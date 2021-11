Plan québécois des infrastructures 2021-2031 - 2 M$ pour le démarrage d'un projet d'ajout d'espace au Collège Montmorency

LAVAL, QC, le 19 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, en compagnie du député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, a annoncé aujourd'hui un investissement de 2 millions de dollars pour l'élaboration d'un dossier d'opportunité pour un projet d'ajout d'espace au Collège Montmorency. Cet investissement a pour but de trouver la meilleure solution immobilière permettant de répondre à la hausse de clientèle prévue au cours des prochaines années dans les établissements d'enseignement supérieur de la région.

Le Collège Montmorency accuse déjà un déficit d'espace de 11 010 m2, alors que son déficit projeté à long terme pourrait atteindre 23 557 m2. En effet, une hausse importante de la clientèle collégiale est prévue d'ici 2028-2029 à travers le Québec. Le ministère de l'Enseignement supérieur est mobilisé afin de trouver différentes solutions à ces enjeux d'espace et de prévoir les places nécessaires pour permettre aux étudiantes et étudiants de poursuivre, dans la mesure du possible, leur parcours scolaire dans les établissements où ils le désirent.

Citations :

« Je me réjouis de cette première étape du projet du Collège Montmorency. Pour les cégeps de la région de Montréal, la situation est préoccupante et il est de notre devoir d'agir maintenant, afin de permettre aux futurs étudiants et étudiantes d'avoir accès à des établissements d'enseignement supérieur pour poursuivre leur qualification comme ils le désirent. Les investissements dans les projets d'infrastructures comme celui-ci sont une partie importante de la solution. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis très fier d'annoncer, avec ma collègue, le lancement du dossier d'opportunité pour l'ajout d'espace au Collège Montmorency. On le sait, l'environnement d'études joue un rôle dans la qualité de la formation et je souhaite que ce projet soit un grand succès. Ces nouvelles places contribueront ainsi à la poursuite des études et, ultimement, à la rétention des jeunes adultes dans leur milieu de vie. Bravo à toutes et à tous pour cette belle collaboration! »

Christopher Skeete, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, adjoint parlementaire du ministre responsable de la Lutte contre le racisme et député de Sainte-Rose

« Les étudiantes et étudiants de la région de Laval doivent pouvoir accéder à des programmes de formation variés, dans des établissements d'enseignement supérieur à proximité. Ce projet me tient beaucoup à cœur, car le Collège Montmorency joue un rôle important sur le plan économique et social pour toute la région. Notre gouvernement en est conscient et cette annonce le démontre bien. »

Benoit Charrette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, responsable de la Lutte contre le racisme, responsable de la région de Laval

« Le déficit d'espace est un enjeu important pour le Collège. Depuis plusieurs années, nous devons notamment offrir des cours à l'extérieur des campus pour satisfaire aux exigences pédagogiques et offrir un enseignement de qualité. Avec une capacité d'accueil fixée à 9 285 étudiants d'ici 2029, la construction d'un nouveau pavillon constitue une excellente nouvelle pour l'ensemble de la communauté montmorencienne. Cet ajout d'espace nous permettra de mieux réaliser notre mission et d'offrir un milieu de travail et d'études inspirant à la population étudiante et aux membres de notre personnel. »

Olivier Simard, directeur général du Collège Montmorency

Faits saillants :

Cet investissement est prévu au Plan québécois des infrastructures 2021-2031.

Liens connexes :

Ministère de l'Enseignement supérieur

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec

https://twitter.com/Ens_supQC?s=09

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw?view_as=subscriber

https://www.linkedin.com/company/339645/admin/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Source : Valérie Chamula, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 418 809-1180, [email protected]