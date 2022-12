Plan stratégique 2023-2027 de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec : engagé pour la santé globale de la terre

QUÉBEC, le 16 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Avec pour toile de fond la tenue de la COP15 sur la biodiversité, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec présente son Plan stratégique 2023-2027. Fier de mettre de l'avant une vision ambitieuse et ouverte sur les nouveaux enjeux des ingénieures forestières et ingénieurs forestiers dans un contexte de changements globaux, ce plan place la santé au cœur de nos préoccupations.

De multiples réflexions ont cours concernant les enjeux de la santé de notre planète, de nos forêts, de la biodiversité, des humains et de l'économie. Après plus de 100 ans d'existence de la profession d'ingénieur forestier, l'Ordre réaffirme qu'il continuera d'assumer pleinement ses responsabilités de protection du public et du patrimoine forestier du Québec, en collaborant avec les parties prenantes et en contribuant de manière proactive à faire face aux enjeux qui touchent le secteur forestier.

« Avec tous les changements qui s'opèrent actuellement, notamment dans le milieu forestier, nous croyons que les ingénieures forestières et ingénieurs forestiers sont appelés à participer à ce grand chantier collectif qui nous est imposé par les changements globaux. Notre contribution permettra de proposer des solutions innovantes pour améliorer la gestion de notre patrimoine forestier et du même coup, la santé globale de notre planète », de déclarer le président de l'Ordre, M. François Laliberté, ing.f., Ph. D.

Cette nouvelle planification stratégique de l'Ordre est le résultat d'une vaste réflexion, en collaboration avec le Conseil d'administration, l'équipe de direction et les employés de l'Ordre ainsi qu'avec des partenaires de divers horizons. Elle s'appuie également sur les nombreux commentaires d'ingénieures forestières et d'ingénieurs forestiers recueillis en 2020 et 2021 lors d'une vaste enquête sur la profession. Cette nouvelle planification se décline en trois axes, cinq orientations, dix objectifs et se déploiera au travers d'une quarantaine d'actions concrètes pour les quatre prochaines années.

Pour en savoir plus : https://www.oifq.com/l-ordre/plan-stategique-2023-2027

À propos de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Fondé en 1921, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec compte 1938 membres œuvrant dans toutes les régions du Québec. Il a pour mission d'assurer la protection du public en matière d'expertise professionnelle dans le secteur forestier québécois.

