Plan Nature 2030 - 385 000 $ octroyés à l'Institut de recherche en biologie végétale pour mieux reconnaître les espèces en situation précaire

QUÉBEC, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Une subvention de 384 675 $ est octroyée à l'Institut de recherche en biologie végétale pour la réalisation de sept projets d'études en génétique et taxonomie végétale, qui visent des espèces floristiques désignées menacées, vulnérables ou susceptibles de l'être. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette. Ce financement provient des sommes prévues pour le Plan Nature 2030, dont les travaux de consultation débuteront cet automne.

Dans le cadre de ce plan, le gouvernement s'est engagé à investir 78 millions de dollars afin d'agir plus activement sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité, de mieux protéger les espèces menacées et vulnérables et d'assurer le suivi de leur état et de leurs habitats. Plus précisément, ce financement vise à obtenir des résultats de recherche qui permettront de développer de nouveaux outils facilitant l'identification des espèces floristiques, la réalisation d'états de situation, la désignation d'espèces ainsi que la gestion et l'aménagement du territoire en vue de réduire les menaces qui pèsent sur celles-ci.

Citations :

« La protection et la conservation de la biodiversité du Québec sont essentielles pour sauvegarder nos écosystèmes, notre santé et notre qualité de vie. Avec le Plan Nature 2030, notre gouvernement élève la barre. En soutenant l'Institut de recherche en biologie végétale, nous investissons dans la science pour une action plus efficace en faveur de nos espèces floristiques menacées. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Notre partenariat avec l'Institut de recherche en biologie végétale montre l'engagement actif qu'a pris notre gouvernement pour protéger la biodiversité du Québec. Avec le Plan Nature 2030, nous accélérons nos efforts pour un avenir écologique plus sain. Chapeau à tous ceux et celles qui innovent chaque jour pour préserver notre riche biodiversité! »

Mathieu Lemay, député de Masson et adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets électrification et faune)

Faits saillants :

Une subvention de 384 675 $ est allouée à l'Institut de recherche en biologie végétale pour la réalisation de sept projets sur les espèces végétales menacées du Québec.

Ce financement s'inscrit dans le Plan Nature 2030, avec un budget total de 78 millions de dollars.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le Plan Nature 2030.

Pour de l'information sur l'Institut de recherche en biologie végétale.

Source : Mélina Jalbert Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides Tél. : 418 803-2351 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs