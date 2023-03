Plan stratégique 2022-2025 - Saint-Laurent adopte ses projets prioritaires pour 2023

SAINT-LAURENT, QC, le 8 mars 2023 /CNW/ - Lors de sa séance du 7 mars 2023, le conseil de Saint-Laurent a adopté ses projets prioritaires pour 2023. Ceux-ci découlent du plan stratégique 2022-2025 de l'arrondissement adopté en septembre 2021.

L'administration laurentienne souhaite mobiliser à la fois les citoyens et le personnel municipal autour des 96 projets de cette année.

Saint-Laurent a adopté ses 96 projets prioritaires pour 2023 découlant du plan stratégique 2022-2025 de l'arrondissement. Ceux-ci sont regroupés sous 6 axes : environnement, milieu de vie inclusif, trame urbaine, mobilité durable, économie responsable et organisation performante. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent)

« Nos projets prioritaires 2023 tracent la ligne qui guidera nos interventions tout au long de l'année. Nous avons identifié des projets qui répondent aux besoins et aux préoccupations de la population et de la collectivité. Ainsi, la sécurité des milieux de vie, l'inclusivité de divers groupes présents sur le territoire et l'économie responsable feront partie de nos priorités cette année. Sans oublier, bien entendu, tous nos projets en développement durable et en urbanisme. Nos équipes sont prêtes à passer à l'action.»

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Pour rappel, le plan stratégique 2022-2025 découle d'un exercice de réflexion, d'analyse et de consultation entamé en octobre 2020, lequel a rassemblé plus de 500 personnes issues des partenaires du milieu, des membres du personnel et de la population laurentienne.



Les projets prioritaires de Saint-Laurent pour 2023 sont répartis selon les cinq axes de la planification stratégique :

Axe 1 : Environnement, mise en œuvre du plan d'urgence climatique

L'arrondissement compte poursuivre la mise en œuvre de son Plan d'urgence climatique 2021-2030. Pour ce faire, plusieurs projets ont été identifiés comme prioritaires selon les trois objectifs présents dans le plan: la réduction des GES corporatifs, la réduction des GES collectifs et la protection de la biodiversité et l'adaptation aux changements climatiques. Ainsi, afin de contribuer à la réduction des GES corporatifs l'arrondissement visera, entre autres, l'optimisation de l'utilisation des véhicules électriques et hybrides, réalisera la conversion au DEL de l'éclairage dans les terrains sportifs des parcs Saint-Laurent et Marcel-Laurin et améliorera la gestion des matières résiduelles dans les édifices municipaux. Pour ce qui est de la réduction des GES collectifs, Saint-Laurent poursuivra le déploiement de plusieurs programmes de subvention visant l'économie d'énergie et le zéro déchet, implantera la collecte des matières organiques dans les immeubles de 21 à 60 logements et participera à un projet d'accompagnement de familles vers le mode de vie zéro déchet. La protection de la biodiversité demeure une priorité pour l'arrondissement. Ainsi, plusieurs projets seront mis en oeuvre tout au long de l'année dont la poursuite de la restaurant du boisé du parc Marcel-Laurin, une oasis de nature au coeur de Saint-Laurent, le déploiement d'un programme d'agriculture urbaine, la plantation sur le domaine public de 200 arbres de plus que les 850 arbres plantés annuellement et un programme de distribution de trousses pour les situations d'urgence.

Axe 2 : Milieu de vie inclusif

La diversité de la population laurentienne représente une richesse en soi. Grâce aux projets prioritaires de 2023, Saint-Laurent souhaite renforcer encore plus les liens au sein de sa communauté. Ainsi, l'arrondissement prévoit, entre autres, de travailler sur un bilan précis de la situation en développement social du milieu, de mettre en place des mécanismes concrets pour encourager la participation publique, de faciliter l'accès à la culture pour l'ensemble de la collectivité et soutenir et accompagner les organismes communautaires venant en aide aux nouveaux arrivants et mettre sur pied un comité de partenaires sur la sécurité urbaine et la cohésion sociale pour l'élaboration d'un plan concerté.

Axe 3 : Trame urbaine

Avec ses 42,8 kilomètres carrés, l'arrondissement de Saint-Laurent nécessite une planification efficace de sa trame urbaine. Ainsi, il est important de viser un aménagement urbain durable et respectueux de l'environnement. Pour ce faire, l'arrondissement a prévu plusieurs interventions sur son territoire, dont l'adoption du plan d'urbanisme du TOD Bois-Franc, la planification des secteurs des portes d'entrée situés aux limites de l'arrondissement, l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme pour le Technoparc, ainsi que la participation à l'élaboration du plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal. Mentionnons également l'inauguration de la Maison Robert-Bélanger qui viendra ajouter un point de service municipal dans le secteur ouest de Saint-Laurent.

Axe 4 : Mobilité durable

Soucieux de répondre aux besoins de la population en termes de mobilité, l'arrondissement a identifié des projets pouvant améliorer les déplacements et la sécurité de tous les usagers. Parmi ceux-ci, on retrouve la construction de saillies végétalisées lors de réaménagements géométriques sur les réseaux local et artériel, la mise en place d'un comité sur la sécurité routière, l'harmonisation des restrictions de stationnement sur le territoire en ajoutant de nouvelles plages horaires pour le stationnement sur rue et en assurant le dégagement sécuritaire des intersections.

Axe 5 : Économie responsable

En étroite collaboration avec Excellence Industrielle Saint-Laurent, l'arrondissement compte mener les efforts nécessaires pour assurer une relance économique pérenne. Pour y parvenir, plusieurs projets ont été identifiés dont la poursuite du programme ÉCO-Maillage, la collaboration à la réalisation du Rendez-vous laurentien de l'emploi et la mise en valeur des entreprises du territoire tout en encourageant l'embauche locale.

Un axe supplémentaire a été ajouté pour refléter les efforts déployés sur des projets touchant l'amélioration continue et la performance au sein de l'organisation. Ainsi, sous cet angle intitulé Organisation performante, on retrouve des projets comme la poursuite de la participation de l'arrondissement au projet pilote du nouveau système de gestion documentaire de la Ville de Montréal, le déploiement du système de gestion de requêtes des citoyens CLIC et l'optimisation de la performance en géomatique.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

