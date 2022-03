PLAN SANTÉ : LA POPULATION EST EN FAVEUR D'UN APPORT ACCRU DU SECTEUR PRIVÉ DANS LE RÉSEAU

MONTRÉAL, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être (CEPSEM) et ses partenaires du Mouvement Innovation Santé 2.0 (MIS 2.0) voient d'un bon œil la volonté du gouvernement du Québec de recourir davantage au milieu privé, tel que préconisé dans le Plan d'action en santé déposé aujourd'hui. Comme le ministre de la Santé et des Services sociaux, nous sommes convaincus que l'amélioration de l'accès aux soins de santé pour les Québécois passe par une collaboration accrue entre le secteur public et privé, et ce, sans affecter l'universalité et la gratuité des services. Le CEPSEM rappelle que, selon un sondage qu'il a mené, près de trois quarts des Québécois sont favorables au fait de recourir à des partenaires externes en santé1.

Offre et délai améliorés

Pour la grande majorité des répondants (83 %), le secteur privé est synonyme d'un accès plus rapide, notamment pour diminuer les listes d'attente dans le secteur public. Par souci d'efficacité, 77 % des Québécois aimeraient recevoir des services ailleurs qu'à l'hôpital. Ils sont tout aussi nombreux à penser que se faire soigner au privé ou au public ne fait aucune différence, pourvu que les coûts soient assumés par le gouvernement (76 %).

Le privé déjà bien présent

Le privé est déjà bien présent dans le secteur de la santé, notamment dans le domaine des infrastructures, de la technologie, des fournitures et technologies médicales, des laboratoires, de l'hébergement, des soins à domicile, etc. Ajoutons à cette énumération les GMF, comme l'a mentionné avec justesse le ministre.

« Les services offerts sont similaires et de qualité comparable, c'est sans nul doute ce qui explique l'accord de la population à recevoir des soins par des partenaires du privé, mais à l'intérieur du régime public de santé. Le gouvernement du Québec vise juste en reconnaissant la nécessité d'élargir l'offre de soins et de services de santé qui favorisera nécessairement l'innovation et le déploiement de meilleures pratiques », conclut Luc Lepage, président-directeur général du Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être.

Le CEPSEM tient à souligner la contribution de son membre fondateur, Michel Clair, à la réflexion du ministre sur le plan présenté aujourd'hui.

1 Le Mouvement innovation santé a mandaté la firme Léger afin de mesurer l'opinion, l'évolution de l'opinion et la perception des Québécois à l'égard de divers éléments concernant le système de santé du Québec, plus particulièrement sur la place du privé en santé. Les données ont été collectées du 4 au 6 mars 2022 auprès de 1048 répondants.

À propos du CEPSEM

Le CEPSEM est un regroupement de chefs d'entreprise et d'OBNL œuvrant dans le secteur privé de la santé et du mieux-être. Ces organisations collaborent à part entière et sur une base quotidienne avec les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) du Québec. De plus, ils sont dans une position privilégiée pour générer des idées innovatrices. Nos membres croient au rôle positif et complémentaire que devraient jouer les entreprises privées dans le bon fonctionnement d'un système de santé juste, accessible, performant et équitable.

SOURCE Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être (CEPSEM)

Renseignements: SOURCE : Suzie Pellerin, [email protected], T : (514) 235-3766