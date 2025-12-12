La mairesse de Gatineau élue présidente du Caucus des grandes villes de l'UMQ

MONTRÉAL, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Réunis à Montréal, les membres du Caucus des grandes villes de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont élu unanimement la mairesse de Gatineau, Mme Maude Marquis-Bissonette, à la présidence de cette instance.

« La présidence du Caucus des grandes villes de l'UMQ est une responsabilité que j'assume avec fierté. Je travaillerai avec détermination pour faire valoir les priorités et les ambitions des 11 grandes villes du Québec. Face à des défis nombreux et complexes, nous pouvons partager des solutions communes. En unissant nos forces et nos expertises, nous renforçons notre influence et devenons un véritable moteur d'action concertée pour l'avenir du milieu municipal. C'est avec enthousiasme que j'entame ce nouveau mandat », a déclaré Maude Marquis-Bissonnette.

Les membres du caucus ont également élu à l'unanimité le maire de Laval, M. Stéphane Boyer, à la vice-présidence de cette instance. Les élues et élus ont profité de la rencontre pour faire le point sur les dossiers politiques prioritaires sur lesquels les grandes villes du Québec souhaitent concerter leurs actions pour la prochaine année. Les infrastructures, l'itinérance et l'habitation seront notamment au cœur des travaux du caucus.

À propos du caucus des Grandes villes de l'UMQ

Le Caucus des grandes villes regroupe les 11 municipalités du Québec comptant plus de 100 000 habitantes et habitants. Unies par des réalités communes et des enjeux partagés, ces villes collaborent pour développer des solutions innovantes et durables face aux défis contemporains des grands centres urbains. Les villes membres sont : Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Montréal, Québec, Saguenay, Saint-Jean-Sur-Richelieu, Sherbrooke, Terrebonne et Trois-Rivières.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

