PlanetHoster s'associe à l'Agora numérique du Collège de Bois-de-Boulogne

MONTRÉAL, le 2 oct. 2024 /CNW/ - PlanetHoster® est fier d'annoncer un nouveau partenariat stratégique avec la formation continue du Collège de Bois-de-Boulogne. Cette collaboration significative inclut un don de 6 000 $ à la Fondation du Collège de Bois-de-Boulogne, visant à soutenir la réussite des étudiantes et des étudiants du programme Stratégies et animations de réseaux sociaux.

« Cette nouvelle collaboration avec PlanetHoster marque un tournant important pour le secteur de la créativité numérique de la Formation continue. L'engagement de PlanetHoster envers nos étudiantes et étudiants du programme Stratégies et animation de réseaux sociaux, ainsi que leur volonté d'enrichir leur parcours de formation, s'intègrent parfaitement dans la vision collaborative de l'Agora numérique. Je suis enthousiaste à l'idée des nombreux projets qui découleront de ce partenariat. » - Sophie Bohémier, directrice adjointe à la Formation continue, secteur créativité numérique

Grâce à ce partenariat, un programme de bourses sera créé et, au cours des trois prochaines années, six bourses PlanetHoster® de 1 000 $ seront remises pour récompenser la réussite éducative, la détermination, la persévérance et l'engagement des futurs récipiendaires.

De plus, cette entente mène à la création du Laboratoire d'innovation PlanetHoster® au sein de l'Agora numérique. Ce laboratoire sera un espace dédié à l'innovation et au développement de compétences numériques avancées. Avec l'appui de PlanetHoster et l'implication de ses équipes, diverses activités de mentorat et d'encadrement y seront organisées, offrant aux étudiantes et étudiants un accès privilégié à la plateforme N0C® et à l'expertise de professionnels de l'industrie.

« Les étudiants et étudiantes du Collège Bois-de-Boulogne auront accès aux dernières innovations technologiques de PlanetHoster, notamment la plateforme N0C, conçue pour répondre aux besoins uniques des acteurs du Web : webmasters, SEO, designers, etc. Ce partenariat répond aux valeurs fondamentales de PlanetHoster, à savoir redonner à la communauté et favoriser l'innovation », confie Mina Shenouda, directeur général (CEO) de PlanetHoster.

À propos de PlanetHoster

PlanetHoster est une société renommée pour ses solutions d'hébergement web au Canada. En tant que bureau d'enregistrement de noms de domaine, elle dessert plus de 60 000 clients grâce à son infrastructure nuagique privée, répartie stratégiquement au Canada, en France et en Suisse. PlanetHoster propose également des serveurs dédiés avec infogérance et des solutions infonuagiques privées (private cloud) adaptées aux besoins des entreprises, institutions et gouvernements. Forte d'une équipe de professionnels expérimentés, elle s'engage à fournir une expérience client exceptionnelle, une performance optimale sur des infrastructures robustes, ainsi qu'une sécurité et une confidentialité des données rigoureusement assurées.

