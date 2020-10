Plan montréalais pour encourager l'achat local durant le temps des fêtes : choisir les petits détaillants

MONTRÉAL, le 22 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Pour aider les petits commerçants aux prises avec de grandes difficultés en raison des conséquences de la COVID-19, la Ville de Montréal a annoncé aujourd'hui la mise en œuvre d'un plan de 6 M $ pour encourager le commerce local. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) salue cette annonce.

« Les mesures spécifiques annoncées aujourd'hui, telles que la gratuité des stationnements tarifés sur rue demandée par la FCEI et le prolongement des heures d'ouverture des détaillants offert du 14 novembre au 31 décembre, sont des actions qui aideront les consommateurs à soutenir leur commerce local durant le temps des fêtes. Actuellement, ce sont 75 % des PME montréalaises qui n'ont pas encore retrouvé leur niveau normal de ventes, donc, pour elles, enregistrer plus de ventes fera une grande différence, » commente François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

Participer à la campagne #JechoisisPME

Pour encourager le plus grand nombre de personnes à rendre hommage aux PME, la FCEI a lancé la campagne #JechoisisPME qu'elle intensifie cette semaine avec le lancement du concours intitulé « Un gros MERCI! ».

« Nous voyons le mouvement pour l'achat local prendre de l'ampleur. À l'approche de la saison des Fêtes, nous devons tous participer à faire grandir cette vague de solidarité qui aidera à sauver nos petits commerces et contribuera à la relance économique, » conclut M. Vincent.



