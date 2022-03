MONTRÉAL, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - Avec pour toile de fond le grand chantier de la décarbonation de notre économie, Hydro-Québec présente aujourd'hui son Plan stratégique 2022-2026, une feuille de route qui établit non seulement les priorités de l'organisation pour les prochaines années, mais également des orientations fondatrices pour les décennies à venir.

« Hydro-Québec se trouve à une période charnière de son évolution. D'ici 2050, plus de 100 TWh additionnels d'énergie propre seront requis afin que le Québec puisse espérer atteindre la carboneutralité. Le défi est immense; les opportunités le sont autant », affirme Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec.

Notre plan a été élaboré à la suite d'une large consultation auprès de collègues de divers horizons de notre organisation, de représentants et représentantes des milieux économique, énergétique, municipal, universitaire et environnemental de partout au Québec ainsi que de membres de différentes nations autochtones. De nombreux membres du public ont également participé au processus dans le cadre de l'initiative Énergie en commun, par laquelle près de 27 000 personnes se sont exprimées. Cet apport précieux de nos différentes parties prenantes a enrichi notre compréhension, notre pensée et nos stratégies.



« Prenant assise sur son cœur de métier et s'inspirant des meilleures pratiques du monde, Hydro-Québec assumera pleinement sa responsabilité et son rôle déterminant dans la transition vers une économie plus sobre en carbone. La tâche est d'autant plus complexe que cette modification structurelle profonde de notre économie doit se faire au meilleur coût possible pour la société. C'est toute la force collective des Québécois et des Québécoises qui doit se mobiliser. Notre ambition est d'en être un catalyseur », ajoute Sophie Brochu.

Devant nous, quatre nouveaux paradigmes avec lesquels composer

Nos bilans d'énergie et de puissance se resserrent

Après plusieurs années marquées par des volumes considérables d'énergie excédant nos besoins, la donne a changé. La demande pour notre énergie propre, au Québec et dans les marchés voisins, augmente de manière significative.



Les nouveaux approvisionnements coûteront plus cher

Grâce à notre patrimoine hydroélectrique, nos coûts d'approvisionnement en électricité ont été historiquement bas et stables. Toutefois, le coût des prochains achats d'électricité que nous devrons effectuer pour répondre aux besoins futurs sera plus élevé.



Le système électrique se métamorphose

Notre réseau électrique actuel est unidirectionnel. Il achemine l'électricité produite par les centrales vers nos clients. Le système énergétique de demain permettra les échanges bidirectionnels avec nos clients et leur procurera la possibilité de gérer plus efficacement leur consommation ou encore d'interagir entre eux.



Nos investissements seront plus importants

Les investissements requis pour renforcer notre système électrique et lui permettre d'accueillir la croissance de la demande seront considérables, d'autant que certains de nos actifs sont vieillissants et devront être remplacés ou modernisés au cours des prochaines années.

Prenant la pleine mesure de ces défis et soucieux d'assurer un approvisionnement en électricité fiable au meilleur coût possible, nous travaillerons à être un moteur de la décarbonation efficiente et préparerons notre réseau aux besoins de demain. Nous cultiverons l'innovation pour accroître la prospérité collective du Québec et engagerons nos clients, équipes et partenaires dans la réalisation de nos ambitions.

Voici quelques actions concrètes qui figurent dans ce plan :

Doubler nos efforts en efficacité énergétique pour atteindre 8,2 TWh d'économies supplémentaires récurrentes à l'horizon 2029, soit l'équivalent de la production annuelle du complexe de La Romaine.

à l'horizon 2029, soit l'équivalent de la production annuelle du complexe de La Romaine. Accélérer le déploiement d'outils de gestion de la demande pour aider nos clients à réduire leur consommation d'électricité en période de pointe.

Lancer une réflexion pour adapter nos cadres législatif, réglementaire et tarifaire aux besoins de la transition énergétique et de son efficience économique.

Accroître notre capacité de production de 5 000 MW en collaboration avec nos partenaires du milieu :

en collaboration avec nos partenaires du milieu : lancer des projets visant l'ajout de 2 000 MW de puissance dans nos centrales hydroélectriques existantes d'ici 2035 ;

d'ici 2035 ;

constituer un portefeuille de projets éoliens totalisant 3 000 MW , que nous mettrons en œuvre en fonction de l'évolution de la demande.

, que nous mettrons en œuvre en fonction de l'évolution de la demande. Entretenir un dialogue en continu et renforcer nos relations avec les collectivités et les communautés autochtones.

Atteindre la carboneutralité de nos activités à l'horizon 2030 :

approvisionner nos réseaux autonomes en énergie renouvelable à 80 % à l'horizon 2030, en remplacement des énergies fossiles actuellement utilisées.

Ajouter 4 500 bornes de recharge standards dans les centres urbains en partenariat avec les municipalités du Québec d'ici 2028 et exploiter 2 500 bornes de recharge rapide d'ici 2030.

exploiter 2 500 bornes de recharge rapide d'ici 2030. Mettre en service de nouvelles interconnexions avec les marchés voisins et rehausser les capacités de transit bidirectionnel de nos interconnexions existantes, nous permettant ainsi de profiter pleinement de nos capacités de stockage d'électricité.

Le Québec s'est engagé dans un ambitieux projet de transition vers une économie sobre en carbone. Le défi est de taille. Peu importe le rythme et l'ampleur de cette transition, Hydro-Québec sera au rendez-vous.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Maxence Huard-Lefebvre, Relations avec les médias, Hydro-Québec, 514 289-5005