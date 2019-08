Planification du secteur de Lachine-Est : les recommandations de l'OCPM confirment la vision d'un développement urbain exemplaire

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 9 août 2019 /CNW Telbec/ - Les mairesses de la Ville de Montréal et de l'Arrondissement de Lachine accueillent favorablement le rapport de l'Office de consultation publique de Montréal portant sur le secteur de Lachine-Est. Ce rapport reflète la volonté des citoyens et sera une source de référence résumant les différentes études et analyses effectuées par l'Administration. « Nous tenons à féliciter la rigueur du rapport qui reflète de manière juste et éloquente la vision de notre communauté. Nous sommes fiers de la qualité des interventions des organismes et des citoyens. Cette intelligence collective nous permettra de réaliser le quartier du 21e siècle auquel nous aspirons tous », mentionne la mairesse de l'Arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic. « Cette énergie citoyenne doit être conservée, et intégrée, tout au long du processus. Ce n'est qu'en incluant cette force vive collective dans la gouvernance du projet que nous atteindrons des standards ambitieux ».

La mairesse de Lachine reconnaît l'importance du patrimoine historique évoqué dans le rapport et qui est source de fierté et d'identité lachinoise. « Le désir des citoyens d'en faire un quartier exemplaire, appuyé par l'administration de l'Arrondissement, nous donne espoir que, bien que les terrains soient privés, une collaboration sera possible et donnera naissance à une planification contemporaine inspirée de la richesse du site et orientée vers le futur. Ce développement nous offre une occasion de créer un projet vert permettant de lutter contre les changements climatiques », ajoute Maja Vodanovic.

Façonner la ville de demain

Ce rapport de l'OCPM constitue un pas important dans cette démarche de planification du secteur qui pourrait accueillir, à terme, 4 800 nouvelles familles, ce qui en fait l'un des plus grands projets résidentiels de l'agglomération de Montréal. « Nous avons rarement la chance d'imaginer un tout nouveau quartier et de lui donner toutes les caractéristiques qui nous font rêver. C'est pourtant l'occasion qui nous est offerte avec Lachine-Est. Grâce à la participation active des citoyens et citoyennes de l'arrondissement, nous pourrons transformer cette ancienne zone industrielle en un quartier complet, qui saura répondre aux besoins et aux attentes de la population. Ainsi, le verdissement, les liens cyclables et piétons, la valorisation du patrimoine industriel, l'aménagement des parcs, la desserte en commerces et en services de proximité ainsi que le transport collectif seront au cœur des aménagements qui seront proposés. Nous avons l'occasion de faire de Lachine-Est un exemple de développement urbain inspirant, responsable et durable. Ensemble, nous façonnerons la ville de demain », conclut la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

