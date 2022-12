Plan pour une économie verte 2030 : bilan 2021-2022 - Le Québec pourra réaliser ses ambitions à l'horizon 2030

QUÉBEC, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Après une première année de démarrage du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), les données démontrent que le Québec pourra réaliser ses ambitions en matière de lutte contre les changements climatiques à l'horizon 2030. C'est ce qui ressort du premier bilan de mise en œuvre portant sur l'année 2021-2022.

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce, ce mercredi, en point de presse.

Lancé en novembre 2020, le PEV 2030 représente un geste fort du gouvernement. Ce plan prévoyait des investissements de 6,7 milliards de dollars sur cinq ans et visait l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 37,5 % par rapport à leur niveau de 1990.

Déploiement des mesures - 129 sur 161

Cette première reddition de comptes permet de constater que 80 des 161 mesures prévues ont déjà été mises en œuvre. Et, bonne nouvelle, la quasi-totalité des mesures restantes entreront en vigueur dès l'an prochain.

Parmi les règlements adoptés ou édictés en 2021-2022, citons les suivants :

Un règlement visant à bannir progressivement le mazout pour le chauffage des bâtiments résidentiels a été adopté.

Un règlement prévoit des exigences minimales de contenu à faible intensité carbone atteignant graduellement 15 % dans l'essence et 10 % dans le carburant diesel d'ici 2030.

Le gouvernement a également concrétisé son intention de fixer une cible minimale de 10 % de gaz de source renouvelable (GSR) d'ici 2030 en adoptant un règlement à cet effet.

Des modifications au Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves visant le déploiement des autobus scolaires électriques au Québec ont aussi été adoptées.

D'ici 2030, ces règlements permettront d'engendrer des réductions annuelles de 3 mégatonnes en équivalent CO 2 (Mt éq. CO 2 ), en plus des mesures budgétaires dont les réductions sont l'équivalent de 1,8 Mt éq. CO 2 . On estime également que le rythme annuel des réductions de GES doublera dans les prochaines années avec les améliorations apportées à la gouvernance de l'action climatique.

215 millions de dollars d'argent réaffecté

Le gouvernement a également rempli son engagement de réaffecter les sommes non dépensées en cours d'année dans le PEV 2030, soit une somme de près de 215 millions de dollars.

Une première méthodologie d'évaluation systématique de la performance des actions du plan de mise en œuvre du PEV 2030 s'est ajoutée à la gestion du Fonds d'électrification et de changements climatiques (FECC). Pour le ministre Benoit Charette, dans un contexte d'urgence climatique, il importe que les choix d'investissements soient rapidement dirigés là où les bénéfices potentiels sont les plus grands.

Un nouveau tableau de bord interactif pour suivre la performance du PEV 2030

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a également présenté un nouvel outil sous forme de tableau de bord. Présentant les données sous forme de tableaux et de graphiques interactifs, celui-ci offre un moyen rapide de présenter les investissements et de rendre compte de la progression de la mise en œuvre des mesures du PEV 2030. Ce tableau de bord sera mis à jour sur une base semestrielle.

« La lutte contre les changements climatiques s'accélère. En l'espace d'un an, le gouvernement a doublé le nombre de règlements et les sommes investies, et il a mis en place les conditions nécessaires pour doubler les réductions d'émissions de GES qui en résulteront. La transition climatique est une priorité qui demandera des efforts soutenus de la part de tous au cours des années à venir. En ce sens, communiquer au public nos données sur la façon dont les fonds sont utilisés et sur la performance des actions mises en place est fondamental. Le nouveau tableau de bord fait partie de notre engagement à partager ces informations en toute transparence. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Liens utiles :

Pour consulter le Bilan 2021-2022 de l'action climatique du gouvernement du Québec et le Tableau de bord de l'action climatique : https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/plan-economie-verte/gouvernance-diffusion-resultats/etat-avancement-action-climatique-gouvernementale

Pour de l'information sur le Plan pour une économie verte 2030 : www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/plan-economie-verte

