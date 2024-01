Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 - Québec dévoile son deuxième plan d'action pour développer sa filière des minéraux critiques et stratégiques (MCS), et l'Est du Québec pourrait en bénéficier

QUÉBEC, le 23 janv. 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, dévoile le Plan d'action 2023-2025 pour la mise en œuvre du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (PQVMCS), lancé en octobre 2020. Elle annonce par le fait même les nouveaux minéraux qui figureront sur la liste des MCS.

Le PQVMCS a pour but de contribuer à la filière verte par le déploiement de mesures permettant de développer le recyclage des minéraux critiques et stratégiques (MCS), l'économie circulaire et la chaîne de valeur de MCS (exemple : la filière des batteries lithium-ion), de renforcer la collaboration avec les milieux ainsi que d'améliorer l'encadrement réglementaire.

Les nouvelles actions déployées serviront, entre autres, au soutien à la formation de la main-d'œuvre, à l'accompagnement dans la transformation numérique des mines et à l'optimisation de l'encadrement environnemental, toujours dans une perspective de collaboration active à la décarbonation de l'économie. Le plan mis à jour prévoit certaines mesures phares visant à soutenir des projets en économie circulaire, notamment dans le recyclage des résidus miniers.

Les travaux découlant de la démarche participative menée au printemps 2023 sur le développement harmonieux de l'activité minière se poursuivent. De nouvelles mesures favorisant l'acceptabilité sociale seront présentées en 2024 dans un plan d'action spécifique. De plus, le projet de loi modifiant la Loi sur les mines est toujours en cours de rédaction et sera déposé prochainement.

Des possibilités à saisir et des retombées pour les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Plusieurs projets relatifs aux MCS sont en cours dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Il y a donc des occasions à saisir pour contribuer à la mise en place de chaînes de valeur de MCS, comme le projet d'exploration de cuivre en Gaspésie. Parmi les centres de recherche liés à ces projets, mentionnons l'Université du Québec à Rimouski, qui présente des axes de recherche qui pourraient s'intéresser au développement et à l'utilisation des MCS.

Un bilan positif pour le PQVMCS

Les résultats du programme, en vigueur depuis 2020, illustrent que le Québec est présentement en bonne position pour devenir un chef de file en matière de production, de transformation et de recyclage des MCS. Les éléments suivants, notamment, le démontrent : les dépenses des sociétés d'exploration pour la recherche de MCS qui ont doublé entre 2021 et 2022; la confirmation du huitième gisement à base de pegmatites au monde, par sa taille, situé en Eeyou Istchee Baie-James; et le fait que le Québec est devenu le premier producteur d'oxyde de scandium à haute pureté en Amérique du Nord et le principal producteur de spodumène (lithium).

La ministre profite par ailleurs du dévoilement du Plan d'action 2023-2025 pour annoncer la mise à jour de la liste des minéraux critiques et stratégiques (MCS) considérés par le Québec. L'aluminium, l'apatite, le germanium, le manganèse, le fer de haute pureté et la silice de haute pureté s'ajoutent à cette liste; le nombre de MCS y figurant passe ainsi de 22 à 28. Cette bonification est le fruit d'une consultation auprès d'organismes concernés et d'une analyse par un comité d'experts gouvernementaux.

Citations :

« À l'heure où l'approvisionnement en minéraux critiques et stratégiques devient de plus en plus essentiel, notamment pour la décarbonation de l'économie, le Québec a le privilège de disposer des ressources minérales et du savoir-faire nécessaires pour développer sa chaîne de valeur des MCS dans le respect des principes de développement durable, d'acceptabilité sociale et de création de richesse pour les régions et les communautés. Cette nouvelle mouture du plan d'action nous amènera encore plus loin dans cet objectif. Je suis fière de ce plan, qui met de l'avant de nouvelles actions ciblées visant à développer un secteur d'avenir. Ce sont des mesures qui nous mèneront vers une économie plus verte, pour les générations actuelles et futures. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le secteur minier joue un rôle de premier plan dans l'économie du Québec avec près de 30 000 emplois directs et indirects et 20 mines actives, principalement dans les régions de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue.

Lancé le 29 octobre 2020, le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 a comme objectif de favoriser le développement et la pérennité des chaînes de valeur de MCS en tirant profit des avantages concurrentiels et du savoir-faire québécois, tout en contribuant aux orientations gouvernementales de transition énergétique et technologique, et ce, dans une perspective de développement durable, d'acceptabilité sociale, d'économie circulaire et de création de richesse pour les régions, y compris les communautés locales et autochtones.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le PQVMCS 2020- 2025 et le Plan d'action 2023-2025, visitez la page Web à ce sujet.

le Plan d'action 2023-2025, visitez la page Web à ce sujet. Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux : twitter.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc

ou ses réseaux sociaux :

Sources : Information : Gabrielle Côté Attachée de presse Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine Tél. : 438 368-1307 Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts [email protected] Tél. : 418 521-3875









SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts