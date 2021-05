Planification des admissions au doctorat en médecine - 915 admissions aux programmes de formation doctorale en médecine pour la prochaine année

QUÉBEC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, présentent aujourd'hui la Politique triennale des nouvelles inscriptions dans les programmes de formation doctorale en médecine et du recrutement de médecins sous permis restrictif pour 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. Celle-ci vise à doter le Québec, à moyen et à long terme, d'un nombre adéquat de médecins pour équilibrer l'offre et la demande de services médicaux.

Cette année, la Politique propose de conserver les augmentations prévues l'an dernier pour les deux premières années et de maintenir les admissions stables pour la dernière année, avec 915 nouvelles inscriptions dans le contingent régulier pour 2021-2022, soit 14 de plus qu'en 2020-2021, puis 969 nouvelles inscriptions en 2022-2023 et 969 en 2023-2024. Le nombre total de nouvelles inscriptions dans les contingents particuliers se chiffre à 39 pour 2021-2022, soit 5 de plus qu'en 2020-2021, et à 35 pour 2022-2023 et 2023-2024. Des travaux sont en cours pour rehausser davantage les admissions à compter de 2023-2024.

En ce qui a trait aux étudiants de l'extérieur du Québec, leur nombre maximal a été fixé à 63 dans les programmes de doctorat au premier cycle, dont 10 provenant des autres provinces ou territoires canadiens, dans le contingent régulier, à un maximum de 29 étudiants provenant de l'extérieur du Québec dans les contingents particuliers et à 24 étudiants du Nouveau-Brunswick, hors contingent.

Cet outil stratégique de planification de la formation des futurs médecins sur trois ans est renouvelé chaque année, à la suite d'une révision ayant pour but de mieux s'adapter à l'évolution des besoins de la population québécoise. Il s'agit de déterminer le nombre de places offertes dans les programmes de formation doctorale en médecine et dans le cadre du recrutement de médecins sous permis restrictif.

Citations :

« Par la mise à jour de cette politique triennale, nous nous assurons d'offrir aux Québécoises et aux Québécois le meilleur accès possible à un médecin au cours des prochaines années, tout en assurant l'équilibre nécessaire sur le plan des effectifs disponibles. Les besoins en matière de services médicaux n'ayant jamais été aussi élevés, il faut s'assurer de répondre aux enjeux actuels, qui sont nombreux, tout en pensant au-delà de la crise sanitaire, à l'issue de laquelle d'autres défis nous attendent. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Les besoins de nouveaux médecins se sont accrus ces dernières années. Le réseau de l'enseignement supérieur adapte son offre de formation à cette réalité qui évolue sans cesse. Nos facultés de médecine vont jouer un rôle central afin d'équilibrer l'offre et la demande de services médicaux. Les contingents seront ajustés de manière cohérente avec les enjeux observés dans le réseau de la santé et des services sociaux et avec la hausse des besoins de la population québécoise en matière d'accessibilité aux services médicaux. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Soulignons que la Politique prévoit également le recrutement de médecins sélectionnés cliniciens sous permis restrictif pour des besoins particuliers. Des médecins sélectionnés professeurs pourraient par ailleurs être recrutés, selon le caractère exceptionnel de certaines candidatures, évaluées au mérite.

Le nombre d'inscriptions a été déterminé en tenant compte de divers facteurs, notamment la capacité de formation des facultés de médecine, la réorganisation du réseau et les projets de campus délocalisés.

Il fait suite à un processus de consultation auprès des membres de la Table de concertation permanente sur la planification de l'effectif médical au Québec, composée de plusieurs organismes et acteurs du milieu, dont les différents ordres professionnels représentant les médecins, les représentants des facultés de médecine du Québec et le ministère de l'Enseignement supérieur.

