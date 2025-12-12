Étude sur le coût des infrastructures municipales - Des exigences réglementaires qui coûtent jusqu'à 1,5 milliard $ par année

MONTRÉAL, le 12 déc. 2025 /CNW/ -- L'Union des municipalités du Québec (UMQ) publie aujourd'hui les résultats d'une étude sur l'évolution des coûts de construction des infrastructures municipales au cours des dix dernières années.

L'étude comporte deux volets : les facteurs structurels expliquant la hausse des coûts des infrastructures et l'impact financier des exigences gouvernementales.

Faits saillants de l'étude :

L'augmentation des exigences gouvernementales au cours des dix dernières années entraîne des coûts supplémentaires estimés entre 900 M$ et 1,5 G$ par année pour le milieu municipal, soit de 28 à 40 % de l'augmentation totale des coûts.

Tous les types d'infrastructures étudiés ont connu une hausse marquée des coûts. Bien que la hausse générale des prix (matériaux, main-d'œuvre) demeure le principal facteur, les exigences réglementaires additionnelles ont un impact significatif.

Entre 2015 et 2025, le coût de construction d'un kilomètre d'aqueduc a augmenté de 88 %, dont 40 % attribuables aux exigences réglementaires additionnelles.

Les délais liés à ces exigences entraînent aussi des coûts indirects : reporter un projet d'un an augmente son coût moyen de 5 %.

La productivité du secteur de la construction a diminué de 2,7 % entre 2015 et 2025, alors que celle de l'ensemble des industries a progressé de 6,1 %.

Les nouvelles conventions collectives prévoient une hausse de 24 % des salaires dans les quatre prochaines années, accentuant la pression sur les prix.

« Cette étude confirme ce que les municipalités constatent sur le terrain : les coûts de construction explosent et une part importante de cette hausse découle des exigences réglementaires. Il est impératif de revoir et simplifier ces normes pour permettre aux municipalités de réaliser leurs projets à des coûts soutenables pour les contribuables. Nous lançons un appel clair au gouvernement du Québec : travaillons ensemble, avec le secteur de la construction, pour trouver des solutions concrètes. C'est la pérennité de nos infrastructures et la qualité des services essentiels à la population qui sont en jeu. », a déclaré Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche

Les résultats détaillés de cette étude réalisée par Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) sont disponibles sur notre site Internet.

