Plan santé : Pour un établissement autonome de réadaptation en Estrie

Pour Karine Michaud, présidente du STTCISSSMO-CSN-Estrie la solution est claire : « Il faut mettre un frein au projet d'intégration au CIUSSS de l'Estrie et concentrer les efforts sur de réelles solutions, en réponse à une réelle priorité qu'est l'amélioration des soins et services à la population. La création d'un établissement autonome, spécialisé, enraciné dans sa communauté avec une structure de gestion de proximité décentralisée serait beaucoup plus avantageuse pour améliorer les services. Ça permettrait aussi d'améliorer l'imputabilité de la direction et des gestionnaires.» Rappelons qu'actuellement les usager-es de la région sont pénalisé-s en réadaptation et en dépendance. Ils reçoivent moins d'heures de services et les budgets sont inférieurs à la moyenne provinciale, alors que les cas nécessitent proportionnellement plus de temps d'intervention.

« Un établissement autonome permettrait d'avoir un contrôle sur les approches, les moyens, les ressources allouées, les conditions et l'organisation du travail, et ultimement sur la gestion des services à la population. L'équipe en place aurait la capacité d'agir pour mieux répondre à la population et aux usager-es les plus vulnérables de la région.» précise pour sa part Annette Herbeval, présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN.

« Dans sa réforme de la santé, le ministre Dubé visait la décentralisation, dans ce dossier il a une occasion en or de créer un projet pilote qui irait en ce sens. Les services d'adaptation et de réadaptation seraient à l'abri de la «vampirisation» des ressources par le médical et l'hospitalier qu'on observe depuis la création des CISSS et CIUSSS. » de conclure Réjean Leclerc, président de la FSSS.

À propos

Le Conseil central de la Montérégie - CSN représente les travailleuses et travailleurs et assume l'action politique au niveau de la Montérégie particulièrement dans le domaine du développement régional, des services sociaux, sanitaires, éducatifs, de la formation de la main-d'œuvre et agit sur le plan municipal, scolaire, provincial et fédéral. Il rassemble plus de 31 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de quelque 205 syndicats provenant de toutes les fédérations de la CSN.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 120 000 membres dans les secteurs publics et privés, dont plus de 100 000 du réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

