Plan nature 2030 - 922 M$ pour la protection de la biodiversité et l'accès à la nature

QUÉBEC, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec lance aujourd'hui le Plan nature 2030, doté d'un budget record de 922 millions de dollars, afin de protéger la nature et la biodiversité du Québec. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en compagnie de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, et l'adjointe parlementaire (volets protection de l'eau et biodiversité) du ministre Charette et députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin.

La protection de la nature doit être une responsabilité collective et individuelle. La contribution de tout le Québec est donc essentielle. Ces investissements historiques permettront de concrétiser les engagements en matière de protection de la nature et d'accès à celle-ci qui ont été pris par le gouvernement à l'automne.

Conserver la nature (466,9 M$) : en favorisant un aménagement durable du territoire, en augmentant la superficie des aires protégées dans le sud du Québec, en assurant la restauration et la conservation de milieux naturels, en protégeant les espèces menacées ou vulnérables et en luttant contre les espèces exotiques envahissantes. Améliorer l'accès à la nature (360 M$) : en adaptant les activités sportives et récréatives pratiquées en nature, tout en améliorant l'accès aux milieux naturels pour l'ensemble de la population. Se mobiliser pour la nature (95,7 M$) : en visant à ce que toutes les personnes et les organisations contribuent à la protection du riche patrimoine naturel du Québec.

Rappelons que le Plan nature 2030 contribuera à l'atteinte des cibles mondiales au Québec, dont celle visant la conservation de 30 % du territoire. Le Québec respecte par le fait même les engagements du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal adopté lors de la CdP-15.

« Avec ce budget record de près d'un milliard de dollars annoncé aujourd'hui par notre gouvernement, je suis certain que nous serons capables de concrétiser la vision ambitieuse qui est au cœur du Plan nature 2030. Celle d'un Québec où l'on protège, restaure et utilise durablement le patrimoine naturel, de façon à préserver la biodiversité et ses fonctions écologiques, tout en améliorant la qualité de vie de la population en lui offrant un meilleur accès à la nature. C'est une mission de grande envergure. J'invite donc l'ensemble des Québécoises et des Québécois à agir, dès maintenant, afin de préserver notre belle nature, si essentielle à la vie. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le Plan nature 2030 est la réponse du gouvernement du Québec au Cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal, adopté lors de la CdP-15 au Québec en 2022. Ce plan vise à mobiliser l'ensemble des parties prenantes autour des enjeux de conservation de la nature, en soutenant notamment plusieurs initiatives internationales. Alors que la communauté internationale se réunira prochainement à Cali, en Colombie, dans le cadre de la CdP-16, le Québec peut être fier d'être l'un des premiers gouvernements infranationaux à avoir lancé son plan d'action permettant d'appuyer la mise en œuvre des cibles internationales de la Convention sur la diversité biologique. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Le Plan nature 2030 est la plus ambitieuse politique-cadre portée par le Québec, à ce jour, en matière de conservation de la biodiversité. C'est aussi un important levier pour améliorer l'accès à la nature, qui est un lieu privilégié pour la pratique de plusieurs activités récréatives. Je suis ravie des mesures et des actions qui seront déployées dans les prochaines années, grâce au budget colossal de près d'un milliard de dollars investi par mon gouvernement. Cet investissement permettra de favoriser un accès plus durable, juste et équitable à notre belle et riche nature. Par exemple, nous souhaitons que l'ensemble des Québécoises et des Québécois puisse davantage profiter de ses bienfaits par l'entremise de sites d'exception comme nos parcs nationaux, qui sont des outils uniques pour la protéger, la faire connaître et la mettre en valeur. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Avec la collaboration du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec et de son réseau, le gouvernement du Québec dépose un Plan Nature 2030 vivifiant. La contribution de la société civile à l'élaboration de ce plan, dans les 17 régions du Québec, a été éloquente. Je salue sincèrement cette mobilisation. En plus de viser à conserver plus activement la biodiversité sur notre territoire et à atteindre la majorité des cibles mondiales d'ici 2030, c'est aussi une occasion de reconnaître pleinement la contribution des Premières Nations et des Inuit à la préservation de la nature. J'invite l'ensemble des Québécoises et des Québécois à se mobiliser pour la nature et à contribuer à la réussite de ce plan. »

Agnès Grondin, adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité), présidente du Forum d'action sur l'eau et députée d'Argenteuil

Le Plan nature 2030 est le résultat d'un vaste chantier de réflexion auquel l'ensemble des Québécoises et des Québécois a été invité à participer dans la dernière année et demie.

nature 2030 est le résultat d'un vaste chantier de réflexion auquel l'ensemble des Québécoises et des Québécois a été invité à participer dans la dernière année et demie. Organisées avec le soutien du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec et de son réseau, les consultations de la société civile ont pris la forme d'un rendez-vous national, suivi de rencontres régionales auxquelles ont pris part plus de 1 100 personnes et organisations provenant de différents secteurs (agricole, municipal, finances et économie, recherche, sports et loisirs, etc.), partout à travers le Québec.

Reconnaissant le rôle essentiel et particulier des Premières Nations et Inuit dans la conservation de la biodiversité, le gouvernement du Québec les a également consultés à quatre reprises dans la dernière année et demie, la plus récente consultation ayant eu lieu en juin 2024.

Consulter le Plan nature 2030.

