui tient compte de cette rétroaction. La prochaine étape de sa mettre en œuvre consistera à établir des plans d'action bilatéraux avec les provinces et les territoires et à travailler avec nos partenaires autochtones dans le cadre de l'Initiative de leadership autochtone en matière de climat. La Stratégie évoluera et sera modifiée au fil du temps, à mesure que nous nous adapterons à l'évolution du climat.

L'adaptation aux changements climatiques désigne toute activité visant à réduire les effets négatifs des changements climatiques ou à aider les gens à y faire face, ou toute activité visant à tirer parti des nouvelles possibilités offertes par les changements climatiques.

Chaque dollar dépensé dans des mesures d'adaptation permet d'économiser jusqu'à 15 dollars , y compris les avantages directs et indirects pour l'ensemble de l'économie. Chaque dollar investi dans l'adaptation produit des bénéfices importants. Voici quelques exemples de ce retour sur investissement :

, y compris les avantages directs et indirects pour l'ensemble de l'économie. Chaque dollar investi dans l'adaptation produit des bénéfices importants. Voici quelques exemples de ce retour sur investissement : La mise en œuvre de nouvelles lignes directrices et normes en matière d'inondations et de feux de forêt pour les nouvelles constructions pourrait faire économiser au Canada une somme estimée à 4,7 milliards de dollars par année, soit une économie de près de 12 dollars par dollar investi.

une somme estimée à 4,7 milliards de dollars par année, soit une économie de près de par dollar investi.

Les codes du bâtiment adaptés aux changements climatiques qui ont été mis en œuvre au Canada présentent un rapport avantages-coûts estimé à 12 pour 1, ce qui équivaut à un retour sur investissement de 1 100 p. 100.

présentent un rapport avantages-coûts estimé à 12 pour 1, ce qui équivaut à un retour sur investissement de 1 100 p. 100.

Les forêts urbaines dans la ville de Toronto ont généré 3,20 dollars pour chaque dollar investi, en diminuant les frais de climatisation, en améliorant la qualité de l'air et en réduisant la pression sur l'infrastructure de gestion des eaux pluviales.

ont généré pour chaque dollar investi, en diminuant les frais de climatisation, en améliorant la qualité de l'air et en réduisant la pression sur l'infrastructure de gestion des eaux pluviales. Selon l'Institut climatique du Canada , d'ici 2025, les effets des changements climatiques ralentiront la croissance économique du Canada de 25 milliards de dollars par année, ce qui correspond à 50 p. 100 de la croissance prévue du produit intérieur brut.

, d'ici 2025, les effets des changements climatiques ralentiront la croissance économique du de 25 milliards de dollars par année, ce qui correspond à 50 p. 100 de la croissance prévue du produit intérieur brut. D'ici 2030, les pertes annuelles moyennes causées par les catastrophes devraient s'établir à 15,4 milliards de dollars - une prévision qui peut être réduite par des mesures d'adaptation ambitieuses.

Les inondations représentent l'aléa le plus coûteux au Canada , qui se traduit par une facture annuelle moyenne de 2,9 milliards de dollars pour le secteur résidentiel.

, qui se traduit par une facture annuelle moyenne de 2,9 milliards de dollars pour le secteur résidentiel. Les collectivités éloignées, rurales et côtières subissent souvent des répercussions disproportionnées des changements climatiques qui nécessitent des adaptations concertées et novatrices. Le programme des collectivités côtières résilientes au climat, annoncé en novembre 2022, est conçu pour cibler la nécessité de prendre des mesures précoces dans les collectivités côtières afin de contrer de façon proactive les multiples risques climatiques dans l'ensemble des régions et des administrations.

conçu pour cibler la nécessité de prendre des mesures précoces dans les collectivités côtières afin de contrer de façon proactive les multiples risques climatiques dans l'ensemble des régions et des administrations. Le gouvernement du Canada lancera bientôt le nouveau programme des collectivités côtières résilientes au climat afin de cofinancer des projets pilotes réalisés à l'échelle régionale. Les projets pilotes mobiliseront des partenaires côtiers, des titulaires de droits autochtones et des intervenants pour combler les principales lacunes en matière de connaissances sur l'élévation du niveau de la mer et l'érosion côtière, et élaborer une approche intégrée de la planification et de la mise en œuvre de la résilience climatique à l'échelle régionale.

lancera bientôt le nouveau programme des collectivités côtières résilientes au climat afin de cofinancer des projets pilotes réalisés à l'échelle régionale. Les projets pilotes mobiliseront des partenaires côtiers, des titulaires de droits autochtones et des intervenants pour combler les principales lacunes en matière de connaissances sur l'élévation du niveau de la mer et l'érosion côtière, et élaborer une approche intégrée de la planification et de la mise en œuvre de la résilience climatique à l'échelle régionale. Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation, le gouvernement du Canada aide les propriétaires d'infrastructures et les investisseurs à concevoir des projets qui contribuent à la trajectoire du Canada vers la carboneutralité. Avec un lancement prévu au printemps 2024, une nouvelle plateforme offrant des trousses d'outils sur les changements climatiques aidera les propriétaires et les investisseurs à identifier les risques et à mieux déterminer les solutions appropriées au niveau local qui rendent les communautés plus résilientes au changement climatique.

aide les propriétaires d'infrastructures et les investisseurs à concevoir des projets qui contribuent à la trajectoire du vers la carboneutralité. Avec un lancement prévu au printemps 2024, une nouvelle plateforme offrant des trousses d'outils sur les changements climatiques aidera les propriétaires et les investisseurs à identifier les risques et à mieux déterminer les solutions appropriées au niveau local qui rendent les communautés plus résilientes au changement climatique. Une solide mobilisation a permis de définir l'approche proposée pour la Stratégie nationale d'adaptation. Elle a permis de recueillir les commentaires de près de 120 experts et plus de 800 mémoires de diverses parties prenantes, de tenir plus de 20 ateliers et tables rondes, ainsi qu'un symposium national qui a réuni 1 400 participants, et de recueillir 16 000 contributions du public par la voie de la plateforme de consultation publique.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected] ; Relations avec les médias : Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected] ; Joanna Kanga, Attachée de presse, Cabinet du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, [email protected] ; Kyle Allen, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dan Vandal, Ministre des Affaires du Nord, de CanNor et de PrairiesCan, [email protected] ; Relations avec les médias : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected] ; Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias : 343-292-6100, [email protected] ; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]