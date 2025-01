MONTRÉAL, le 27 janv. 2025 /CNW/ - PlanetHoster®, une société qui se spécialise dans des solutions d'hébergement de données et d'applications ainsi que des offres de cyberdéfense (anti-DDoS), est heureuse d'annoncer la signature d'une entente avec Cyberimpact® pour son offre de cyberdéfense.

« Nous sommes ravis de collaborer avec PlanetHoster pour renforcer la sécurité et la protection de nos clients contre les menaces en ligne. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans notre engagement à offrir une plateforme sécurisée et fiable à notre clientèle. » -- M. Geoffrey Blanc, Directeur général de Cyberimpact.

L'offre de cyberdéfense PlanetHoster permet une protection en temps réel contre les attaques DDOS sur la couche 3 et 4 des réseaux Internet avec une capacité allant jusqu'à plusieurs Tbps, une mitigation automatique des menaces et une surveillance continue du réseau.

« Je remercie l'équipe de Cyberimpact, sous la direction de M. Geoffrey Blanc, pour leur confiance. Nous sommes très heureux de pouvoir ajouter une couche de protection supplémentaire à leur clientèle», souligne M. Mina Shenouda, directeur général chez PlanetHoster.

Contexte actuel des attaques par déni de service (DDoS)

Selon le Gouvernement du Canada , à mesure que la technologie évolue, les attaques par déni de service distribué (DDoS) deviennent de plus en plus répandues. Ces attaques, couramment utilisées par les cybercriminelles et cybercriminels, peuvent entraîner de graves conséquences financières et opérationnelles, et porter atteinte à la réputation d'organisations dans le monde entier.

À propos de PlanetHoster ®

PlanetHoster ® est une société canadienne renommée pour ses solutions d' hébergement web de haute performance. En tant que bureau d'enregistrement de noms de domaine , elle dessert plus de 500,000 sites web grâce à son infrastructure nuagique privée, répartie stratégiquement au Canada, en France et en Suisse. PlanetHoster propose également des serveurs dédiés avec infogérance , des solutions infonuagiques privées (private cloud) et de cyberdéfense (anti-DDoS) adaptées aux besoins des entreprises, institutions et gouvernements.

À propos de Cyberimpact ®

Cyberimpact® est une plateforme canadienne spécialisée dans le marketing par courriel, offrant des outils simples et efficaces pour aider les entreprises à communiquer avec leur clientèle. L'entreprise se distingue par son approche axée sur la conformité aux lois canadiennes (comme la LCAP) et sa facilité d'utilisation, adaptée aux petites et moyennes entreprises. Cyberimpact® dessert des milliers d'organisations au Canada, leur permettant de gérer leurs campagnes courriel de manière professionnelle et sécurisée.

SOURCE PlanetHoster

Contact Média: PlanetHoster Inc., Helene Chartier, Spécialiste satisfaction client(e), [email protected], www.planethoster.com