QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032 est établi à 142,5 G$, ce qui constitue une augmentation de 7,5 G$ par rapport au plan précédent. En quatre ans, le gouvernement du Québec a rehaussé le PQI de 100,4 G$ à 142,5 G$. Cette hausse permet la mise en œuvre des nombreux projets d'infrastructures dans les secteurs prioritaires que sont la santé, l'éducation et les transports. Ces investissements records démontrent toute l'importance que le gouvernement accorde aux infrastructures, tant à leur maintien en bon état qu'à leur développement.

Ce plan ambitieux, dont 75,6 G$ seront consacrés au maintien du parc, a été dévoilé par la ministre responsable de l'Administration publique et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, à l'occasion du dépôt du Budget de dépenses. La bonne gestion des finances publiques des dernières années permet au gouvernement de faire des choix, notamment d'améliorer la condition de plusieurs infrastructures existantes, dont certaines sont vieillissantes et nécessitent des rénovations, et d'en construire de nouvelles répondant aux besoins de la population.

La santé

Les deux dernières années de pandémie ont montré l'importance de soutenir les infrastructures de notre réseau de santé. La santé demeure prioritaire, et le gouvernement s'engage plus que jamais à offrir à la population un accès à des établissements modernes où sont fournis des soins de santé et de services sociaux de qualité. Il est également nécessaire d'assurer un environnement approprié à nos personnes aînées ainsi qu'aux autres adultes ayant besoin de soins de longue durée. C'est pourquoi le présent plan alloue un montant supplémentaire de 2,8 G$ au secteur de la santé et des services sociaux, ce qui porte le total des investissements à 22,8 G$ sur 10 ans. Ces sommes importantes permettront, entre autres, la construction des maisons des aînés, la reconstruction de centres d'hébergement et de soins de longue durée vétustes ainsi que l'agrandissement et le réaménagement d'hôpitaux dans l'ensemble des régions du Québec.

L'éducation et l'enseignement supérieur

L'éducation et l'enseignement supérieur demeurent, eux aussi, au sommet des priorités du gouvernement. C'est pourquoi les investissements de ces secteurs sont en hausse et serviront notamment à poursuivre l'ajout de classes de même que la réfection et l'agrandissement de cégeps et d'universités. Ainsi, une somme de 1,2 G$ sera allouée à l'éducation pour la réalisation et la poursuite de projets dans plusieurs régions du Québec, pour un total de 21,1 G$ d'investissements. Également, près de 800 M$ sont consacrés à l'agrandissement et à la rénovation de nos institutions d'enseignement supérieur, soit les cégeps et les universités, pour un total de 7,1 G$ d'investissements sur 10 ans. L'objectif est clair : que la jeunesse du Québec dispose des installations nécessaires pour qu'elle puisse apprendre et se réaliser.

Les transports

Dans le secteur des transports, 4,4 G$ sont alloués aux infrastructures routières. Cet effort budgétaire d'importance est nécessaire pour assurer le développement et le maintien en bon état du réseau routier pour la sécurité des automobilistes. En effet, des routes de bonne qualité constituent un actif essentiel au développement et à la vitalité de l'économie du Québec et de ses régions. De plus, les investissements en transport collectif vont demeurer à des niveaux records, puisque le PQI 2022-2032 prévoit un montant de 2,1 G$ supplémentaire afin d'améliorer la mobilité et d'électrifier le transport collectif, portant les investissements de ce secteur à 14,7 G$. Ces investissements records sont nécessaires afin de favoriser la mobilité des citoyennes et des citoyens, et d'électrifier le transport collectif tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« Notre gouvernement est à l'écoute des priorités de la population. Avec la santé, l'éducation et les transports en tête de liste, il fait les bons choix! Maintenir et développer nos infrastructures publiques constitue un moyen privilégié de stimuler l'économie, d'offrir de meilleurs services aux Québécoises et aux Québécois et d'améliorer notre niveau de vie. Je suis persuadée que ce Plan québécois des infrastructures pour les dix prochaines années sera bénéfique à l'ensemble des secteurs de notre économie, dans toutes les régions. Notre bonne gestion des finances publiques nous permet de faire ces choix et d'envisager l'avenir avec confiance. »

