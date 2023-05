Planification pluriannuelle en immigration : la Chambre salue l'ouverture du gouvernement à une hausse des seuils d'immigration à 60 000

MONTRÉAL, le 25 mai 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille positivement les annonces de François Legault, premier ministre du Québec, de Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et de Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité, sur les propositions gouvernementales en prévision des consultations pour la Planification pluriannuelle de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027.

« L'ouverture du gouvernement à une hausse des seuils à 60 000 nouveaux immigrants permanents par année est un signal positif pour le milieu des affaires. C'est une demande que la Chambre porte depuis longtemps, et nous sommes satisfaits de voir que la ministre Fréchette nous a entendus. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qui continue de freiner la croissance de nos entreprises, cet objectif est indispensable », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« L'annonce d'aujourd'hui comprend plusieurs éléments qui nécessiteront une analyse plus fine. Cela dit, la fluidité et la clarté des processus sont des enjeux de longue date dans le domaine de l'immigration. Nous prenons note des mesures annoncées visant à simplifier les processus. Nous consulterons les entreprises pour nous assurer que les mesures annoncées sont suffisantes. Les nouvelles exigences ne doivent pas causer un alourdissement règlementaire pour les entreprises qui souhaitent faire venir des talents de l'étranger », a poursuivi Michel Leblanc.

« Nous avons réitéré à maintes reprises notre soutien à l'objectif du gouvernement de protéger le français comme langue commune et langue de travail au Québec et à Montréal. Nous nous interrogeons sur l'exigence d'une connaissance de niveau 7 maintenue par le gouvernement pour les travailleurs qualifiés, en particulier dans un contexte de compétition avec le reste du Canada pour l'attraction des meilleurs talents. Pour que notre système d'immigration reste concurrentiel, le gouvernement doit prendre en compte les spécificités liées à ces travailleurs et ajuster ses exigences de connaissance du français », a expliqué Michel Leblanc.

« Nous comprenons que l'objectif du gouvernement de tendre vers une immigration économique 100 % francophone d'ici 2026 ne ferme pas la porte à l'accueil de travailleurs qui ne maîtrisent pas le français à leur arrivée. Il est primordial de s'assurer que les entreprises pourront continuer de recruter les travailleurs temporaires dont elles ont besoin et il est tout aussi essentiel de déployer des efforts additionnels pour permettre à ces travailleurs d'apprendre le français afin d'être en mesure de se qualifier pour les programmes d'immigration permanente », a ajouté Michel Leblanc.

« Enfin, nous prenons note des changements apportés pour faciliter l'accès à la voie rapide du Programme de l'expérience québécoise pour les étudiants des universités francophones. Il faudra veiller à ce que les étudiants anglophones qui font la démarche d'apprendre le français puissent aussi bénéficier de cette voie rapide. Les mesures annoncées aujourd'hui devront être flexibles pour ne pas exclure injustement des talents qui font la preuve de leur volonté de s'intégrer », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

